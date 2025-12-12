Αυξάνονται τα διόδια από την 1η Ιανουαρίου – Πως διαμορφώνονται οι τιμές 

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Υψηλότερες τιμές διοδίων θα πληρώνουν από την 1η Ιανουαρίου 2026, οι οδηγοί στην Αττική Οδό, καθώς η εταιρεία διαχείρισης ανακοίνωσε αυξήσεις σε πολλές κατηγορίες οχημάτων.
Πιο συγκεκριμένα, οι αυξήσεις στις τιμές των διοδίων είναι ήπιες, αλλά μπορούν να επηρεάσουν τη συχνότητα διέλευσης, ειδικά για Ι.Χ. και φορτηγά, με επιπλέον κόστος 0,05–0,10 € ανά διέλευση σε σχέση με τις τρέχουσες τιμές διοδίων.
Οι αυξήσεις αυτές προκύπτουν από την ετήσια τιμαριθμική προσαρμογή που προβλέπεται στη Σύμβαση Παραχώρησης της Αττικής Οδού και αντικατοπτρίζουν το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου.
Στο μεταξύ, οι τιμές των διοδίων και σε άλλους μεγάλους αυτοκινητοδρόμους της χώρας, όπως η Μορέας και η Ολυμπία Οδός, θα αυξηθούν επίσης από την 1η Ιανουαρίου 2026 λόγω της ετήσιας τιμαριθμικής προσαρμογής που εφαρμόζουν οι παραχωρησιούχοι των οδικών αξόνων.
Σύμφωνα με τις νέες ανακοινώσεις, οι χρεώσεις ανά σταθμό διοδίων θα αυξηθούν σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων σε Μορέα και Ολυμπία Οδό, με αποτέλεσμα οι διαδρομές να κοστίζουν περισσότερο σε σχέση με το 2025.
Οι νέες τιμές είναι ως κάτωθι:
Οι νέες τιμές διοδίων διαμορφώνονται ως εξής:
Οι νέες τιμές των διοδίων για το 2026 είναι οι παρακάτω:
