search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 16:48
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.12.2025 15:20

Χριστουγεννιάτικο gala της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών: Οι λαμπερές παρουσίες και το εντυπωσιακό σκηνικό (Photos)

12.12.2025 15:20
eene_0

Στο «Εκάλη Club» παρουσία υπουργών, βουλευτών και επιχειρηματιών από όλους τους κλάδους πραγματοποιήθηκε χθες το χριστουγεννιάτικο gala της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών.

Μεταξύ των πολιτικών που βρέθηκαν στην καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη γιορτή – που αποτελεί ένα από τα «don’t miss events» της χρονιάς – ήταν η Νίκη Κεραμέως, ο Σταύρος Παπασταύρου, ο Άδωνις Γεωργιάδης, η Σοφία Ζαχαράκη, ο Θάνος Πλεύρης, η Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, η Σέβη Βολουδάκη και ο Χρίστος Δήμας.

Μιλώντας για το ρόλο της ΕΕΝΕ, ο πρόεδρος της Ένωσης Κρίστιαν Χατζημηνάς, προανήγγειλε την ίδρυση γραφείου στις Βρυξέλλες, ώστε, όπως τόνισε, «η ελληνική επιχειρηματικότητα να έχει φωνή εκεί που λαμβάνονται οι κρίσιμες αποφάσεις». Κατά τη διάρκεια της βραδιάς τιμήθηκαν με το βραβείο κοινωνικής προσφοράς και ανθρωπιστικού έργου ο Σύλλογος «Ελπίδα» και ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Hope Genesis, ενώ το βραβείο επιχειρηματικότητας απονεμήθηκε στην Ermateck Group.

Μετά το δείπνο στη σκηνή ανέβηκε ο Αντώνης Ρέμος, που ξεσήκωσε με τις επιτυχίες του τους καλεσμένους. «Αφού είστε τόσοι επιχειρηματίες εδώ απόψε, ας πω και το καινούργιο μου τραγούδι» αστειεύτηκε ο δημοφιλής τραγουδιστής πριν ερμηνεύσει τη «Δευτέρα», ενώ καλωσόρισε με θερμά λόγια τον πρώην Πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Αναστασιάδη, και τη σύζυγό του, Άντρη, που ήταν ανάμεσα στους καλεσμένους.

(photos: iefimerida.gr)

Διαβάστε επίσης:

Αντιδράσεις για το ζωντανό αλογάκι στη Φάτνη του Βόλου – «Νούμερα που ζουν στον κόσμο της υποκρισίας» απαντά ο Μπέος (Video)

Ναύπλιο: Στο νοσοκομείο μαθητής, μετά από ρίψη κροτίδας σε σχολείο (video)

Παγκράτι: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
EFET_LOGO
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανάκληση του προϊόντος «Oreo Cheesecakes»

venizelos-23421
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βενιζέλος: Η χώρα να καταστεί διακυβερνήσιμη πριν το Σύνταγμα καταστεί αναθεωρήσιμο

varoufakis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βαρουφάκης για εκλογή Πιερρακάκη: «Οι αυτοκρατορίες δίνουν τιμητικούς τίτλους σε υποταγμένους ως υπενθύμιση της ισχύος τους»

shein-temu
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο στόχαστρο της ΕΕ Temu και Shein – Δασμός 3 ευρώ στα δέματα από την 1η Ιουλίου

pierrakakis kyriakos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας τηλεφώνησε και συνεχάρη τον Πιερρακάκη για την εκλογή του στο τιμόνι του Eurogroup

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

tsimitselis_1012_1920-1080_new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του: «Εύχομαι κανείς από εσάς να μην πάθει αυτό που έπαθα» (videos)

GIORGOS_AFTIAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Ενέργειας σε Γιώργο Αυτιά: «Χρηματοδοτούμε μέτρα για φθηνότερη ενέργεια»

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη στα 794 ευρώ: Η γήρανση της φτώχειας και η σκληρή πραγματικότητα για 2,5 εκατ. συνταξιούχους

pierrakakis 7765- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ύμνοι» διεθνών ΜΜΕ για την εκλογή Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup - «Η εκδίκηση της Αθήνας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 16:47
EFET_LOGO
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανάκληση του προϊόντος «Oreo Cheesecakes»

venizelos-23421
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βενιζέλος: Η χώρα να καταστεί διακυβερνήσιμη πριν το Σύνταγμα καταστεί αναθεωρήσιμο

varoufakis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βαρουφάκης για εκλογή Πιερρακάκη: «Οι αυτοκρατορίες δίνουν τιμητικούς τίτλους σε υποταγμένους ως υπενθύμιση της ισχύος τους»

1 / 3