Από το «μαύρο πρόβατο» στην προεδρία του Eurogroup: Η εκλογή Πιερρακάκη και η νέα γεωγραφία της Κεντροδεξιάς

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η 11η Δεκεμβρίου 2025 θα καταγράφει ως μια ημερομηνία-ορόσημο για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup δεν αποτελεί απλώς μια προσωπική δικαίωση για τον Έλληνα υπουργό, αλλά και τον πιο ηχηρό συμβολισμό της πλήρους μεταστροφής της ευρωπαϊκής αντίληψης για την Ελλάδα.
Μια δεκαετία μετά την εποχή που η χώρα βρισκόταν με το ένα πόδι εκτός Ευρωζώνης, ένας Έλληνας πολιτικός καλείται να συντονίσει τις οικονομικές τύχες της Ένωσης.
Η Ευρώπη με την εκλογη Πιερρακάκη αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα μπορεί να πουλάει σταθερότητα, και μάλιστα σε μια συγκυρία που το Eurogroup ξαναβρίσκει λόγο ύπαρξης (κανόνες, ανταγωνιστικότητα, Ουκρανία/ρωσικά assets, επενδύσεις, digital euro).
Ο Πιερρακάκης εκλέχθηκε επειδή θεωρήθηκε συναινετικός, μεταρρυθμιστικός και χρήσιμος για δύσκολους συμβιβασμούς – αυτό, για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, είναι το πραγματικό νόμισμα.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η επικράτηση του Πιερρακάκη έναντι του Βέλγου ανθυποψηφίου του, Vincent Van Peteghem, ερμηνεύεται από τα διεθνή μέσα Politico, Euractiv κλπ ως ψήφος εμπιστοσύνης στο «ελληνικό success story».
Η παραίτηση του Paschal Donohoe άνοιξε τον δρόμο, αλλά η επιλογή του Πιερρακάκη δεν ήταν αυτονόητη.
Οι αναλυτές στις Βρυξέλλες εστιάζουν σε δύο σημεία:
Όμως η ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup από τον Κυριάκο Πιερρακάκη λειτουργεί και ως ένας οικονομικός πολλαπλασιαστής για την Ελλάδα.
Τέσσερις είναι οι κρίσιμοι άξονες αυτής της νέας πραγματικότητας :
1. Οριστικός Μηδενισμός του «Ρίσκου Χώρας» (The End of Greek Risk)
Το πιο άμεσο και μετρήσιμο όφελος είναι η συμπίεση των spreads.
2. Από «λήπτης» σε «διαμορφωτής» κανόνων
Για πρώτη φορά, η Ελλάδα δεν θα εφαρμόζει απλώς κανόνες, αλλά θα καθορίζει την ατζέντα των συζητήσεων.
Αυτό έχει τεράστια οικονομική σημασία για δύο θέματα που «καίνε» την ελληνική οικονομία:
3. Προσέλκυση «ποιοτικών» επενδύσεων
Η προεδρία λειτουργεί ως σφραγίδα ποιότητας για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές.
Μέχρι τώρα, η Ελλάδα προσέλκυε επενδύσεις κυρίως σε τουρισμό και real estate.
Η παρουσία του Πιερρακάκη στην κορυφή, ενός πολιτικού ταυτισμένου με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, στέλνει σήμα στις διεθνείς εταιρείες τεχνολογίας και καινοτομίας ότι η Ελλάδα είναι ένας ασφαλής και φιλικός προορισμός για έρευνα και ανάπτυξη και μεγάλα data centers.
Οι επενδυτές βλέπουν στο πρόσωπό του την εγγύηση ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν θα «παγώσουν». Η εκλογή Πιερρακάκης όμως θα έχει και θετικές συνέπειες στην οικονομική λειτουργία της Νέας Δημοκρατίας ως κυβέρνησης.
Έχοντας τον Πρόεδρο του Eurogroup στην κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία «αυτο-δεσμεύεται» σε μια πολιτική σοβαρότητας. Κανένας υπουργός δεν θα μπορεί εύκολα να εισηγηθεί παροχές που θέτουν σε κίνδυνο τους δημοσιονομικούς στόχους, καθώς αυτό θα εξέθετε τον Πρόεδρο του Eurogroup.
Αυτό δημιουργεί ένα περιβάλλον δημοσιονομικής προβλεψιμότητας που λατρεύουν οι οίκοι αξιολόγησης (S&P, Moody’s, Fitch), οδηγώντας πιθανότατα σε νέες αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας εντός του 2026.
Ένα ενδιαφέρον, όμως, παιχνίδι παίζεται πίσω στην Αθήνα. Η μετακόμιση (έστω και λειτουργικά, καθώς η θέση δεν απαιτεί μόνιμη εγκατάσταση αλλά συνεχή ταξίδια και αλλαγή ατζέντας) του Κυριάκου Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup αναδιατάσσει τις ισορροπίες στην κούρσα διαδοχής του Κυριάκου Μητσοτάκη, όποτε αυτή ανοίξει.
1. Η Στρατηγική της «Χρυσής Εφεδρείας»
Ο Πιερρακάκης ήταν ήδη ένας από τους βασικούς «δελφίνους» για την ηγεσία της ΝΔ, εκπροσωπώντας την κεντρώα, φιλελεύθερη και εκσυγχρονιστική πτέρυγα του κόμματος. Η ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup λειτουργεί διττά:
2. Οι Αντίπαλοι Δελφίνοι
Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί χώρο για τους άλλους μνηστήρες:
Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η εξέλιξη είναι ιδανική αφού πιστώνεται την επιτυχία της χώρας στέλνοντας τον Πιερρακάκη σε μια κορυφαία ευρωπαϊκή θέση.
Ακόμα δημιουργεί ένα ισχυρό asset για την παράταξη για την επόμενη μέρα και στέλνει ένα μήνυμα στην κοινωνία ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα αυτή τη στιγμή με σοβαρά και ισχυρά στελέχη που μπορούν να κατακτούν κορυφαίους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς.
Η εκλογή Πιερρακάκη όμως είναι δεδομένο ότι δημιουργεί νέες ισορροπίες στην εσωκομματική κούρσα.
Ο πρόεδρος του Eurogroup κερδίζει πόντους ηγεμονίας και διεθνούς αναγνώρισης, και οι άλλοι δελφίνοι οφείλουν τώρα να να προσαρμόσουν την στρατηγική τους και το αφήγημα τους .
Η Νέα Δημοκρατία εισέρχεται σε μια φάση όπου η μάχη της διαδοχής (όταν έρθει η ώρα) θα διεξαχθεί με όρους σαφούς ιδεολογικού προσδιορισμού: Ο «κοσμοπολιτισμός των Βρυξελλών» του Πιερρακάκη απέναντι στον «πατριωτικό ρεαλισμό» των εσωτερικών δελφίνων.
Διαβάστε επίσης
Συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την Παρασκευή
«Ύμνοι» διεθνών ΜΜΕ για την εκλογή Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup – «Η εκδίκηση της Αθήνας»
Τι ακριβώς είναι το Eurogroup που θα αναλάβει ο Κυριάκος Πιερρακάκης; Οι αρμοδιότητες του
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.