Αντιδράσεις για το ζωντανό αλογάκι στη Φάτνη του Βόλου – «Νούμερα που ζουν στον κόσμο της υποκρισίας» απαντά ο Μπέος (Video)

Καταγγελία κατά του δήμου Βόλου για εκμετάλλευση και παθητική κακοποίηση πόνι διατυπώνει η Φιλοζωική Ομάδα (Φι.Ο.Β.), επισημαίνοντας ότι το ζώο τοποθετήθηκε σε φάτνη ως αξιοθέατο για τον χριστουγεννιάτικο στολισμό της πόλης.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλλεται, ο Δήμος Βόλου τοποθέτησε ένα πόνι στη φάτνη του Μητροπολιτικού Ναού, ενώ ένα δεύτερο ζώο εκτέθηκε εντός της πλατείας Ρήγα Φεραίου, στον χώρο όπου λειτουργεί το χριστουγεννιάτικο λούνα παρκ.

Όπως επισημαίνεται, το ζώο είναι απομακρυσμένο από το φυσικό του περιβάλλον, εγκλωβισμένο σε μία ξύλινη κατασκευή, με έντονο περιορισμό της φυσιολογικής του κίνησης και εκτεθειμένο σε αντίξοες συνθήκες κι όλα αυτά προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως δημόσιο θέαμα.

Η φιλοζωική ομάδα τονίζει ότι η χρήση των συγκεκριμένων ζώων στο πλαίσιο του εορταστικού στολισμού συνιστά εκμετάλλευση και παραβίαση της νομοθεσίας, αναφερόμενη στις διατάξεις του νόμου 4830/2021, άρθρο 23 παρ. 1 και άρθρο 24 παρ. 1, τις οποίες -όπως υποστηρίζει- παραβιάζει η ενέργεια της δημοτικής αρχής.

Μέσω της καταγγελίας της, η Φι.Ο.Β. ζητά την άμεση απομάκρυνση του ζώου από τον χώρο, τον τερματισμό της έκθεσης και της παθητικής κακοποίησης, καθώς και τη διακοπή οποιασδήποτε μορφής εκμετάλλευσης που οδηγεί σε σωματική εξάντληση του πόνι.

Καλεί, δε, τις αρμόδιες υπηρεσίες να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία του ζώου και τη συμμόρφωση με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.

Σημειώνεται ότι, ήδη, η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ζώων Συντροφιάς ζήτησε -με έγγραφό της- την άμεση απομάκρυνση του πόνι από τη φάτνη του Αγίου Νικολάου, ενημερώνοντας Εισαγγελία, Αστυνομία, Δήμο Βόλου και Συνήγορο του Πολίτη.

«Ζουν στον κόσμο της υποκρισίας και της ψευτιάς» απαντά ο Αχιλλέας Μπέος

«Παντού το κοινοποιήσατε, μόνο στον Τραμπ δεν το κοινοποιήσατε ρε νούμερα» είπε ο Αχιλλέας Μπέος ο οποίος σχολιάζοντας -στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου- την επιστολή που ήρθε στον δήμο από το Υπουργείο Εσωτερικών μετά από τις καταγγελίες των φιλοζωικών, απάντησε με το γνωστό του ύφος, κάνοντας -μεταξύ άλλων- λόγο για «νούμερα, που ζουν στον κόσμο της ψευτιάς και της υποκρισίας».

«Ένα πράγμα μένει σταθερό κάθε Χριστούγεννα η φάτνη με τα προβατάκια και το άλογο. Φέτος, δεν βάλαμε τα προβατάκια λόγω της πανδημίας. Βάλαμε ψεύτικα πρόβατα και φιγούρες. Αναφέρονται σε νόμους για ζώα συντροφιάς, γάτες, σκυλάκια. Τα άλογα είναι ζώα συντροφιάς; Μπαίνουν στο σπίτι του και τα παίρνει στο κρεβάτι του; Σε αυτήν την πόλη αυτοί οι τύποι ζουν στον δικό τους κόσμο, της υποκρισίας και της ψευτιάς» είπε, απαντώντας στην καταγγελία των φιλοζωικών και πρόσθεσε:

«Προσωπική μου επιθυμία είναι να παραμείνει εκεί η φάτνη, όπου εκατοντάδες παιδάκια βλέπουν το αλογάκι και χαίρονται. Ο δήμος Βόλου έχει φροντίσει να υπάρχει άνθρωπος που καθαρίζει τον χώρο, ταΐζει και ποτίζει το ζωντανό και υπάρχει και κτηνίατρος 24ώρες το 24ωρο. Αυτοί είναι ικανοί να του πετάξουν κάτι και να πάθει ζημιά το ζωντανό. Τέτοια κακία έχουν και μίσος. Παντού το κοινοποιήσατε, μόνο στον Τραμπ δεν το κοινοποιήσατε ρε νούμερα. Το έγγραφο γράφει να ενημερωθούν αν τηρούνται όλοι οι νόμοι και οι προϋποθέσεις. Θα το δούμε. Η δημοτική αρχή συμμορφώνεται με τον νόμο αλλά όχι με παραλογίες. Κάποιοι έχουν συγκεκριμένες τάσεις να δημιουργούν πρόβλημα στη δημοτική αρχή».

