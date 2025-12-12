Νέα Αριστερά: Έμμεση «αιχμή» για Τσίπρα – «Όχι σε κεντρώες, προσωποκεντρικές και μεσσιανικές στρατηγικές»

Η στήριξη της Νέας Αριστεράς στους αγρότες και τις δυναμικές κινητοποιήσεις τους με την μορφή των μπλόκων αποτυπώνεται στην απόφαση του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος, που συνεδρίασε την Τετάρτη. Στην απόφαση περιλαμβάνεται και μια έμμεση αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα, με κριτική για την στρατηγική που ακολουθεί.

«Σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο», αναφέρεται, «κεντρώες, προσωποκεντρικές και μεσσιανικές στρατηγικές, που έχουν ήδη αποδειχθεί αποτυχημένες στο παρελθόν, όχι μόνο αποπροσανατολίζουν τον κόσμο της Αριστεράς, αλλά και εμποδίζουν να δοθεί μια καθαρή, συλλογική και ενωτική απάντηση στις ρίζες των σημερινών συστημικών προβλημάτων».

Κατά πληροφορίες, την απόφαση καταψήφισε ο Νίκος Μπίστης, λόγω του σημείου αυτού, ενώ από την άλλη τα μέλη του οργάνου που πρόσκεινται στην πλευρά Σακελλαρίδη, επιθυμούσαν πιο σκληρή αναφορά. Ωστόσο, επήλθε συμβιβασμός, καθώς τα μέλη του οργάνου που πρόσκεινται στην ηγεσία, κατέστησαν σαφές πως καλύπτονται από την ανάρτηση Χαρίτση μετά το «Παλλάς» και δεν επιθυμούν καταγγελία του Α. Τσίπρα προσωπικά και αναφορά στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Φαίνεται, επομένως, πως από την πλευρά της ηγεσίας δεν θέλουν να τροφοδοτήσουν περαιτέρω ένα σκηνικό εντάσεων στο εσωτερικό του προοδευτικού χώρου, τη στιγμή που ζητούν ενότητα και «Λαϊκό Μέτωπο».

«Μία και μόνο “εγκληματική οργάνωση” υπάρχει, ο κομματικός μηχανισμός της ΝΔ»

Αναλυτικά η πολιτική απόφαση του Πολιτικού Γραφείου της Νέας Αριστεράς:

«Η Νέα Αριστερά χαιρετίζει τα μπλόκα των αγροτών σε όλη την Ελλάδα και στέκεται αποφασιστικά στο πλευρό των δίκαιων αιτημάτων τους απέναντι στην καταστροφική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Εδώ και 2 χρόνια με πολλαπλές κοινοβουλευτικές ερωτήσεις και τοποθετήσεις στη Βουλή έχει αναδείξει τόσο τα σοβαρά προβλήματα του αγροτικού κόσμου, όσο και την κακοδιαχείριση στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το μέγεθος και η ένταση των κινητοποιήσεων δεν είναι συγκυριακά, αντανακλούν τη βαθιά απόγνωση ενός κόσμου που βλέπει την ύπαιθρο να συρρικνώνεται συστηματικά και την κυβέρνηση να διαχειρίζεται επικοινωνιακά υπαρξιακά προβλήματα. Οι πρωτοφανείς καθυστερήσεις στις καταβολές της ενιαίας ενίσχυσης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ –με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης– αποτελούν το επιστέγασμα μιας κρίσης που έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά αλυσίδα διαρθρωτικών προβλημάτων: την εκτόξευση του κόστους παραγωγής εξαιτίας καρτέλ στην ενέργεια και στα αγροεφόδια, τις χαμηλές τιμές παραγωγού που όμως φτάνουν στους καταναλωτές πολλαπλάσιες μέσω μεσαζόντων, την τραπεζική υπερχρέωση, την έλλειψη ρευστότητας, τις κατασχέσεις, και τη συγκέντρωση της γης και της παραγωγής σε funds και μεγάλους ομίλους που βλέπουν το αγροτοδιατροφικό σύμπλεγμα ως χώρο κερδοφορίας.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο ΟΠΕΚΕΠΕ λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής της ανισότητας: οι αποκαλύψεις για τη «γαλάζια» πελατειακή και αδιαφανή διαχείριση πόρων αποτελούν πρόκληση για τον αγροτικό κόσμο και δείχνουν μια και μόνο «εγκληματική οργάνωση» – τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας. Οι χρόνιες ελλείψεις δημόσιας πολιτικής για την κλιματική κρίση, η απουσία δίκαιων κανόνων για την πράσινη μετάβαση και η αδυναμία του κράτους να προστατεύσει την παραγωγή, αποτυπώνονται και στην εξαιρετικά καθυστερημένη αντίδραση του Υπουργείου στην επιδημία της ευλογιάς και της πανώλης που οδήγησε στη θανάτωση 470.000 αιγοπροβάτων, βυθίζοντας την κτηνοτροφία σε κρίση και εκτοξεύοντας τις τιμές στον καταναλωτή.

Σε αυτό τον αγώνα η Νέα Αριστερά βρίσκεται σταθερά στο πλευρό των ανθρώπων της παραγωγής και του αγώνα τους. Ενός αγώνα που αποτελεί μάχη για την επιβίωση του αγροτικού κόσμου, τον οποίο η κυβέρνηση επιχειρεί να αποδομήσει, ποινικοποιώντας και συκοφαντώντας τον.

Την ίδια στιγμή που η κοινωνία ασφυκτιά, έρχεται προς ψήφιση ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2026, ο οποίος, παρά τις επικοινωνιακές κινήσεις της κυβέρνησης, δεν μπορεί να συγκαλύψει την πραγματικότητα. Η αυξανόμενη κοινωνική δυσαρέσκεια δεν κατευνάζεται με μέτρα «ασπιρίνες», όταν η ακρίβεια, το ενεργειακό κόστος, η στεγαστική κρίση, οι πλειστηριασμοί και η καθημερινή ανασφάλεια αποτελούν την ανοιχτή πληγή για εκατομμύρια νοικοκυριά. Τα υπερκέρδη των τραπεζών, των καρτέλ στην ενέργεια και στα τρόφιμα και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων έχουν το αντίστροφό τους: φτώχεια και αδιέξοδα για τον κόσμο της εργασίας και τη νεολαία.

Πρόκειται για μια ταξική στρατηγική που μειώνει το μερίδιο της εργασίας, διευρύνει τις ανισότητες και περιθωριοποιεί τις κοινωνικές ανάγκες. Η κυβέρνηση επικαλείται «αντοχές» και «δημοσιονομικό χώρο 1,7 δις.» την ίδια στιγμή που τον συρρικνώνει η ίδια, μεταφέροντας πόρους από την υγεία, την παιδεία και το κοινωνικό κράτος προς αγορές εξοπλισμών. Ο προϋπολογισμός αυτός δεν επιβάλλεται από καμία δημοσιονομική πραγματικότητα. Είναι μια κατασκευή.

Η Νέα Αριστερά επιμένει ότι οι προτεραιότητες πρέπει να είναι διαφορετικές: αύξηση των δαπανών για τη δημόσια υγεία και παιδεία, ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και των δημόσιων υποδομών, δίκαιη φορολογία με αύξηση στους φόρους κερδών και μερισμάτων και κατάργηση των προκλητικών φοροαπαλλαγών των πλουσίων. Η κοινωνία δεν μπορεί να συνεχίσει να πληρώνει το κόστος ενός μοντέλου που παράγει προνομιούχους και αποκλεισμένους. Η Νέα Αριστερά θα σταθεί απέναντι στο αδιαφανές πάρτι δισεκατομμυρίων για τους πολεμικούς εξοπλισμούς, που στραγγίζουν τον δημοσιονομικό χώρο, ενισχύουν τα γεράκια του πολέμου και υπονομεύουν την κοινωνική συνοχή, καταψηφίζοντας ακόμα μία χρονιά τον προϋπολογισμό και των αμυντικών δαπανών.

Σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο, κεντρώες, προσωποκεντρικές και μεσσιανικές στρατηγικές, που έχουν ήδη αποδειχθεί αποτυχημένες στο παρελθόν, όχι μόνο αποπροσανατολίζουν τον κόσμο της Αριστεράς, αλλά και εμποδίζουν να δοθεί μια καθαρή, συλλογική και ενωτική απάντηση στις ρίζες των σημερινών συστημικών προβλημάτων.



Η Νέα Αριστερά βαδίζει προς το Προγραμματικό – Διαρκές Συνέδριο της στις 22-25 Ιανουαρίου με προσήλωση στις λαϊκές ανάγκες, στους κοινωνικούς αγώνες, ενάντια στον πόλεμο, τον νεοφιλελευθερισμό και τον αυταρχισμό. Στο πλαίσιο αυτό εντείνει τη δουλειά της στην κοινωνία, στους μαζικούς χώρους και στη Βουλή, για να συμβάλει με ριζοσπαστικές προγραμματικές προτάσεις που να απαντούν στα προβλήματα της κοινωνίας».

