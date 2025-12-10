Ο περιφερόμενος Καραχάλιος και η δήθεν πραμάτεια του

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Λίγο ακόμα και θα πετύχει το ακριβώς αντίθετο από αυτό που επιδιώκει εδώ και καιρό ένας επικοινωνιολόγος, της μοιραίας κυβέρνησης Καραμανλή – που οδήγησε τη χώρα στα βράχια προ 16ετίας για να μην ξεχνιόμαστε – ονόματι Νίκος Καραχάλιος.
Ο Καραχάλιος λοιπόν, που θέλει τα 15 λεπτά δημοσιότητας που (νομίζει ότι) δικαιούται, να τα τραβήξει όσο μπορεί, περιφέρεται εβδομάδες τώρα κλαψουρίζοντας που δεν τον έκανε κάτι (τι άραγε;) η Μαρία Καρυστιανού και λέει διάφορα για την τραγική μητέρα που προσπαθεί να βρει το δίκιο της. «Αποκαλύπτει» δήθεν τι του είπε και τις είπε, με ποιους μιλάει και τι λέει η Καρυστιανού, ποιους συμβουλεύεται και άλλα τέτοια, που απλώς επιβεβαιώνουν, στα μάτια πολλών, πόσο ουτιδανός είναι ο ίδιος.
Με όλα αυτά που κάνει δίνει λαβή σε όσους εκτιμούν πως προσφέρει υπηρεσίες σε κάποιους. Σε εκείνους δηλαδή που δεν θέλουν να κατέβει στην πολιτική η Μαρία Καρυστιανού.
Και πιστεύει ότι έτσι την πλήττει.
Αλλά μάλλον πετυχαίνει το αντίθετο.
Μάλιστα το γεγονός ότι επανεμφανίστηκε μετά από λίγες μέρες απουσίας, ακριβώς την ώρα που η Καρυστιανού ήταν προσκεκλημένη και μιλούσε στο ευρωκοινοβούλιο, ενισχύει την αίσθηση ότι λειτουργεί μόνο και μόνο με στόχο να την απαξιώσει. Να απαξιώσει την Καρυστιανού ο… Καραχάλιος!!! Ο Καραχάλιος!
