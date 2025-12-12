Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός 54χρονος που έπεσε από ταράτσα πολυκατοικίας (photos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής (12/12) στις αρχές της Λάρισας ο εντοπισμός ενός αιμόφυρτου ατόμου σε πάρκινγκ πολυκατοικίας στην οδό 28ης Οκτωβρίου.
Την αστυνομία ειδοποίησαν περίοικοι, ενώ στο σημείο έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Όπως διαπιστώθηκε σύμφωνα με το onlarissa, ο νεκρός ήταν ένας άνδρας 54 ετών, ο οποίος έπεσε από την ταράτσα με αποτέλεσμα δυστυχώς να καταλήξει.
Έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες διεξάγει η ΕΛΑΣ.
Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:
