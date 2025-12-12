OAΣA: Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στάση εργασίας στα αστικά λεωφορεία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 από τις 11:00 έως τις 17:00.
Τα τελευταία δρομολόγια αναμένεται να πραγματοποιηθούν πριν τις 10:00 π.μ., ενώ η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά τις 18:00.
Κανονικά αναμένεται να κυκλοφορήσουν τα λεωφορεία της Κοινοπραξίας Αστικών Συγκοινωνιών της Αττικής – τα λεωφορεία δηλαδή, της δεύτερης, ιδιωτικής εταιρίας που εξυπηρετεί το Λεκανοπέδιο.
Τη στάση εργασίας προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ προκειμένου να πραγματοποιηθεί Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.
Διαβάστε επίσης
«Είναι εντελώς απόμακρο» – Τι προβλέπει το πρωτόκολλο για το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο
Σύλλογοι Συγγενών Θανόντων & Πληγέντων Μάνδρας – Αν. Αττικής: Έστω και τώρα, κάποιοι αναγνωρίζουν την υποχρέωση του κράτους
Χωρίς «λευκό καπνό» η συνάντηση Χατζηδάκη και Τσιάρα με τους αγρότες της Κρήτης – Νέο ραντεβού την Παρασκευή
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.