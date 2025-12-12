search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 08:35
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.12.2025 08:16

Θεσσαλονίκη: Στόλισαν χριστουγεννιάτικο δέντρο οι αγρότες στα Πράσινα Φανάρια

12.12.2025 08:16
entro agrotes new

Η Θεσσαλονίκη κινείται πλέον σε ρυθμούς πανελλαδικού συλλαλητηρίου, καθώς οι αγρότες ετοιμάζονται για τη μεγάλη συγκέντρωση στο λιμάνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού STAR, στα Πράσινα Φανάρια, οι συγκεντρωμένοι στόλισαν το δικό τους χριστουγεννιάτικο δέντρο, μια συμβολική κίνηση που υπογραμμίζει την πρόθεσή τους να παραμείνουν στον δρόμο και κατά τις γιορτές, αν χρειαστεί.

Το κονβόι αναμένεται να ξεκινήσει στις 11

Η προσέλευση στο σημερινό συλλαλητήριο θα γίνει από τρία σημεία: Μάλγαρα, Δερβένι και Πράσινα Φανάρια.

Το πρώτο ραντεβού είναι στα Μάλγαρα, όπου θα καταφθάσουν δυνάμεις από Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και άλλα μπλόκα.

Το κομβόι, με τουλάχιστον 20 τρακτέρ να προπορεύονται, αναμένεται να ξεκινήσει προς το λιμάνι γύρω στις 11:00 και να φτάσει στην πόλη περίπου μία ώρα αργότερα.

Την ίδια ώρα, στα Πράσινα Φανάρια συνεχίζεται η σύσκεψη για το αν οι αγρότες θα επιχειρήσουν τελικά να μπουν με τρακτέρ στο κέντρο ή μόνο με αγροτικά οχήματα.

Στο πλευρό τους βρίσκονται ήδη φορείς και επαγγελματικές ομάδες, ενώ σήμερα πωλητές λαϊκών αγορών μοίρασαν τρόφιμα σε ένδειξη συμπαράστασης.

Διαβάστε επίσης

«Είναι εντελώς απόμακρο» – Τι προβλέπει το πρωτόκολλο για το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο

Σύλλογοι Συγγενών Θανόντων & Πληγέντων Μάνδρας – Αν. Αττικής: Έστω και τώρα, κάποιοι αναγνωρίζουν την υποχρέωση του κράτους

Χωρίς «λευκό καπνό» η συνάντηση Χατζηδάκη και Τσιάρα με τους αγρότες της Κρήτης – Νέο ραντεβού την Παρασκευή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lagoytis-new
LIFESTYLE

Πέτρος Λαγούτης για Big Brother: «Πρώτη φορά έφαγα κράξιμο και δυσφήμιση» (Video)

alpha_bank_new
BUSINESS

AlphaBank: Αποκλειστικός χρηματοδότης της εξαγοράς InnovisPharma από Pharmapath, ενισχύοντας τη συνολική αναπτυξιακή της πορεία

peripoliko_0109_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη: 14 προσαγωγές για παράνομες ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

MITSOTAKIS_NEA_DIMOKRATIA_VOULI
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με… αέρα Πιερρακάκη συνεδριάζει η Κ.Ο. της ΝΔ

maduro
ΚΟΣΜΟΣ

Έτοιμη η Κολομβία να παράσχει άσυλο στον Μαδούρο, αν χρειαστεί

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

tsimitselis_1012_1920-1080_new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του: «Εύχομαι κανείς από εσάς να μην πάθει αυτό που έπαθα» (videos)

GIORGOS_AFTIAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Ενέργειας σε Γιώργο Αυτιά: «Χρηματοδοτούμε μέτρα για φθηνότερη ενέργεια»

pierrakakis 7765- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ύμνοι» διεθνών ΜΜΕ για την εκλογή Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup - «Η εκδίκηση της Αθήνας»

smaragda-karidi-new
LIFESTYLE

Σμαράγδα Καρύδη: «Δεν με ήθελαν στο Παρά Πέντε» - Για ποια πασίγνωστη ηθοποιό είχε γραφτεί ο ρόλος της «Ντάλιας» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 08:33
lagoytis-new
LIFESTYLE

Πέτρος Λαγούτης για Big Brother: «Πρώτη φορά έφαγα κράξιμο και δυσφήμιση» (Video)

alpha_bank_new
BUSINESS

AlphaBank: Αποκλειστικός χρηματοδότης της εξαγοράς InnovisPharma από Pharmapath, ενισχύοντας τη συνολική αναπτυξιακή της πορεία

peripoliko_0109_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη: 14 προσαγωγές για παράνομες ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

1 / 3