Ο Πάσχος Μανδραβέλης καταγγέλλει απειλές κατά της ζωής του μετά τα σχόλια για τον «Φραπέ» – «Θα έχεις την τύχη του Καραϊβάζ»

Εκτός ελέγχου ξεφεύγει πλέον η κατάσταση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι ενδεικτικό ότι απειλές κατά της ζωής του καταγγέλλει ότι δέχθηκε ο δημοσιογράφος της Καθημερινής Πάσχος Μανδραβέλης, μετά τον σχολιασμό του για την κατάθεση του λεγόμενου «Φραπέ» στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μιλώντας το πρωί της Παρασκευής στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο δημοσιογράφος ανέφερε ότι μετά την εμφάνισή του στο δελτίο ειδήσεων δέχθηκε ανώνυμα απειλητικά μηνύματα, τα οποία, όπως είπε, αφορούσαν ευθέως τη σωματική του ακεραιότητα.

«Χθες μίλησα στο δελτίο ειδήσεων για τον «Φραπέ» και δέχθηκα απειλές ότι θα έχω την τύχη του Καραϊβάζ και ότι θα σε καθαρίσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, στα μηνύματα που έλαβε του ζητήθηκε επίσης εξήγηση για το γεγονός ότι, όπως του αποδόθηκε, μίλησε απαξιωτικά για την Κρήτη, ισχυρισμό που ο ίδιος απορρίπτει κατηγορηματικά.

Ο Πάσχος Μανδραβέλης πρόσθεσε ακόμη ότι η κριτική του δεν στρεφόταν κατά μιας περιοχής, αλλά κατά συγκεκριμένων παθογενειών.

«Νομίζω ο κ. Ξυλούρης είναι απλώς το ακρότατο σημείο αυτής της Ελλάδας. Σαφέστατα υπάρχει η Ελλάδα που παρασιτεί και θέλει να ζει από επιδοτήσεις. Δυστυχώς, από το ξερίζωμα αυτών των παθογενειών δεν ξεφύγαμε», σημείωσε.

Διαβάστε επίσης

Εξαφάνιση 13χρονου από χώρο φιλοξενίας στα Πετράλωνα

Καστοριά: Φίδι είχε… εγκατασταθεί σε λεκάνη τουαλέτας (video)

Αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη: 14 προσαγωγές για παράνομες ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ