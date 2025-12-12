search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

12.12.2025

Καστοριά: Φίδι είχε… εγκατασταθεί σε λεκάνη τουαλέτας (video)

Ένοικοι σπιτιού στην Καστοριά έντρομοι διαπίστωσαν ότι μέσα στη λεκάνη της τουαλέτας τους «κρυβόταν» ένα φίδι μήκους ενός μέτρου. Το ερπετό φαινόταν να είχε βρει εκεί το… καταφύγιό του και είχε εγκατασταθεί κανονικά για περίπου δύο εβδομάδες.

Οι ένοικοι όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, πανικοβλήθηκαν όταν είδαν το φίδι και απευθύνθηκαν άμεσα στον Σταθμό Περίθαλψης Άγριων Ζώων της Καστοριάς ζητώντας βοήθεια.

Στο σπίτι έφτασε εξειδικευμένος διασώστης άγριων ζώων, ο οποίος με τον κατάλληλο εξοπλισμό και προσεκτικές κινήσεις κατάφερε να απομακρύνει το ερπετό από το μπάνιο και να το απελευθερώσει με ασφάλεια στο φυσικό του περιβάλλον.

«Ζούσε στην αποχέτευση ενώ τρεφόταν με τρωκτικά και έπινε νερό από το σιφόνι. Έβγαινε καθημερινά και ξαναέμπαινε μέσα με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι ιδιοκτήτες να χρησιμοποιούν την τουαλέτα», ανέφερε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, υπεύθυνος περίθαλψης.

Η Καστοριά φιλοξενεί το μοναδικό καταφύγιο άγριων ζώων της περιοχής, όπου κάθε χρόνο εκατοντάδες τραυματισμένα είδη μεταφέρονται για φροντίδα και, όταν αποκατασταθούν, επιστρέφουν στο φυσικό τους περιβάλλον.

