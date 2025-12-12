search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

12.12.2025

ΟΣΥ: Μέχρι 17 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για τις 300 νέες θέσεις οδηγών

12.12.2025 11:35
Συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για 300 νέες μόνιμες θέσεις οδηγών στην ΟΣΥ, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του προσωπικού των αστικών συγκοινωνιών.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας: proslipseis.osy.gr.

Η προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων λήγει στις 17 Δεκεμβρίου.

Οι υποψήφιοι οδηγοί θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε η αίτησή τους να είναι σωστά συμπληρωμένη και όλα τα δικαιολογητικά να αναρτηθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Δείτε την πλήρη προκήρυξη, με αναλυτικές πληροφορίες για τα προσόντα, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής:

Λήψη

1 / 3