Μητσοτάκης στην Κ.Ο. της ΝΔ: Περιμένω τη Δευτέρα τους αγρότες – Το διακύβευμα των εκλογών είναι αν η χώρα παραμείνει σταθερή ή «ακυβέρνητη πολιτεία» – Τι είπαν οι βουλευτές (Video)

Ανοιχτή πρόσκληση για διάλογο απηύθυνε από το βήμα της Κ.Ο. της ΝΔ στους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ παράλληλα, επανέφερε στο προσκήνιο το εκλογικό δίλημμα «σταθερότητα ή αστάθεια και πολυκερματισμός.

Στην έναρξη της ομιλίας του ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ομόφωνη εκλογή του Έλληνα υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, στη θέση του πρόεδρου του Eurogroup, λέγοντας ότι «σφραγίζει την επιστροφή του τόπου από την χρεοκοπία στην ανάπτυξη, χάρη στις θυσίες ενός λαού που αντιστάθηκε σε ψέμα και λαϊκισμό, επιλέγοντας το ρεαλισμό».

Όσον αφορά στις κινητοποιήσεις των αγροτών, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα στις 5 το απόγευμα περιμένει στο γραφείο του την όποια αντιπροσωπεία των αγροτών, «αρκεί η συνάντησή μας να έχει σαφές αντικείμενο», υπενθυμίζοντας ότι «φέτος ο πρωτογενής τομέας εισέπραξε 3,8 δισ. αντί 3,2 πέρυσι» και τονίζοντας ότι «κάθε διαμαρτυρία οφείλει να υπολογίζει και την κοινωνία». Απευθυνόμενος, δε, στους βουλευτές της ΝΔ, σημείωσε ότι «έχουμε χρέος να μεταφέρουμε τα μηνύματά μας σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Οι βουλευτές δεν είναι απλοί ιμάντες μεταφοράς του κλίματος των πολιτών, αλλά πολιτικοί διαμορφωτές της κοινής γνώμης. Μόνο όταν η παράταξη κυριαρχεί, μπορεί και ο βουλευτής της να προχωρεί. Και κανείς δεν έχει να κερδίσει προσωπικά αν πρώτα εκείνη δεν επικρατήσει πολιτικά».

O πρωθυπουργός τόνισε ότι «η έγκριση του προϋπολογισμού αποτελεί θετική απάντηση στο δίλημμα αν η Ελλάδα θα συνεχίσει την ανοδική πορεία ή αν θα γυρίσει σε αδιέξοδα και περιπέτειες», υπογραμμίζοντας ότι «ο φετινός Προϋπολογισμός είναι κοινωνικός και αναπτυξιακός, ρεαλιστικός και μεταρρυθμιστικός. Με μόνιμες παρεμβάσεις, που στηρίζουν τη μεσαία τάξη. Τους νέους και τις οικογένειες. Που φροντίζουν τους συμπολίτες μας στην περιφέρεια και ιδίως στις ακριτικές περιοχές. Με ένα δίχτυ προστασίας για τους ευάλωτους. Και με σταθερό οδηγό τους τη διαρκή μείωση των φόρων και την αύξηση των αποδοχών».

«Το σχέδιό μας δεν προσδιορίζει μόνο την οικονομική πολιτική για το 2026. Προδιαγράφει και την εθνική στρατηγική μέχρι το 2030. Σε μία χώρα διαφορετική από αυτήν που παραλάβαμε», είπε ο Κ. Μητσοτάκης και συμπλήρωσε ότι «2,9 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν στην κοινωνία, στηρίζοντας το διαθέσιμο εισόδημα με μόνιμες αυξήσεις και σταθερές φοροελαφρύνσεις».

Επαναφέροντας το δίλημμα της σταθερότητας, ο Κ. Μητσοτάκης είπε ότι «είμαστε παρόντες για να δώσουμε όλες τις μάχες που έρχονται. Στο κάλεσμα δεν περισσεύει κανείς. Συσπειρώνοντας τη βάση μας και απευθυνόμενοι και σε πολίτες που ξεκίνησαν από διαφορετικές κομματικές αφετηρίες», ενώ τόνισε ότι «το διακύβευμα των επόμενων εθνικών εκλογών δεν θα είναι κομματικό, αλλά στοίχημα υπαρξιακό: Αν η χώρα θα παραμείνει σταθερή και ασφαλής ή “Ακυβέρνητη Πολιτεία”, όμηρος ενός πολυδιασπασμένου σκηνικού σε μία ταραγμένη συγκυρία».

«Εμπιστεύομαι τους πολίτες και είμαι βέβαιος ότι κι αυτοί θα μας εμπιστευθούν ξανά, αρκεί να κρατάμε την πίστη μας ψηλά και το βλέμμα μας χαμηλά. Με όπλο το έργο μας, “το είπαμε και το κάναμε”, και κάνοντας εξόρμηση για τα όσα καλά φέρνει στην οικονομία και στην κοινωνία ο προϋπολογισμός», κατέληξε ο πρωθυπουργός.

Χατζηδάκης για προϋπολογισμό: Ενισχύει τη θετική προοπτική για την οικονομία

Μετά τον πρωθυπουργό, το λόγο πήρε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος είπε για τον προϋπολογισμό ότι «χτίζει πάνω σε σειρά επιτευγμάτων των τελευταίων ετών και ενισχύει τη θετική προοπτική για την Ελληνική Οικονομία με ισχυρή ανάπτυξη, μειώσεις φόρων και παρεμβάσεις με κοινωνικό και εθνικό πρόσημο. Θεμέλιο της οικονομικής πολιτικής είναι η δημοσιονομική σοβαρότητα αλλά και οι μεταρρυθμίσεις που συνεχίζονται. Οι οποίες περιλαμβάνουν και τη μεταρρύθμιση στο σύστημα καταβολής αγροτικών επιδοτήσεων, διότι το μέλλον για τη γεωργία πρέπει να βασίζεται σε ένα σύστημα δίκαιης κατανομής των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων μεταξύ των αγροτών».

«Η Ελλάδα έχει δύο συγκριτικά πλεονεκτήματα, ιδιαίτερα σημαντικά σε ένα διεθνές σκηνικό αβεβαιότητας και ανακατατάξεων: πολιτική σταθερότητα και ξεκάθαρο πολιτικό προσανατολισμό υπέρ των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων. Με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Ελλάδα κάνει σταθερά βήματα μπροστά σε όλους τους τομείς. Και η Νέα Δημοκρατία στέκεται στο πολιτικό σκηνικό ως η μοναδική δύναμη σταθερότητας και προοπτικής», τόνισε ο Κ. Χατζηδάκης.

Πετραλιάς: Στηρίζουμε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, αναφερόμενος στην εκλογή Πιερρακάκη στη θέση του προέδρου του Eurogroup, είπε ότι «μέσα από τη μεγάλη επιτυχία έρχονται και μεγάλες ευθύνες, με μεγαλύτερη ευθύνη να λύσουμε τα προβλήματα των πολιτών. Ο φετινός προϋπολογισμός ξεχωρίζει για τα μεταρρυθμιστικά του χαρακτηριστικά καθώς προωθεί την εργασία και την πρόοδο. Και παράλληλα στηρίζει όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες προκλήσεις του δημογραφικού και του στεγαστικού».

Οι παρεμβάσεις των βουλευτών

Όσον αφορά στις παρεμβάσεις των βουλευτών – οι οποίες διαρκούν μόνο δύο λεπτά -, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νότης Μηταράκης σημείωσε ότι «η εκλογή Πιερρακακη είναι αναγνώριση της χώρας και της καλης πορειας της αλλά και προσωπική επιτυχία του πρωθυπουργού» και πως «η πρόοδος της ελληνικής οικονομίας αντικατοπτρίζεται στον προϋπολογισμό που θα ψηφίσουμε μεθαύριο». «Ναι υπάρχουν ζητήματα», είπε και ζήτησε «ταπεινότητα απέναντι στους πολίτες και στα προβλήματα που έχουν, αλλά αναγνώριση σε αυτά που έχουμε πετύχει. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος, τρίτη θητεία και αυτοδυναμία. Αυτό απαιτεί από όλους μας πιο σκληρή δουλειά».

Ο Βασίλης Υψηλάντης, είπε για την εκλογή Πιερρακάκη ότι αποτελεί «εξέλιξη που στηρίζεται στις προσωπικές επιλογές του πρωθυπουργού, που τοποθετούν την χώρα στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης». Συμπλήρωσε ότι «πρέπει να έχουμε σκληρή δουλειά, γνώση, και δεν πρέπει να παρασυρόμαστε ούτε από την φρενίτιδα του αντισυστημικού πνεύματος που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη και μία αντιπολίτευση που είναι φτωχή στις προτάσεις της», προσθέτοντας ότι πρέπει «να στρέψουμε την προσοχή μας στην αποκέντρωση».

Από την πλευρά της, η Μαρία Αντωνιου σημείωσε ότι «η εκλογή Πιερρακακη είναι αποτέλεσμα αξιόπιστης μεταρρύθμισης, της πορείας που ακολουθεί αυτή η παράταξη υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και εθνική αναγνώριση», ενώ για τον προϋπολογισμό είπε ότι χαρακτηρίζεται από «δημοσιονομική πειθαρχία και αναπτυξιακό προσανατολισμό, αλλά και στήριξη της κοινωνίας με πραγματικές και όχι δημαγωγικές πολιτικές».

Ο Γιώργος Κωτσός έδωσε συγχαρητήρια στον Κ. Πιερρακάκη και στον πρωθυπουργό για τη «γενναία κίνηση που θα βοηθήσει να εκτονωθεί η κατάσταση με τους αγροτες σε όλη την Ελλάδα» και κατέθεσε πρόταση για το ηλεκτρικό ρεύμα και για ρύθμιση οφειλών σε ΕΦΚΑ.

Η Μίκα Ιατρίδη σημείωσε ότι «η κυβέρνηση αξιοποιεί την οικονομική πρόοδο προς όφελος της κοινωνίας. Ωστόσο υπάρχουν αρκετά θέματα που πρέπει να λύσουμε. Είναι πολύ σημαντική η κίνηση σας που καλείτε τους αγρότες για να συζητήσουμε τα προβλήματα. […] Η μεταρρύθμιση στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι στη σωστή κατεύθυνση αυτή τη στιγμή».

Ο Σταύρος Παπασωτηρίου επισήμανε ότι «όλοι γνωρίζουμε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε αυτή η η κυβέρνηση για να φτάσουμε μέχρι εδώ και όλοι τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Ακόμα και έτσι δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η πρωτοκαθεδρία της ΝΔ από κανένα κόμμα κι από κανένα σχηματισμό», προσθέτοντας ότι «ο προϋπολογισμός αποτελεί ευκαιρία να μιλήσουμε στους πολίτες για όσα έγιναν και όσα θα γίνουν και ακόμη να τους πούμε και άβολες αλήθειες».

Ο Γιάννης Οικονόμου επισήμανε ότι «για διάφορους λόγους κάποιες πολιτικές δεν έχουν την απόδοση που θα θέλαμε σε πολιτες. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι προς την κατεύθυνση που θέλαμε. Αλλά πρόβλημα είναι ότι 25% της αγροτικής γης έχει εγκαταλειφθεί, δεν υπάρχουν εργάτες γης, δεν υπάρχει γεωργική εκπαίδευση, χρειάζεται αναδιάρθρωση αγροτικών καλλιεργειών. Μια σειρά από προβλήματα τέτοια φωνάζουν ότι χρειάζεται ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα και αναδιάρθρωση του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης».

Ο Θεόδωρος Σκυλακάκης είπε ότι «εχουμε απέναντι μας μια αντιπολίτευση η οποία είναι βαθιά συντηρητική. Και έχουμε τη δυνατότητα να προτείνουμε λύσεις και να φέρουμε λύσεις τις οποίες αυτοί ούτε καν διανοούνται. Οι μεταρρυθμίσεις είναι το μεγάλο μας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και πρέπει να συνεχίσουμε να της κάνουμε και να βάλουμε ένα καινούργιο κύμα ενόψει των επόμενων εκλογών».

Η Άννα Μάνη Παπαδημήτριου τόνισε ότι «το αγροτικό είναι ένα πολύ σύνθετο ζήτημα, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σύντομα γιατί θα πλήξει και άλλους οικονομικούς κλάδους. Είμαστε σε καθημερινή επαφή με αντιπρόεδρο και τους άλλους», ενώ είπε ότι «είναι κρίσιμο να μείνουμε όλοι ενωμένοι και να βλέπουμε την θετική ατζέντα. Ας στραφούμε σε αυτά που έχουμε κάνει και αναδείξουμε τα θετικά που έχουμε κάνει σε αυτή την κυβέρνηση».

Ο Στάθης Κωνσταντινίδης επισήμανε ότι «δεν μπορούμε να παραβλέπουμε ότι οι αγρότες μας μεταφέρουν ότι τα εισοδήματα μειώνονται παρά το γεγονός ότι παίρνουν περισσότερα. […] Μέχρι τέλος του χρόνου πρέπει οι αγρότες να πάρουν τα χρήματα που πρέπει. Να στρέψουμε την προσοχή μας στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα»

