12.12.2025 12:31

Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός 54χρονος που έπεσε από ταράτσα πολυκατοικίας (photos)

12.12.2025 12:31
larissa_new
onlarissa.gr

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής (12/12) στις αρχές της Λάρισας ο εντοπισμός ενός αιμόφυρτου ατόμου σε πάρκινγκ πολυκατοικίας στην οδό 28ης Οκτωβρίου.

Την αστυνομία ειδοποίησαν περίοικοι, ενώ στο σημείο έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Όπως διαπιστώθηκε σύμφωνα με το onlarissa, ο νεκρός ήταν ένας άνδρας 54 ετών, ο οποίος έπεσε από την ταράτσα με αποτέλεσμα δυστυχώς να καταλήξει.

Έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες διεξάγει η ΕΛΑΣ.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

onlarissa.gr
onlarissa.gr
onlarissa.gr

