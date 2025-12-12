Ηράκλειο: 14χρονη κατέληξε στο νοσοκομείο λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ – Δύο συλλήψεις

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στο νοσοκομείο χρειάστηκε να μεταφερθεί το βράδυ της Τετάρτης (10/12) μια 14χρονη κοπέλα, μετά από κατανάλωση αλκοόλ στη Χερσόνησο Ηρακλείου Κρήτης.
Η νεαρή κατανάλωσε το αλκοόλ μαζί με 15χρονη φίλη της, ενώ βρίσκονταν σε σπίτι.
Το ανήλικο κορίτσι μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύτηκε για μία ημέρα, παίρνοντας τελικά χθες (11/12) εξιτήριο.
Για το περιστατικό συνελήφθη η 15χρονη φίλη της μαζί με τη μητέρα της που κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
