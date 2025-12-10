search
10.12.2025 16:46

Στα μπλόκα των αγροτών στον Βόλο Νάσος Ηλιόπουλος και Γαβριήλ Σακελλαρίδης

10.12.2025 16:46
sakellaridis mploka

Στα μπλόκα των αγροτών στο λιμάνι του Βόλου βρέθηκαν το πρωί της Τετάρτης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος και ο Γραμματέας του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, μαζί με αντιπροσωπεία της Νέας Αριστεράς Μαγνησίας, εκφράζοντας την αλληλεγγύη του κόμματος στον δίκαιο αγώνα τους.

Τα στελέχη της Νέας Αριστεράς συνομίλησαν με αγρότες και κτηνοτρόφους, ακούγοντας την αγωνία τους για την επιβίωση της παραγωγής στη Θεσσαλία, το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις καθυστερήσεις στις ενισχύσεις και τις απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο.

Η Νέα Αριστερά χρεώνει στην κυβέρνηση της ΝΔ το αδιέξοδο του πρωτογενούς τομέα, ενώ ταυτόχρονα κατηγορεί τους τους αγρότες και ποινικοποιεί τις κινητοποιήσεις τους.

