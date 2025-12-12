Θεσσαλονίκη: Στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο οι αγρότες στα Πράσινα Φανάρια

Η Θεσσαλονίκη κινείται πλέον σε ρυθμούς πανελλαδικού συλλαλητηρίου, καθώς οι αγρότες ετοιμάζονται για τη μεγάλη συγκέντρωση στο λιμάνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού STAR, στα Πράσινα Φανάρια, οι συγκεντρωμένοι στόλισαν το δικό τους χριστουγεννιάτικο δέντρο, μια συμβολική κίνηση που υπογραμμίζει την πρόθεσή τους να παραμείνουν στον δρόμο και κατά τις γιορτές, αν χρειαστεί.

Το κονβόι αναμένεται να ξεκινήσει στις 11

Η προσέλευση στο σημερινό συλλαλητήριο θα γίνει από τρία σημεία: Μάλγαρα, Δερβένι και Πράσινα Φανάρια.

Το πρώτο ραντεβού είναι στα Μάλγαρα, όπου θα καταφθάσουν δυνάμεις από Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και άλλα μπλόκα.

Το κομβόι, με τουλάχιστον 20 τρακτέρ να προπορεύονται, αναμένεται να ξεκινήσει προς το λιμάνι γύρω στις 11:00 και να φτάσει στην πόλη περίπου μία ώρα αργότερα.

Την ίδια ώρα, στα Πράσινα Φανάρια συνεχίζεται η σύσκεψη για το αν οι αγρότες θα επιχειρήσουν τελικά να μπουν με τρακτέρ στο κέντρο ή μόνο με αγροτικά οχήματα.

Στο πλευρό τους βρίσκονται ήδη φορείς και επαγγελματικές ομάδες, ενώ σήμερα πωλητές λαϊκών αγορών μοίρασαν τρόφιμα σε ένδειξη συμπαράστασης.

