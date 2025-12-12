Τατόι: Παραχωρούνται σε ιδιώτη 24 από τα 56 κτίρια του κτήματος – Για ξενώνες, εστιατόρια και εκδηλώσεις (photos)

Σε ιδιώτη δρομολογείται η παραχώρηση μεγάλου μέρους του Κτήματος Τατοΐου, καθώς το υπουργείο Πολιτισμού, μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Υπερταμείο), προκήρυξε διεθνή διαγωνισμό για τη μακροχρόνια μίσθωση 24 κτιρίων του κτήματος, εξαιρουμένων των μουσείων. Τα περισσότερα από τα ακίνητα βρίσκονται στον ιστορικό πυρήνα του πρώην βασιλικού κτήματος.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, στην οποία αναφέρεται εκτενώς σήμερα ρεπορτάζ της Καθημερινής, ο ανάδοχος θα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τα κτίρια βάσει των ήδη εγκεκριμένων χρήσεων, μετατρέποντάς τα σε ξενώνες, εστιατόρια, χώρους εκδηλώσεων και αναψυκτήρια. Πρόκειται για σαφή αλλαγή κατεύθυνσης σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό, καθώς έως σήμερα τα συναρμόδια υπουργεία έκαναν λόγο για μεμονωμένες μισθώσεις μέσω ενός κρατικού φορέα διαχείρισης του κτήματος.

Χρηματοδότηση έργων από το Ταμείο Ανάκαμψης

Η κυβερνητική απόφαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η δημιουργία βασικών υποδομών στο Τατόι –όπως ύδρευση και αποχέτευση– καθώς και η μετατροπή του ανακτόρου και ορισμένων βοηθητικών κτιρίων σε μουσεία, βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Υπό αυτές τις συνθήκες, επελέγη η μακροχρόνια παραχώρηση μεγάλου μέρους του ιστορικού κτιριακού αποθέματος σε ιδιώτη.

Στο πλαίσιο αυτό, κατατέθηκε στη Βουλή ρύθμιση σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών, με την οποία τα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος παραχωρούν άνευ ανταλλάγματος στο υπουργείο Πολιτισμού τα τμήματα του κτήματος που τους ανήκουν ιδιοκτησιακά. Πρόκειται για έκταση περίπου 17.700 στρεμμάτων, από τα συνολικά 42.000 στρέμματα του κτήματος. Ακολούθως, το Υπερταμείο προκήρυξε τον διεθνή διαγωνισμό για τη σύμβαση παραχώρησης, με αναθέτουσα αρχή το υπουργείο Πολιτισμού.

Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, σκοπός της σύμβασης είναι «η αξιοποίηση, επανάχρηση, ανάδειξη, στερέωση, ήπια ανάπτυξη και συντήρηση κτιρίων και χώρων εντός του πρώην βασιλικού Κτήματος Τατοΐου». Επισημαίνεται ότι οι νέες χρήσεις θα ενσωματωθούν στα υφιστάμενα κτίρια χωρίς αλλοιώσεις, με τις απαραίτητες προσαρμογές στις όψεις και στους εσωτερικούς χώρους, κατόπιν έγκρισης των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου Πολιτισμού.

Τα κτίρια που παραχωρούνται

Προς παραχώρηση έχουν οριστεί 24 από τα 56 κτίρια του κτήματος, το εμβαδόν των οποίων κυμαίνεται από 30 τ.μ. έως 930 τ.μ., μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο τους.

Τα κτίρια αυτά είναι:

κτίριο προσωπικού (600 τ.μ., νέα χρήση: ξενώνας),

στρατώνες (930 τ.μ., νέα χρήση: εστιατόριο, χώρος κοινωνικών εκδηλώσεων),

κατάστημα (416 τ.μ., νέα χρήση: διευθυντήριο),

δασονομείο (100 τ.μ., ξενώνας),

θερμοκήπιο (60 τ.μ.),

οικία αξιωματικών (190 τ.μ., ξενώνας),

σταθμός χωροφυλακής (100 τ.μ., ξενώνας),

ξενοδοχείο Τατοΐου (376 τ.μ., ξενοδοχείο),

τρεις κατοικίες εργατών (288 τ.μ., 182 τ.μ., 80 τ.μ., ξενώνες),

μία αποθήκη (30 τ.μ., ξενώνας),

εργαστήριο εργατών (90 τ.μ., ξενώνας),

οινοποιείο, εμφιαλωτήριο (720 τ.μ. και 185 τ.μ., επισκέψιμο οινοποιείο), γαλακτοκομείο (580 τ.μ., αναψυκτήριο, εστιατόριο),

ελαιοτριβείο (282 τ.μ. και 22 τ.μ., επισκέψιμο ελαιοτριβείο),

στάβλος Πλατάνου (180 τ.μ., αναψυκτήριο, εστιατόριο),

τέσσερα κτίρια Μάνδρας (διάθεση αγροτικών προϊόντων, αναψυκτήριο, εστιατόριο).

Ο πυρήνας του κτήματος προς αξιοποίηση

Ουσιαστικά, το υπουργείο Πολιτισμού παραχωρεί σε ιδιώτη σχεδόν το σύνολο του ιστορικού πυρήνα του κτήματος, δηλαδή τα κτίρια που βρίσκονται πλησίον του ανακτόρου και σε εκτεταμένους χώρους, όπως το πρώην βουστάσιο, τα οποία προβλέπεται να αποκτήσουν νέες χρήσεις. Οι επιτρεπόμενες χρήσεις έχουν καθοριστεί με αποφάσεις της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη το 2022 και τροποποιήθηκαν το 2025.

Σημειώνεται, τέλος, ότι στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού «δύναται να συμπεριληφθούν» δύο επιπλέον αντικείμενα: η παραχώρηση περίπου 1.200 στρεμμάτων στον ιστορικό πυρήνα, με στόχο την αναβίωση του αγροτικού χαρακτήρα του κτήματος, καθώς και η δημιουργία χώρου στάθμευσης 600 θέσεων κοντά στο δυτικό όριο του Τατοΐου, ο οποίος θα συνδέεται με τον ιστορικό πυρήνα μέσω εσωτερικής λεωφορειακής γραμμής.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού συνιστά σαφή ανατροπή σε σχέση με όσα είχαν μέχρι σήμερα δημοσιοποιηθεί για την αξιοποίηση του κτήματος. Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε τη διαχείρισή του από κρατικό φορέα, ο οποίος θα αναλάμβανε και τη μίσθωση των κτιρίων. Παράλληλα, το υπουργείο Πολιτισμού είχε προχωρήσει στην εκπόνηση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου, το οποίο περιλάμβανε και την ανέγερση συνεδριακού κέντρου 1.200 τ.μ. στον ιστορικό πυρήνα. Έπειτα από αντιδράσεις, το σχέδιο αποσύρθηκε και το υπουργείο ανακοίνωσε ότι το συνεδριακό κέντρο δεν θα υλοποιηθεί.

Ωστόσο, όπως αναφέρεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού, το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο εγκρίθηκε με απόφαση της υπουργού Πολιτισμού τον Απρίλιο του 2025, με τη διαδικασία έγκρισής του να βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο.

