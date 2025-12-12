Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για «κουμπαριές» – Ποιοι συνελήφθησαν στην Κρήτη

Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση στον απόηχο της επιχείρησης του ελληνικού FBI στην Κρήτη και των συλλήψεων που έγιναν. ΝΔ και ΠΑΣΟΚ αντάλλασσουν καρφιά με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να παρεμβαίνει, διακόπτοντας τους ομιλητές δημιουργώντας πανδαιμόνιο στην εξεταστική επιτροπή.

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε πως στην αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη «συνελήφθη και ο Χιλετζάκης, που είναι στέλεχος της ΝΔ».

Απαντώντας ο Μακάριος Λαζαρίδης θέλησε να ανταποδώσει τα πυρά λέγοντας πως μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου που είναι κουμπάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία του Νίκου Ανδρουλάκη με το ζεύγος Λαμπράκη – Κουτάντου καλώντας τον να παραδεχθεί την κουμπαριά ενώ η Μιλένα Αποστολάκη τόνισε ότι τυχόν εμπλοκή στελεχών του ΠΑΣΟΚ σημαίνει και αυτόματη διαγραφή τους.

«Σε οποιαδήποτε εμπλοκή στελέχους του ΠΑΣΟΚ, το μέλος θα διαγραφεί με αντανακλαστικά δευτερολέπτων από το κόμμα. Έχουμε δώσει δείγματα γραφής», υπογράμμισε και σχολιάζοντας τη στάση της ΝΔ στη χθεσινή κατάθεση-παρωδία του «φραπέ» που έγινε «τζιτζής» επέμεινε πως η γαλάζια πλειοψηφία «προστάτευσε» και «υπέθαλψε» τον Γιώργο Ξυλούρη.

Ρίχνοντας τα καρφιά της προς τον Μακάριο Λαζαρίδη ανέφερε πως εκείνος που προεδρεύει της συνεδρίασης είναι ο Ανδρέας Νικολακόπουλος και όχι «κάποιος χωροφύλακας επαρχίας».

«Η κ. Αποστολάκη με χαρακτηρίζει χωροφύλακα επαρχίας. Εγώ δεν γεννήθηκα σε σαλόνια και κότερα», απάντησε και επέμεινε να καλεί το ΠΑΣΟΚ και τον πρόεδρο του να πάρουν θέση. «Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ πριν από λίγα λεπτά παραδέχεται εμμέσως πλην σαφώς την κουμπαριά του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Γιώργο Λαμπράκη που έχει συλληφθεί. Ο Γιώργος Λαμπράκης και η Χρυσάνθη Κουτάντου, είναι το ζευγάρι το οποίο έχει παντρέψει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Καλούμε προσωπικά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να βγει, όχι με διαρροές, και να μας πει και να παραδεχθεί ότι είναι κουμπάροι με τον συλληφθέντα και την προσαχθείσα», είπε και υποστήριξε πως «όχι μόνο είναι κουμπάροι αλλά και οι δυο έχουν συνοπογράψει δήλωση υποστήριξης του Νίκου Ανδρουλάκη μαζί με άλλους 128 νέους επιστήμονες από το Ηράκλειο για την ηγεσία του Κινήματος».

Πηγές της ΝΔ ανέφεραν πως «η σιωπή της Χαριλάου Τρικούπη είναι εκκωφαντική. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που μιλά καθημερινά για “ηθική” και “κάθαρση”, δεν έχει πει ούτε λέξη για την υπόθεση. Το ερώτημα είναι απλό: Θα ζητήσει άμεσα τη διαγραφή τους ή θα ισχύσουν και εδώ δύο μέτρα και δύο σταθμά;», διερωτήθηκαν.

Σφήνα στην κόντρα μπήκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ ότι σέρνεται σε βεντέτα με τη ΝΔ για τις κουμπαριές και της κάνει τα χατίρια. «Λυπάμαι που επιλέγετε να σύρεστε σε βεντέτα με τις κουμπαριές, την ώρα που κάνετε χατίρια στη ΝΔ, αρνούμενοι να συμπράξετε με την αντιπολίτευση για σύλληψη του Φραπέ», είπε.

Μιλένα Αποστολάκη: Ο τρόπος με τον οποίο το ΠΑΣΟΚ ασκεί τα καθήκοντά του δεν εξαρτάται από την αποδοχή της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Δίνουμε μάχη να αποκαλυφθεί η αλήθεια στο σκάνδαλο.

Διαβάστε επίσης

Νέα Αριστερά: Έμμεση «αιχμή» για Τσίπρα – «Όχι σε κεντρώες, προσωποκεντρικές και μεσσιανικές στρατηγικές»

Μητσοτάκης στην Κ.Ο. της ΝΔ: Περιμένω τη Δευτέρα τους αγρότες – Το διακύβευμα των εκλογών είναι αν η χώρα παραμείνει σταθερή ή «ακυβέρνητη πολιτεία» (Video)

ΚΚΕ για Πιερρακάκη: Χωρίς βάση οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί – Έρχεται κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης