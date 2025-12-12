Από το «μαύρο πρόβατο» στην προεδρία του Eurogroup: Η εκλογή Πιερρακάκη και η νέα γεωγραφία της Κεντροδεξιάς

Η 11η Δεκεμβρίου 2025 θα καταγράφει ως μια ημερομηνία-ορόσημο για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup δεν αποτελεί απλώς μια προσωπική δικαίωση για τον Έλληνα υπουργό, αλλά και τον πιο ηχηρό συμβολισμό της πλήρους μεταστροφής της ευρωπαϊκής αντίληψης για την Ελλάδα.

Μια δεκαετία μετά την εποχή που η χώρα βρισκόταν με το ένα πόδι εκτός Ευρωζώνης, ένας Έλληνας πολιτικός καλείται να συντονίσει τις οικονομικές τύχες της Ένωσης.

Η Ευρώπη με την εκλογη Πιερρακάκη αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα μπορεί να πουλάει σταθερότητα, και μάλιστα σε μια συγκυρία που το Eurogroup ξαναβρίσκει λόγο ύπαρξης (κανόνες, ανταγωνιστικότητα, Ουκρανία/ρωσικά assets, επενδύσεις, digital euro).

Ο Πιερρακάκης εκλέχθηκε επειδή θεωρήθηκε συναινετικός, μεταρρυθμιστικός και χρήσιμος για δύσκολους συμβιβασμούς – αυτό, για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, είναι το πραγματικό νόμισμα.

Η νίκη του «Τεχνοκρατικού Μοντερνισμού»

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η επικράτηση του Πιερρακάκη έναντι του Βέλγου ανθυποψηφίου του, Vincent Van Peteghem, ερμηνεύεται από τα διεθνή μέσα Politico, Euractiv κλπ ως ψήφος εμπιστοσύνης στο «ελληνικό success story».

Η παραίτηση του Paschal Donohoe άνοιξε τον δρόμο, αλλά η επιλογή του Πιερρακάκη δεν ήταν αυτονόητη.

Οι αναλυτές στις Βρυξέλλες εστιάζουν σε δύο σημεία:

Η Ψηφιακή Παρακαταθήκη: Η θητεία του στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δημιούργησε το προφίλ ενός αποτελεσματικού μεταρρυθμιστή που «παραδίδει έργο». Στα μάτια των εταίρων, ο Πιερρακάκης δεν είναι ένας παραδοσιακός πολιτικός καριέρας, αλλά ένας problem-solver, χαρακτηριστικό που ζητά η Ευρώπη σε μια περίοδο δημοσιονομικής αβεβαιότητας. Ο Συμβολισμός της Ανάκαμψης: Η εκλογή του λειτουργεί ως το απόλυτο αφήγημα για την Ε.Ε.: Η απόδειξη ότι οι θεσμοί και η πειθαρχία αποδίδουν. Η Ελλάδα από «ασθενής» γίνεται «γιατρός».

Όμως η ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup από τον Κυριάκο Πιερρακάκη λειτουργεί και ως ένας οικονομικός πολλαπλασιαστής για την Ελλάδα.

Τέσσερις είναι οι κρίσιμοι άξονες αυτής της νέας πραγματικότητας :

1. Οριστικός Μηδενισμός του «Ρίσκου Χώρας» (The End of Greek Risk)

Το πιο άμεσο και μετρήσιμο όφελος είναι η συμπίεση των spreads.

Οι αγορές λειτουργούν με ψυχολογία και συμβολισμούς. Το γεγονός ότι ο υπουργός της χώρας με το υψηλότερο (ακόμα) χρέος στην Ευρωζώνη αναλαμβάνει να επιτηρεί τη δημοσιονομική πειθαρχία των υπολοίπων, αποτελεί την απόλυτη εγγύηση ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να παρεκτραπεί. Έτσι αναμένεται περαιτέρω σύγκλιση του κόστους δανεισμού της Ελλάδας με αυτό των χωρών του πυρήνα (Γαλλία, Αυστρία). Αυτό σημαίνει φθηνότερο χρήμα για το Ελληνικό Δημόσιο, άρα και μικρότερη δαπάνη για τόκους στον προϋπολογισμό, απελευθερώνοντας πόρους για κοινωνική πολιτική ή επενδύσεις.

2. Από «λήπτης» σε «διαμορφωτής» κανόνων

Για πρώτη φορά, η Ελλάδα δεν θα εφαρμόζει απλώς κανόνες, αλλά θα καθορίζει την ατζέντα των συζητήσεων.

Αυτό έχει τεράστια οικονομική σημασία για δύο θέματα που «καίνε» την ελληνική οικονομία:

Ευελιξία στις Επενδύσεις: Ο Πιερρακάκης, με το προφίλ του μεταρρυθμιστή της ψηφιακής οικονομίας, αναμένεται να προωθήσει την ατζέντα της «αναπτυξιακής δημοσιονομικής πολιτικής». Αυτό συμφέρει την Ελλάδα, η οποία θέλει οι δαπάνες για ψηφιοποίηση, άμυνα και πράσινη μετάβαση να εξαιρούνται (ή να υπολογίζονται ευνοϊκά) στους νέους δημοσιονομικούς κανόνες.

Ο Πιερρακάκης, με το προφίλ του μεταρρυθμιστή της ψηφιακής οικονομίας, αναμένεται να προωθήσει την ατζέντα της «αναπτυξιακής δημοσιονομικής πολιτικής». Αυτό συμφέρει την Ελλάδα, η οποία θέλει οι δαπάνες για ψηφιοποίηση, άμυνα και πράσινη μετάβαση να εξαιρούνται (ή να υπολογίζονται ευνοϊκά) στους νέους δημοσιονομικούς κανόνες. Τραπεζική Ένωση & Κεφαλαιαγορές: Η Ελλάδα έχει συμφέρον από την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης (προστασία καταθέσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο). Ως Πρόεδρος, ο Πιερρακάκης μπορεί να ξεκολλήσει διαδικασίες που λιμνάζουν, θωρακίζοντας τις ελληνικές τράπεζες.

3. Προσέλκυση «ποιοτικών» επενδύσεων

Η προεδρία λειτουργεί ως σφραγίδα ποιότητας για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές.

Μέχρι τώρα, η Ελλάδα προσέλκυε επενδύσεις κυρίως σε τουρισμό και real estate.

Η παρουσία του Πιερρακάκη στην κορυφή, ενός πολιτικού ταυτισμένου με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, στέλνει σήμα στις διεθνείς εταιρείες τεχνολογίας και καινοτομίας ότι η Ελλάδα είναι ένας ασφαλής και φιλικός προορισμός για έρευνα και ανάπτυξη και μεγάλα data centers.

Οι επενδυτές βλέπουν στο πρόσωπό του την εγγύηση ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν θα «παγώσουν». Η εκλογή Πιερρακάκης όμως θα έχει και θετικές συνέπειες στην οικονομική λειτουργία της Νέας Δημοκρατίας ως κυβέρνησης.

Έχοντας τον Πρόεδρο του Eurogroup στην κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία «αυτο-δεσμεύεται» σε μια πολιτική σοβαρότητας. Κανένας υπουργός δεν θα μπορεί εύκολα να εισηγηθεί παροχές που θέτουν σε κίνδυνο τους δημοσιονομικούς στόχους, καθώς αυτό θα εξέθετε τον Πρόεδρο του Eurogroup.

Αυτό δημιουργεί ένα περιβάλλον δημοσιονομικής προβλεψιμότητας που λατρεύουν οι οίκοι αξιολόγησης (S&P, Moody’s, Fitch), οδηγώντας πιθανότατα σε νέες αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας εντός του 2026.

Η εσωκομματική «σκακιέρα» της Νέας Δημοκρατίας

Ένα ενδιαφέρον, όμως, παιχνίδι παίζεται πίσω στην Αθήνα. Η μετακόμιση (έστω και λειτουργικά, καθώς η θέση δεν απαιτεί μόνιμη εγκατάσταση αλλά συνεχή ταξίδια και αλλαγή ατζέντας) του Κυριάκου Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup αναδιατάσσει τις ισορροπίες στην κούρσα διαδοχής του Κυριάκου Μητσοτάκη, όποτε αυτή ανοίξει.

1. Η Στρατηγική της «Χρυσής Εφεδρείας»

Ο Πιερρακάκης ήταν ήδη ένας από τους βασικούς «δελφίνους» για την ηγεσία της ΝΔ, εκπροσωπώντας την κεντρώα, φιλελεύθερη και εκσυγχρονιστική πτέρυγα του κόμματος. Η ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup λειτουργεί διττά:

Υπέρ: Του προσδίδει ένα ευρωπαϊκό κύρος που κανένας άλλος εσωκομματικός αντίπαλος δεν διαθέτει. Γίνεται συνομιλητής ηγετών παγκόσμιου βεληνεκούς, αποκτώντας εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων υψηλού επιπέδου. Επιστρέφοντας μελλοντικά στη διεκδίκηση της αρχηγίας, θα έχει το προφίλ του «Ευρωπαίου ηγέτη».

Του προσδίδει ένα ευρωπαϊκό κύρος που κανένας άλλος εσωκομματικός αντίπαλος δεν διαθέτει. Γίνεται συνομιλητής ηγετών παγκόσμιου βεληνεκούς, αποκτώντας εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων υψηλού επιπέδου. Επιστρέφοντας μελλοντικά στη διεκδίκηση της αρχηγίας, θα έχει το προφίλ του «Ευρωπαίου ηγέτη». Κατά: Τον απομακρύνει από την καθημερινή τριβή με την κομματική βάση και τους βουλευτές. Στη Νέα Δημοκρατία, οι εκλογές αρχηγού κρίνονται συχνά στους «μηχανισμούς» και στην επαφή με τον κόσμο. Ο κίνδυνος να θεωρηθεί «αποξενωμένος τεχνοκράτης των Βρυξελλών» είναι υπαρκτός.

2. Οι Αντίπαλοι Δελφίνοι

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί χώρο για τους άλλους μνηστήρες:

Νίκος Δένδιας: Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας παραμένει ο ισχυρός πόλος της «πατριωτικής» και «λαϊκής» δεξιάς. Με τον Πιερρακάκη να επικεντρώνεται στα ευρωπαϊκά οικονομικά, ο Δένδιας έχει πλέον το μονοπώλιο της εθνικής ατζέντας και της άμεσης επαφής με τον παραδοσιακό ψηφοφόρο της ΝΔ. Η αντίθεση ανάμεσα στον «Ευρωπαίο τεχνοκράτη» (Πιερρακάκη) και τον «εθνικό εκφραστή» (Δένδια) γίνεται πιο ξεκάθαρη από ποτέ.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας παραμένει ο ισχυρός πόλος της «πατριωτικής» και «λαϊκής» δεξιάς. Με τον Πιερρακάκη να επικεντρώνεται στα ευρωπαϊκά οικονομικά, ο Δένδιας έχει πλέον το μονοπώλιο της εθνικής ατζέντας και της άμεσης επαφής με τον παραδοσιακό ψηφοφόρο της ΝΔ. Η αντίθεση ανάμεσα στον «Ευρωπαίο τεχνοκράτη» (Πιερρακάκη) και τον «εθνικό εκφραστή» (Δένδια) γίνεται πιο ξεκάθαρη από ποτέ. Κωστής Χατζιδάκης : Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ο οποίος δεν έχει κρύψει και τις δικές του φιλοδοξίες για την επόμενη μέρα αποκτά τώρα ένα αντίπαλο με παρόμοια χαρακτηριστικά με εκείνον, με εκσυγχρονιστικό προφίλ, αλλά και με ευρωπαϊκές περγαμηνές

Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η εξέλιξη είναι ιδανική αφού πιστώνεται την επιτυχία της χώρας στέλνοντας τον Πιερρακάκη σε μια κορυφαία ευρωπαϊκή θέση.

Ακόμα δημιουργεί ένα ισχυρό asset για την παράταξη για την επόμενη μέρα και στέλνει ένα μήνυμα στην κοινωνία ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα αυτή τη στιγμή με σοβαρά και ισχυρά στελέχη που μπορούν να κατακτούν κορυφαίους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς.

Η εκλογή Πιερρακάκη όμως είναι δεδομένο ότι δημιουργεί νέες ισορροπίες στην εσωκομματική κούρσα.

Ο πρόεδρος του Eurogroup κερδίζει πόντους ηγεμονίας και διεθνούς αναγνώρισης, και οι άλλοι δελφίνοι οφείλουν τώρα να να προσαρμόσουν την στρατηγική τους και το αφήγημα τους .

Η Νέα Δημοκρατία εισέρχεται σε μια φάση όπου η μάχη της διαδοχής (όταν έρθει η ώρα) θα διεξαχθεί με όρους σαφούς ιδεολογικού προσδιορισμού: Ο «κοσμοπολιτισμός των Βρυξελλών» του Πιερρακάκη απέναντι στον «πατριωτικό ρεαλισμό» των εσωτερικών δελφίνων.

