OAΣA: Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη

Στάση εργασίας στα αστικά λεωφορεία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 από τις 11:00 έως τις 17:00.

Τα τελευταία δρομολόγια αναμένεται να πραγματοποιηθούν πριν τις 10:00 π.μ., ενώ η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά τις 18:00.

Κανονικά αναμένεται να κυκλοφορήσουν τα λεωφορεία της Κοινοπραξίας Αστικών Συγκοινωνιών της Αττικής – τα λεωφορεία δηλαδή, της δεύτερης, ιδιωτικής εταιρίας που εξυπηρετεί το Λεκανοπέδιο.

Τη στάση εργασίας προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ προκειμένου να πραγματοποιηθεί Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.

