Τι ακριβώς είναι το Eurogroup που θα αναλάβει ο Κυριάκος Πιερρακάκης; Οι αρμοδιότητες του

Με την ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup από τον Κυριάκο Πιερρακάκη, εύλογα επανέρχεται στο προσκήνιο το ερώτημα για τον ρόλο και τη σημασία του συγκεκριμένου οργάνου στην ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση.

Το Eurogroup είναι ένα άτυπο, αλλά θεσμικά κατοχυρωμένο όργανο, στο οποίο συμμετέχουν οι υπουργοί Οικονομικών των 20 χωρών της Ευρωζώνης. Εκεί συντονίζονται οι οικονομικές πολιτικές των κρατών-μελών, συζητούνται οι δημοσιονομικοί κανόνες, εξετάζονται οι εθνικοί προϋπολογισμοί και αναλύονται ζητήματα που επηρεάζουν τη σταθερότητα και την ανάπτυξη του κοινού νομίσματος. Παρότι δεν προβλέπεται ρητά από τις Συνθήκες της ΕΕ, στην πράξη αποτελεί το βασικό κέντρο λήψης αποφάσεων για την οικονομική πολιτική της Ευρωζώνης.

Eurogroup: Οι αρμοδιότητες Πιερρακάκη

Ο πρόεδρος του Eurogroup διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο. Καθορίζει την ατζέντα και τις προτεραιότητες των συζητήσεων, επηρεάζοντας κρίσιμες ισορροπίες, όπως αυτές μεταξύ Βορρά και Νότου.

Παράλληλα, συντονίζει τις συνεδριάσεις και λειτουργεί ως διαμεσολαβητής ανάμεσα σε χώρες με διαφορετικές οικονομικές ανάγκες και φιλοσοφίες, επιδιώκοντας τη συναίνεση σε δύσκολες αποφάσεις. Εκπροσωπεί επίσης την Ευρωζώνη σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σε επαφές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και διεθνείς οργανισμούς, ενώ προετοιμάζει τις Συνόδους Κορυφής και παρακολουθεί την εφαρμογή των συμφωνιών.

Στο παρελθόν, τη θέση του προέδρου έχουν αναλάβει σημαντικές προσωπικότητες, όπως ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, ο Γερούν Ντάισελμπλουμ, ο Μάριο Σεντένο και πιο πρόσφατα ο Πασκάλ Ντόναχιου, αναδεικνύοντας τη βαρύτητα του ρόλου για το μέλλον της Ευρωζώνης.

