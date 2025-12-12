search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 08:27
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.12.2025 07:41

OAΣA: Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη

12.12.2025 07:41
oasa_new

Στάση εργασίας στα αστικά λεωφορεία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 από τις 11:00 έως τις 17:00.

Τα τελευταία δρομολόγια αναμένεται να πραγματοποιηθούν πριν τις 10:00 π.μ., ενώ η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά τις 18:00.

Κανονικά αναμένεται να κυκλοφορήσουν τα λεωφορεία της Κοινοπραξίας Αστικών Συγκοινωνιών της Αττικής – τα λεωφορεία δηλαδή, της δεύτερης, ιδιωτικής εταιρίας που εξυπηρετεί το Λεκανοπέδιο.

Τη στάση εργασίας προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ προκειμένου να πραγματοποιηθεί Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.

Διαβάστε επίσης

«Είναι εντελώς απόμακρο» – Τι προβλέπει το πρωτόκολλο για το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο

Σύλλογοι Συγγενών Θανόντων & Πληγέντων Μάνδρας – Αν. Αττικής: Έστω και τώρα, κάποιοι αναγνωρίζουν την υποχρέωση του κράτους

Χωρίς «λευκό καπνό» η συνάντηση Χατζηδάκη και Τσιάρα με τους αγρότες της Κρήτης – Νέο ραντεβού την Παρασκευή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
alpha_bank_new
BUSINESS

AlphaBank: Αποκλειστικός χρηματοδότης της εξαγοράς InnovisPharma από Pharmapath, ενισχύοντας τη συνολική αναπτυξιακή της πορεία

peripoliko_0109_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη: 14 προσαγωγές για παράνομες ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

MITSOTAKIS_NEA_DIMOKRATIA_VOULI
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με… αέρα Πιερρακάκη συνεδριάζει η Κ.Ο. της ΝΔ

maduro
ΚΟΣΜΟΣ

Έτοιμη η Κολομβία να παράσχει άσυλο στον Μαδούρο, αν χρειαστεί

naypigia eleusinas
BUSINESS

Επίσκεψη σπουδαστών της ΑΕΝ Ασπροπύργου στις εγκαταστάσεις των Ναυπηγείων Ελευσίνας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

tsimitselis_1012_1920-1080_new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του: «Εύχομαι κανείς από εσάς να μην πάθει αυτό που έπαθα» (videos)

GIORGOS_AFTIAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Ενέργειας σε Γιώργο Αυτιά: «Χρηματοδοτούμε μέτρα για φθηνότερη ενέργεια»

pierrakakis 7765- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ύμνοι» διεθνών ΜΜΕ για την εκλογή Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup - «Η εκδίκηση της Αθήνας»

smaragda-karidi-new
LIFESTYLE

Σμαράγδα Καρύδη: «Δεν με ήθελαν στο Παρά Πέντε» - Για ποια πασίγνωστη ηθοποιό είχε γραφτεί ο ρόλος της «Ντάλιας» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 08:26
alpha_bank_new
BUSINESS

AlphaBank: Αποκλειστικός χρηματοδότης της εξαγοράς InnovisPharma από Pharmapath, ενισχύοντας τη συνολική αναπτυξιακή της πορεία

peripoliko_0109_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη: 14 προσαγωγές για παράνομες ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

MITSOTAKIS_NEA_DIMOKRATIA_VOULI
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με… αέρα Πιερρακάκη συνεδριάζει η Κ.Ο. της ΝΔ

1 / 3