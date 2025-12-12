Χριστουγεννιάτικο gala της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών: Οι λαμπερές παρουσίες και το εντυπωσιακό σκηνικό (Photos)

Στο «Εκάλη Club» παρουσία υπουργών, βουλευτών και επιχειρηματιών από όλους τους κλάδους πραγματοποιήθηκε χθες το χριστουγεννιάτικο gala της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών.

Μεταξύ των πολιτικών που βρέθηκαν στην καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη γιορτή – που αποτελεί ένα από τα «don’t miss events» της χρονιάς – ήταν η Νίκη Κεραμέως, ο Σταύρος Παπασταύρου, ο Άδωνις Γεωργιάδης, η Σοφία Ζαχαράκη, ο Θάνος Πλεύρης, η Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, η Σέβη Βολουδάκη και ο Χρίστος Δήμας.

Μιλώντας για το ρόλο της ΕΕΝΕ, ο πρόεδρος της Ένωσης Κρίστιαν Χατζημηνάς, προανήγγειλε την ίδρυση γραφείου στις Βρυξέλλες, ώστε, όπως τόνισε, «η ελληνική επιχειρηματικότητα να έχει φωνή εκεί που λαμβάνονται οι κρίσιμες αποφάσεις». Κατά τη διάρκεια της βραδιάς τιμήθηκαν με το βραβείο κοινωνικής προσφοράς και ανθρωπιστικού έργου ο Σύλλογος «Ελπίδα» και ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Hope Genesis, ενώ το βραβείο επιχειρηματικότητας απονεμήθηκε στην Ermateck Group.

Μετά το δείπνο στη σκηνή ανέβηκε ο Αντώνης Ρέμος, που ξεσήκωσε με τις επιτυχίες του τους καλεσμένους. «Αφού είστε τόσοι επιχειρηματίες εδώ απόψε, ας πω και το καινούργιο μου τραγούδι» αστειεύτηκε ο δημοφιλής τραγουδιστής πριν ερμηνεύσει τη «Δευτέρα», ενώ καλωσόρισε με θερμά λόγια τον πρώην Πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Αναστασιάδη, και τη σύζυγό του, Άντρη, που ήταν ανάμεσα στους καλεσμένους.

(photos: iefimerida.gr)

