ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 14:38
12.12.2025 14:16

Παγκράτι: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (12/12) στο Παγκράτι, όταν ένα αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε έναν άνδρα, την ώρα που εκείνος διέσχιζε τον δρόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες το τροχαίο έγινε στη συμβολή των οδών Β. Γεωργίου και Ριζάρη.

Στο σημείο έσπευσε μηχανή του ΕΚΑΒ για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία.

