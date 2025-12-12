Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σφίγγα» ο Μπουκώρος– Δεν κατονόμασε την κυβερνητική πηγή που τον ενημέρωσε για τις επισυνδέσεις

«Σφίγγα» υπήρξε ο Χρήστος Μπουκώρος στην εξεταστική επιτροπή αρνούμενος να κατονομάσει την κυβερνητική πηγή που τον ενημέρωσε για τις επισυνδέσεις γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Το να κατονομάσω την πηγή, εφόσον αποδεικνύεται περίτρανα πως δεν υπήρξε προσπάθεια συσκότισης της έρευνας, τότε θα συσκότιζα περισσότερο την υπόθεση. Θα τροφοδοτούσα την ονοματολογία. Δεν έχω καμία εμπλοκή στην υπόθεση», ανέφερε ο βουλευτής Μαγνησίας της ΝΔ, επιμένοντας ότι ο ίδιος δεν έχει καμία εμπλοκή στο σκάνδαλο και πως ήταν αυτός που κατήγγειλε παράνομες επιδοτήσεις στη λίμνη Κάρλα. «Το ΠΑΣΟΚ με κατηγορεί για ρουσφετολογία για ένα και μοναδικό τηλέφωνο; Αλήθεια λέτε; Ο τρόπος που ζητάτε απένταξη είναι προβληματικός», απάντησε στο σχετικό ερώτημα της Μιλένας Αποστολάκη.

«Δεν έχει καμία χρονική συνάφεια το πραγματικό γεγονός με τους ισχυρισμούς των κομμάτων. Η μια και μοναδική συνομιλία, χωρίς ίχνος ποινικής μου εμπλοκής, έγινε τον Οκτώβριο του 2021. Εγώ ενημερώθηκα τον Ιούνιο του 2024. Τρία χρόνια μετά δηλαδή. Άρα καμία συσκότιση δεν υπήρξε», υποστήριξε και συμπλήρωσε πως ουδέποτε ο ίδιος είπε πως δεν υπουργοποιήθηκε επειδή υπήρξε η επίμαχη επισύνδεση. «Δεν έχω ακούσει ποτέ κανέναν πρωθυπουργό να δικαιολογεί σε κάποιον γιατί δεν μπήκε στην κυβέρνηση», σχολίασε, ενώ διέψευσε πως «το Μαξίμου χειραγωγούσε βουλευτές μέσω παρακολουθήσεων».

Κληθείς να απαντήσει για την ενημέρωση που είχε, είπε: «Σε κύκλο συνεντεύξεων μου τον περασμένο Ιούνιο, μετά από την παραίτησή μου, είχα δηλώσει πως κυβερνητικη πηγή τον Ιούνιο του ‘24, ένα χρόνο πριν από τη δικογραφία, με ειχε ενημερώσει ότι περιλαμβάνομαι σε δικογραφία που έχει τεθεί στο αρχείο. Αυτή είναι η ενημέρωση που είχα».

Ο Χρήστος Μπουκώρος κατηγόρησε την αντιπολίτευση για προσπάθεια εργαλειοποίησης της υπόθεσης.

Πηγές ΝΔ: «Δεν είχα γνώση για τις επισυνδέσεις – Μόνη ενημέρωση για μια δικογραφία που είχε τεθεί στο αρχείο»

Στην κατάθεσή του ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, ο βουλευτής της ΝΔ, Χρήστος Μπουκώρος ξεκαθάρισε ότι δεν είχε γνώση ή οποιαδήποτε ενημέρωση για επισυνδέσεις κατά τον χρόνο που αυτές πραγματοποιούνταν, ούτε του έγινε οποιαδήποτε σχετική υπόδειξη ή προειδοποίηση.

Μάλιστα, ο ίδιος διέψευσε ότι η κυβερνητική πηγή σχετίζεται με το Μέγαρο Μαξίμου, ενώ δεν κατονόμασε κανέναν κυβερνητικό παράγοντα. Η μόνη ενημέρωση που έλαβε, τον Ιούνιο του 2024, αφορούσε την ύπαρξη δικογραφίας που τον αφορούσε, η οποία, σύμφωνα με όσα του μεταφέρθηκαν, είχε ήδη τεθεί στο αρχείο. Η ενημέρωση αυτή δεν συνδεόταν με καμία εν εξελίξει εισαγγελική έρευνα και δεν είχε καμία απολύτως επίδραση στο έργο των δικαστικών αρχών.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι ουδέποτε ενημερώθηκε για το περιεχόμενο τυχόν επισυνδέσεων και ότι έλαβε γνώση σχετικών στοιχείων μόνο όταν η δικογραφία διαβιβάστηκε στη Βουλή. Σε κάθε περίπτωση, δεν υπήρξε καμία ενέργεια που θα μπορούσε να εκληφθεί ως απόπειρα επηρεασμού, παρεμπόδισης ή συσκότισης της δικαστικής διερεύνησης.

Τέλος, επισημαίνεται ότι το ζήτημα του ποιος τον ενημέρωσε εκ των υστέρων για την ύπαρξη μιας ήδη αρχειοθετημένης δικογραφίας δεν σχετίζεται με το αντικείμενο της Εξεταστικής Επιτροπής και δεν άσκησε καμία απολύτως επιρροή στη διερεύνηση της υπόθεσης από τις εισαγγελικές αρχές.

Διαβάστε επίσης:

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για «κουμπαριές» – Επίθεση Κωνσταντοπούλου κατά πάντων

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: ΝΔ κατά Ανδρουλάκη – Θα διαγράψει τους κουμπαρους του που συνελήφθησαν στην Κρήτη; (Photo)

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Συγκρούσεις ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για την κατάθεση Χνάρη