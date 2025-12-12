search
ΕΦΕΤ: Ανάκληση του προϊόντος «Oreo Cheesecakes»

12.12.2025 16:44
EFET_LOGO

Στην ανάκληση προϊόντος (Oreo Cheesecakes) από την αγορά προχωρά ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων.

Συγκεκριμένα, ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, κατά τη διερεύνηση καταγγελίας, διαπίστωσε ότι στο προϊόν «Oreo Cheesecakes» σε συσκευασία των 2×80 γρ. (κατεψυγμένο προϊόν), δεν αναγραφόταν στην ελληνική γλώσσα ότι «μπορεί να περιέχει ίχνη από καρπούς με κέλυφος», προειδοποίηση που αναγραφόταν στην αγγλική γλώσσα.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση/απόσυρση των παρτίδων του ανωτέρω προϊόντος που δεν αναφέρουν στην επισήμανση ότι «μπορεί να περιέχει ίχνη από καρπούς με κέλυφος» από την εσωτερική αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές, οι οποίοι είναι αλλεργικοί στους καρπούς με κέλυφος και έχουν ήδη προμηθευτεί το προϊόν, να μην το καταναλώσουν.

