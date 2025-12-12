Ηράκλειο: Αγωνία για τον 33χρονο ειδικευόμενο γιατρό που αγνοείται

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση ενός 33χρονου γιατρού από το Ηράκλειο, ο οποίος αγνοείται από το βράδυ της Κυριακής.

Ο νεαρός ειδικευόμενος στο Βενιζέλειο δεν εμφανίστηκε στη βάρδιά του τη Δευτέρα, κάτι που ανησύχησε άμεσα την οικογένειά του και οδήγησε τον πατέρα του να ενημερώσει την αστυνομία.

Από την πρώτη στιγμή οι αρχές διαπίστωσαν πως εκτός από τον ίδιο είχε εξαφανιστεί και το αυτοκίνητό του.

Λίγες ώρες αργότερα, όπως έγραψε το ekriti.gr το όχημα εντοπίστηκε στον Αποκόρωνα Χανίων, αρκετά μακριά από το Ηράκλειο, γεγονός που θεωρείται ιδιαίτερα ανησυχητικό και έχει μεταφέρει το επίκεντρο των ερευνών στην περιοχή.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις της 3ης ΕΜΑΚ, ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος και drone που «χτενίζουν» δύσβατα σημεία, ενώ η οικογένεια του 33χρονου παραμένει σε αγωνία καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κανένα στοιχείο που να εξηγεί την εξαφάνισή του.

