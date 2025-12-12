search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

12.12.2025

Καβάλα: Νέο βροντερό «όχι» των κατοίκων της Θάσου στην αποθήκευση CO2 στον Πρίνο (Photos)

Μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Καβάλα πραγματοποίησαν κάτοικοι της πόλης, αλλά και κάτοικοι της Θάσου, κατά των σχεδίων αποθήκευσης CO2 στα αποκαλούμενα «πηγάδια» του Πρίνου.

Οι αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής κλιμακώνονται διαρκώς, από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι υπάρχει σχεδιασμός αποθήκευσης του διαβόητου «αερίου του θερμοκηπίου» στα εξαντλημένα πηγάδια των γεωτρήσεων στην περιοχή του Πρίνου, με τις οργανώσεις τους να αναφέρουν ότι «οι συνέπειες προβλέπονται καταστροφικές για το περιβάλλον, την αλιεία στην ευρύτερη περιοχή και τον τουρισμό, ενώ δίπλα στο σημείο όπου θέλουν να τοποθετήσουν τα απόβλητα βρίσκονται και μεγάλου μεγέθους σεισμογενή ρήγματα».

Οι αντιδρώντες στον σχετικό σχεδιασμό σημειώνουν επίσης ότι «τα απόβλητα από CO2, πλαστικά, τσιμεντοβιομηχανίες, λιπάσματα κ.λπ., πρόκειται να τοποθετηθούν υποθαλάσσια, σε άδεια πηγάδια πετρελαίου, εκεί όπου βρίσκεται το κοίτασμα του Πρίνου. Πρόκειται για πιλοτική εφαρμογή της μεθόδου CCS με απρόβλεπτες συνέπειες που καθιστούν την περιοχή ένα πείραμα χαβούζας σκουπιδιών στην Ευρώπη και μάλιστα κοντά σε κατοικημένη περιοχή, ένα εγχείρημα εξαιρετικά επικίνδυνο».

Τους κατοίκους της Θάσου υποδέχθηκαν στο λιμάνι τα σωματεία και οι φορείς της Καβάλας, από όπου με παλμό και συνθήματα κατευθύνθηκαν στην πλατεία Καπνεργάτη. Από εκεί ξεκίνησε η μεγάλη πορεία που κατέληξε στο κτίριο της Αντιπεριφέρειας. Στο συγκεκριμένο κτίριο είχαν παραμείνει αγρότες της περιοχής που είχαν προχωρήσει νωρίτερα το πρωί σε συμβολική διαμαρτυρία, οι οποίοι χαιρέτησαν από τη μεριά τους το συλλαλητήριο στηρίζοντας το αίτημα να μην προχωρήσει το έργο που θα λειτουργήσει σε βάρος των ζωών των κατοίκων και τους περιβάλλοντος.

Οι κάτοικοι της Καβάλας και της Θάσου καταγγέλουν ότι παρά τις αντιδράσεις τους η κυβέρνηση έφερε στη βουλή νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με «Ρυθμίσεις για τη δέσμευση, χρήση, μεταφορά και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα» το οποίο, υποστηρίζουν, «φωτογραφίζει» τη συγκεκριμένη επένδυση με σκοπό να προχωρήσει γρήγορα το συγκεκριμένο έργο, χωρίς, ωστόσο, να υπάρχει ανάλογη ενημέρωση των κατοίκων.

