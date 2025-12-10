Ο περιφερόμενος Καραχάλιος και η δήθεν πραμάτεια του

Λίγο ακόμα και θα πετύχει το ακριβώς αντίθετο από αυτό που επιδιώκει εδώ και καιρό ένας επικοινωνιολόγος, της μοιραίας κυβέρνησης Καραμανλή – που οδήγησε τη χώρα στα βράχια προ 16ετίας για να μην ξεχνιόμαστε – ονόματι Νίκος Καραχάλιος.

Ο Καραχάλιος λοιπόν, που θέλει τα 15 λεπτά δημοσιότητας που (νομίζει ότι) δικαιούται, να τα τραβήξει όσο μπορεί, περιφέρεται εβδομάδες τώρα κλαψουρίζοντας που δεν τον έκανε κάτι (τι άραγε;) η Μαρία Καρυστιανού και λέει διάφορα για την τραγική μητέρα που προσπαθεί να βρει το δίκιο της. «Αποκαλύπτει» δήθεν τι του είπε και τις είπε, με ποιους μιλάει και τι λέει η Καρυστιανού, ποιους συμβουλεύεται και άλλα τέτοια, που απλώς επιβεβαιώνουν, στα μάτια πολλών, πόσο ουτιδανός είναι ο ίδιος.

Με όλα αυτά που κάνει δίνει λαβή σε όσους εκτιμούν πως προσφέρει υπηρεσίες σε κάποιους. Σε εκείνους δηλαδή που δεν θέλουν να κατέβει στην πολιτική η Μαρία Καρυστιανού.

Και πιστεύει ότι έτσι την πλήττει.

Αλλά μάλλον πετυχαίνει το αντίθετο.

Μάλιστα το γεγονός ότι επανεμφανίστηκε μετά από λίγες μέρες απουσίας, ακριβώς την ώρα που η Καρυστιανού ήταν προσκεκλημένη και μιλούσε στο ευρωκοινοβούλιο, ενισχύει την αίσθηση ότι λειτουργεί μόνο και μόνο με στόχο να την απαξιώσει. Να απαξιώσει την Καρυστιανού ο… Καραχάλιος!!! Ο Καραχάλιος!

