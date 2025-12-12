Ηράκλειο: 14χρονη κατέληξε στο νοσοκομείο λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ – Δύο συλλήψεις

Στο νοσοκομείο χρειάστηκε να μεταφερθεί το βράδυ της Τετάρτης (10/12) μια 14χρονη κοπέλα, μετά από κατανάλωση αλκοόλ στη Χερσόνησο Ηρακλείου Κρήτης.

Η νεαρή κατανάλωσε το αλκοόλ μαζί με 15χρονη φίλη της, ενώ βρίσκονταν σε σπίτι.

Το ανήλικο κορίτσι μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύτηκε για μία ημέρα, παίρνοντας τελικά χθες (11/12) εξιτήριο.

Για το περιστατικό συνελήφθη η 15χρονη φίλη της μαζί με τη μητέρα της που κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

