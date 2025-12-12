search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 11:11
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.12.2025 09:01

Εξαφάνιση 13χρονου από χώρο φιλοξενίας στα Πετράλωνα

12.12.2025 09:01
xamogelo_tou_paidiou

Συναγερμός έχει σημάνει στο «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση του 13χρονου Μοράντ Σαμαράι (Morad Samarai), με καταγωγή από το Ιράκ, από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στα Πετράλωνα.

Ο 13χρονος εξαφανίστηκε το απόγευμα της 10 Δεκεμβρίου 2025 εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας και το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση σήμερα 11/12/25 και άμεσα προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μοράντ Σαμαράι έχει ύψος 1,65 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη μπλούζα και μαύρο παντελόνι.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Διαβάστε επίσης:

Καστοριά: Φίδι είχε… εγκατασταθεί σε λεκάνη τουαλέτας (video)

Αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη: 14 προσαγωγές για παράνομες ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Θεσσαλονίκη: Στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο οι αγρότες στα Πράσινα Φανάρια

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
KKE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ για Πιερρακάκη: Χωρίς βάση οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί – Ο λαός να περιμένει κλιμάκωση της επίθεσης στα δικαιώματά του

agalma_fatni
ΚΟΣΜΟΣ

Χριστουγεννιάτικο έπος: Καταζητούμενος «κρύφτηκε» σε φάτνη κάνοντας το… άγαλμα (photo)

para pente new
MEDIA

MEGA: «Κλεφτές ματιές» από το επετειακό «Στο παρα 5 – 20 χρόνια μετά» – Η ημερομηνία μετάδοσης

hybrid-car_1212_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα αυτοκίνητα που αγόρασαν σχεδόν 6 στους 10 Έλληνες τον Νοέμβριο

lazaridis-exetastiki
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Μακάριος Λαζαρίδης βρήκε τη μιλιά του με τον Χνάρη – Την είχε χάσει με τον «Φραπέ»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

tsimitselis_1012_1920-1080_new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του: «Εύχομαι κανείς από εσάς να μην πάθει αυτό που έπαθα» (videos)

GIORGOS_AFTIAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Ενέργειας σε Γιώργο Αυτιά: «Χρηματοδοτούμε μέτρα για φθηνότερη ενέργεια»

pierrakakis 7765- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ύμνοι» διεθνών ΜΜΕ για την εκλογή Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup - «Η εκδίκηση της Αθήνας»

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη στα 794 ευρώ: Η γήρανση της φτώχειας και η σκληρή πραγματικότητα για 2,5 εκατ. συνταξιούχους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 11:10
KKE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ για Πιερρακάκη: Χωρίς βάση οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί – Ο λαός να περιμένει κλιμάκωση της επίθεσης στα δικαιώματά του

agalma_fatni
ΚΟΣΜΟΣ

Χριστουγεννιάτικο έπος: Καταζητούμενος «κρύφτηκε» σε φάτνη κάνοντας το… άγαλμα (photo)

para pente new
MEDIA

MEGA: «Κλεφτές ματιές» από το επετειακό «Στο παρα 5 – 20 χρόνια μετά» – Η ημερομηνία μετάδοσης

1 / 3