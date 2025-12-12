ΠΑΣΟΚ: Αναστέλλεται η κομματική ιδιότητα του Γιώργου Λαμπράκη που συνελήφθη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναστέλλεται η ιδιότητα του μέλους του ΠΑΣΟΚ από τον Γιώργο Λαμπράκη, που συνελήφθη στο πλαίσιο της επιχείρησης του ελληνικού FBI στην Κρήτη.

O Γραμματέας της Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιώργου Λαμπράκη. Εχει ενδιαφέρον ότι ο Γιώργος Λαμπράκης διαγράφεται για δευτερη φορά από το κόμμα, αφου είχε διαγραφεί και επί Φωφης Γεννηματά, καθώς είχε κατέβει ως υποψήφιος στο Οικονομικό επιμελητηριο με ψηφοδελτιο του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι ένας από τους 15 συλληφθέντες στη μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBA στην Κρήτη. Στο γραφείο του λογιστή, βρέθηκαν σύμφωνα με την Αστυνομία, 7.000 ευρώ.

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε νωρίτερα πως στην αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη «συνελήφθη και ο Χιλετζάκης, που είναι στέλεχος της ΝΔ».

Απαντώντας ο Μακάριος Λαζαρίδης θέλησε να ανταποδώσει τα πυρά λέγοντας πως μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου που είναι κουμπάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία του Νίκου Ανδρουλάκη με το ζεύγος Λαμπράκη – Κουτάντου καλώντας τον να παραδεχθεί την κουμπαριά ενώ η Μιλένα Αποστολάκη τόνισε ότι τυχόν εμπλοκή στελεχών του ΠΑΣΟΚ σημαίνει και αυτόματη διαγραφή τους.

«Σε οποιαδήποτε εμπλοκή στελέχους του ΠΑΣΟΚ, το μέλος θα διαγραφεί με αντανακλαστικά δευτερολέπτων από το κόμμα. Έχουμε δώσει δείγματα γραφής», υπογράμμισε και σχολιάζοντας τη στάση της ΝΔ στη χθεσινή κατάθεση-παρωδία του «φραπέ» που έγινε «τζιτζής» επέμεινε πως η γαλάζια πλειοψηφία «προστάτευσε» και «υπέθαλψε» τον Γιώργο Ξυλούρη.

Ρίχνοντας τα καρφιά της προς τον Μακάριο Λαζαρίδη ανέφερε πως εκείνος που προεδρεύει της συνεδρίασης είναι ο Ανδρέας Νικολακόπουλος και όχι «κάποιος χωροφύλακας επαρχίας».

«Η κ. Αποστολάκη με χαρακτηρίζει χωροφύλακα επαρχίας. Εγώ δεν γεννήθηκα σε σαλόνια και κότερα», απάντησε και επέμεινε να καλεί το ΠΑΣΟΚ και τον πρόεδρο του να πάρουν θέση. «Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ πριν από λίγα λεπτά παραδέχεται εμμέσως πλην σαφώς την κουμπαριά του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Γιώργο Λαμπράκη που έχει συλληφθεί. Ο Γιώργος Λαμπράκης και η Χρυσάνθη Κουτάντου, είναι το ζευγάρι το οποίο έχει παντρέψει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Καλούμε προσωπικά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να βγει, όχι με διαρροές, και να μας πει και να παραδεχθεί ότι είναι κουμπάροι με τον συλληφθέντα και την προσαχθείσα», είπε και υποστήριξε πως «όχι μόνο είναι κουμπάροι αλλά και οι δυο έχουν συνοπογράψει δήλωση υποστήριξης του Νίκου Ανδρουλάκη μαζί με άλλους 128 νέους επιστήμονες από το Ηράκλειο για την ηγεσία του Κινήματος».

«Ω του θαύματος, ο εγκέφαλος του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σήμερα στην Κρήτη, είναι κεντρικό και σημαίνον στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, στο οποίο ευχόταν συγχαρητήρια ο κ. Αυγενάκης και το οποίο συνόδευε σε σειρά κομματικών και κοινωνικών εκδηλώσεων τον Πρωθυπουργό», σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς, Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ο κ. Τσουκαλάς επίσης εγκάλεσε την Κυβέρνηση επειδή δεν έχει ακόμα απαντήσει «ποιον προστάτευσε χθες με τη σιωπή του ο κ. Ξυλούρης;», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στη δήλωσή του.

Τόνισε ακόμα πώς «κάθε προσπάθεια συμψηφισμού που επιχειρεί με χυδαίο τρόπο η Νέα Δημοκρατία πέφτει στο κενό, μετά τις συνταρακτικές αποκαλύψεις και τις κωμικοτραγικές εικόνες που βλέπουμε στην Εξεταστική Επιτροπή». «Ό,τι και να κάνει η Κυβέρνηση, όσα εμπόδια και θέλει να βάλει, στο τέλος η δικαιοσύνη θα κάνει ανεπηρέαστη τη δουλειά της», σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς.

