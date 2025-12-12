Αυξάνονται τα διόδια από την 1η Ιανουαρίου – Πως διαμορφώνονται οι τιμές 

Υψηλότερες τιμές διοδίων θα πληρώνουν από την 1η Ιανουαρίου 2026, οι οδηγοί στην Αττική Οδό, καθώς η εταιρεία διαχείρισης ανακοίνωσε αυξήσεις σε πολλές κατηγορίες οχημάτων.

Πιο συγκεκριμένα, οι αυξήσεις στις τιμές των διοδίων είναι ήπιες, αλλά μπορούν να επηρεάσουν τη συχνότητα διέλευσης, ειδικά για Ι.Χ. και φορτηγά, με επιπλέον κόστος 0,05–0,10 € ανά διέλευση σε σχέση με τις τρέχουσες τιμές διοδίων.

Οι αυξήσεις αυτές προκύπτουν από την ετήσια τιμαριθμική προσαρμογή που προβλέπεται στη Σύμβαση Παραχώρησης της Αττικής Οδού και αντικατοπτρίζουν το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου.

Πως διαμορφώνονται οι νέες τιμές στα διόδια της Αττικής Οδού

Κατηγορία 2 — Επιβατικά αυτοκίνητα (Ι.Χ.) :

Από 2,50 € → 2,55 € ανά διέλευση.

Από 6,25 € → 6,30 €.

Από 10,00 € → 10,10 €.

Η χρέωση παραμένει αμετάβλητη στα 1,25 €.

Στο μεταξύ, οι τιμές των διοδίων και σε άλλους μεγάλους αυτοκινητοδρόμους της χώρας, όπως η Μορέας και η Ολυμπία Οδός, θα αυξηθούν επίσης από την 1η Ιανουαρίου 2026 λόγω της ετήσιας τιμαριθμικής προσαρμογής που εφαρμόζουν οι παραχωρησιούχοι των οδικών αξόνων.

Σύμφωνα με τις νέες ανακοινώσεις, οι χρεώσεις ανά σταθμό διοδίων θα αυξηθούν σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων σε Μορέα και Ολυμπία Οδό, με αποτέλεσμα οι διαδρομές να κοστίζουν περισσότερο σε σχέση με το 2025.

Ολυμπία Οδός (Ελευσίνα-Πάτρα-Πύργος)

Οι νέες τιμές είναι ως κάτωθι:

ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ (Αντίρριο-Ιωάννινα)

Οι νέες τιμές διοδίων διαμορφώνονται ως εξής:

Νέα Οδός (Αθήνα-Σκάρφεια)

Οι νέες τιμές των διοδίων για το 2026 είναι οι παρακάτω:

Κεντρική Οδός Ε65 (Σκάρφεια-Ράχες και Λαμία-Καλαμπάκα)

Αυτοκινητόδρομος Μορέας (Κόρινθος-Καλαμάτα και κλάδος Σπάρτης)

