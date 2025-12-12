Ανυποχώρητοι οι αγρότες, η πρώτη απάντηση στο κάλεσμα Μητσοτάκη για διάλογο – Μεγάλη κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη

Μεγάλο συλλαλητήριο των αγροτών πραγματοποιήθηκε σήμερα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, με τους αγρότες να αποκλείουν συμβολικά την πύλη του λιμανιού. Ιδιαίτερα δυναμική ήταν η προσέλευση τους, με κόρνες, σημαίες και καπνογόνα, ενώ κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης έγινε γνωστό και το άνοιγμα για ραντεβού με την Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν αγρότες από το νομό Θεσσαλονίκης, αλλά και όμορους νομούς. Οι αγρότες αυτή την ώρα έχουν αποχωρήσει σταδιακά και επανέρχεται η κυκλοφορία στην πόλη σε κανονικούς ρυθμούς. Οι αγρότες ολοκλήρωσαν την κινητοποίησή τους, δύο ώρες νωρίτερα από τον αρχικό τους προγραμματισμό σε συνεννόηση με τις αρχές και συντονισμένα όπως έφτασαν στο λιμάνι, συντονισμένα αποχώρησαν, ενώ ανοίγουν κανονικά οι πύλες στο λιμάνι και οι αγρότες επιστρέφουν στα μπλόκα τους.

Οι αγρότες όπως όλα δείχνουν, απορρίπτουν το ραντεβού με Μητσοτάκη, καθώς οι εκπρόσωποι των μπλόκων εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί και επικριτικοί.

Κατά τη διάρκεια της μικροφωνικής από εκπροσώπους των μπλόκων και των σωματείων που δίνουν το «παρων» στο λιμάνι, ο Κώστας Ανεστίδης, μέλος Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων ενημέρωσε τους αγρότες για το κάλεσμα του πρωθυπουργού, λέγοντας:

«Θέλουν λοιπόν το διαίρει και βασίλευε. Εμείς ζητάμε πρώτα από όλα να φύγουν οι δυνάμεις καταστολής από τους δρόμους, που χτυπάνε τους αγρότες. Και μετά θα το δούμε το εάν θα μπορέσουμε να πάμε να συζητήσουμε».

«Το Σάββατο γίνεται η μεγάλη πανελλαδική σύσκεψη αγροτών στη Νίκαια και θα απαντήσουμε όπως πρέπει. Με σύνεση, με ευπρέπεια και όπως εμείς θα ορίζουμε. Δε θα πάει κανείς».

Από τα Πράσινα Φανάρια και το μπλόκο που έχει στηθεί εκεί, οι αγρότες παρατάχθηκαν με 15 τρακτέρ και άλλα τόσα οχήματα. Ξεκίνησαν από τη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής και με τη συνοδεία αρχών διέσχισαν την πόλη και μέσω της οδού Σαλαμίνος έφτασαν στο λιμάνι.

Από το πρωί υπήρξε συντονισμένη κινητοποίηση σε όλα τα μπλόκα. Στα Μάλγαρα συγκεντρώθηκαν αγρότες και προστέθηκαν αγρότες από την Δυτική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, με 30 τουλάχιστον τρακτέρ, αγροτικά οχήματα και αυτοκίνητα έφτασαν στην πύλη του λιμανιού.

Οι αγρότες ξεκίνησαν από διάφορα σημεία της Μακεδονίας

Από τις 9 πρωί βρίσκονταν καθ’ οδόν δύο πούλμαν με αγρότες και αγροτικά οχήματα από δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα από Καστοριά, Γρεβενά και Κοζάνη. Εφτασαν Μάλγαρα όπου εκεί ενώθηκαν με τους υπόλοιπους αγρότες και στις 11 άρχισε η πομπή για να φτάσουν στη δυτική είσοδο του λιμανιού.

Από τα Μάλγαρα συμμετείχαν περίπου 30 τρακτέρ (20 απο αγρότες των Μαλγάρων και 10 από αγρότες της Χαλκηδονας) και 17 τρακτέρ από τα Πράσινα Φανάρια.

Από το μπλόκο που έχει στηθεί στα Πράσινα Φανάρια ξεκίνησαν 17 τρακτέρ, αλλά αγροτικά για την ανατολική είσοδο του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.

Συμμετείχαν ακόμα αγρότες από το μπλόκο Θεσσαλίας με ΙΧ, καθώς και από Ημαθία, Πέλλα και άλλες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας.

Αποκλεισμός σε Προμαχώνα και Εξοχή

Να μην προχωρήσουν σε αποκλεισμούς, τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση του σημερινού πανελλαδικού συλλαλητηρίου στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, αποφάσισαν οι γενικές συνελεύσεις των παραγωγών στα τελωνεία Ευζώνων και Νίκης, ενώ για το τι μέλλει γενέσθαι στη συνέχεια θα υπάρξει απόφαση σε νέα γενική συνέλευση.

Αντίθετα, σε αποκλεισμό για οκτώ ώρες (μέχρι και τις 20.00) του τελωνείου Προμαχώνα στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, προχωρούν – μόνο για φορτηγά διεθνών μεταφορών- οι συμμετέχοντες στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο που έχει στηθεί εκεί.

Η διέλευση Ι.Χ. αυτοκινήτων και λεωφορείων παραμένει ελεύθερη. Στο σημείο βρίσκονται οδηγοί φορτηγών, ενώ το μπλόκο ενισχύεται και από εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων.

Την ίδια ώρα, σε αποκλεισμό οκτώ ωρών (μέχρι τις 20.00) προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας – σε πλήρη συντονισμό με τους συναδέλφους τους στο τελωνείο του Προμαχώνα -, που έχουν στήσει το μπλόκο τους 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία.

Όπως επισημαίνουν, για τις ώρες του αποκλεισμού απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος σε φορτηγά παντός τύπου, ενώ η διέλευση των επιβατικών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων γίνεται από παρακαμπτηρίους.

Σημειώνεται ότι οι συντονιστικές επιτροπές των παραπάνω μπλόκων θα συμμετάσχουν στην αυριανή σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων, που έχει προγραμματιστεί για τις 12.00, στη Νίκαια Λάρισας.

Κλειστή η εθνική οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης στη Νίκαια

Οι αγρότες συνεχίζουν και σήμερα, Παρασκευή, την παρουσία τους στα μπλόκα, διατηρώντας το μέτωπο των κινητοποιήσεων, με κεντρικό σημείο αναφοράς το μπλόκο της Νίκαιας. Στον κόμβο παραμένουν παρατεταγμένα εκατοντάδες τρακτέρ, με την εθνική οδο Αθηνών – Θεσσαλονίκης να παραμένει κλειστή.

Η κίνηση των οχημάτων στην περιοχή εξυπηρετείται μέσω παραδρόμων, με τη ρύθμιση να έχει αναλάβει η Τροχαία, ώστε να αποφεύγονται κυκλοφοριακά προβλήματα.

Οι αγρότες συνεχίζουν καθημερινά και τις συνελεύσεις και συζητήσεις για την πορεία του αγώνα και τις επόμενες κινήσεις.

Σήμερα, Παρασκευή, οι αγρότες αναμένεται να βρεθούν στο κέντρο της Λάρισας με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους μηχανήματα, δίνοντας συνέχεια στις κινητοποιήσεις.

Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 6 μ.μ. στο κέντρο της πόλης και θα πραγματοποιηθεί διαμαρτυρία σε γραφεία βουλευτών.

Την ίδια ώρα, οι αγρότες προετοιμάζονται για την πανελλαδική σύσκεψη που έχει προγραμματιστεί για αύριο, Σάββατο, στη Νίκαια της Λάρισας, όπου αναμένεται να καθοριστούν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων.

Οι συμμετέχοντες επισημαίνουν ότι τα αιτήματά τους παραμένουν ανοιχτά και αφορούν τη δραστική μείωση του κόστους παραγωγής, την καθιέρωση αφορολόγητου πετρελαίου και πλαφόν στο αγροτικό ρεύμα, καθώς και την εξασφάλιση κατώτατων εγγυημένων τιμών που να καλύπτουν το πραγματικό κόστος. Παράλληλα, ζητούν άμεση καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων και αλλαγές στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνεται πλήρως η παραγωγή.

Παραμένουν στα μπλόκα αγρότες και κτηνοτρόφοι της δυτικής Ελλάδας

Τις αποφάσεις που πρόκειται να ληφθούν κατά την διάρκεια της πανελλαδικής σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί στη Νίκαια της Λάρισας, περιμένουν αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιφέρειας δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να προχωρήσουν στις επόμενες κινήσεις τους.

Στην Αιτωλοακαρνανία, εξακολουθεί να παραμένει κλειστός για έβδομη συνεχόμενη ημέρα ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό.

Επίσης, στο Αγρίνιο, μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων ξεκίνησαν καταλήψεις σχολείων, θέλοντας, όπως αναφέρουν, να στηρίξουν με τον συγκεκριμένο τρόπο τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.

Παράλληλα, αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στηθεί στην γέφυρα του Ευήνου, κοντά στο Μεσολόγγι, στην γέφυρα του Μόρνου κοντά στα διοικητικά όρια Ναυπακτίας, Δωρίδας και στην Αμβρακία οδό, στην περιοχή της Βόνιτσας.

Στην Αχαΐα, παραμένει κλειστός για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα, λόγω του μπλόκου, ο κόμβος της Εγλυκάδος στην μεγάλη περιμετρική οδός της Πάτρας, που αποτελεί τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου – Πάτρας – Πύργου, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να εκτρέπεται μέσα στο τοπικό οδικό δίκτυο της Πάτρας, από τους κόμβους Κ1 λιμάνι Πάτρας και Οβρυάς.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι της δυτικής Αχαΐας και της Αιγιάλειας συνεχίζουν να παραμένουν στα μπλόκα της Κάτω Αχαΐας και του Αιγίου προχωρώντας σχεδόν κάθε ημέρα σε ολιγόωρο αποκλεισμό των αυτοκινητοδρόμων Πατρών – Πύργου και Πατρών – Κορίνθου, αντίστοιχα.

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι συνεχίζουν να βρίσκονται στο μπλόκο που υπάρχει στον κόμβο του Πύργου, όπου προχωρούν κάθε ημέρα σε ολιγόωρο αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου και στο μπλόκο που έχει στηθεί στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στην περιοχή των Λεχαινών.

Διαβάστε επίσης

Εξαφάνιση 13χρονου από χώρο φιλοξενίας στα Πετράλωνα

Καστοριά: Φίδι είχε… εγκατασταθεί σε λεκάνη τουαλέτας (video)

Αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη: 14 προσαγωγές για παράνομες ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ