search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 12:45
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.12.2025 10:39

Ο περιφερόμενος Καραχάλιος και η δήθεν πραμάτεια του

10.12.2025 10:39
karahalios_new

Λίγο ακόμα και θα πετύχει το ακριβώς αντίθετο από αυτό που επιδιώκει εδώ και καιρό ένας επικοινωνιολόγος, της μοιραίας κυβέρνησης Καραμανλή – που οδήγησε τη χώρα στα βράχια προ 16ετίας για να μην ξεχνιόμαστε – ονόματι Νίκος Καραχάλιος.

Ο Καραχάλιος λοιπόν, που θέλει τα 15 λεπτά δημοσιότητας που (νομίζει ότι) δικαιούται, να τα τραβήξει όσο μπορεί, περιφέρεται εβδομάδες τώρα κλαψουρίζοντας που δεν τον έκανε κάτι (τι άραγε;) η Μαρία Καρυστιανού και λέει διάφορα για την τραγική μητέρα που προσπαθεί να βρει το δίκιο της. «Αποκαλύπτει» δήθεν τι του είπε και τις είπε, με ποιους μιλάει και τι λέει η Καρυστιανού, ποιους συμβουλεύεται και άλλα τέτοια, που απλώς επιβεβαιώνουν, στα μάτια πολλών, πόσο ουτιδανός είναι ο ίδιος.

Με όλα αυτά που κάνει δίνει λαβή σε όσους εκτιμούν πως προσφέρει υπηρεσίες σε κάποιους. Σε εκείνους δηλαδή που δεν θέλουν να κατέβει στην πολιτική η Μαρία Καρυστιανού.

Και πιστεύει ότι έτσι την πλήττει.

Αλλά μάλλον πετυχαίνει το αντίθετο.

Μάλιστα το γεγονός ότι επανεμφανίστηκε μετά από λίγες μέρες απουσίας, ακριβώς την ώρα που η Καρυστιανού ήταν προσκεκλημένη και μιλούσε στο ευρωκοινοβούλιο, ενισχύει την αίσθηση ότι λειτουργεί μόνο και μόνο με στόχο να την απαξιώσει. Να απαξιώσει την Καρυστιανού ο… Καραχάλιος!!! Ο Καραχάλιος!

Διαβάστε επίσης

«Τα πήρε στο κρανίο» ο Βελόπουλος με Καραμανλή – Βενιζέλο

Συνεδρίαση για υπαρξιακές ανησυχίες ή αποχαιρετιστήρια σύναξη;

Νέο καρφί Καμμένου για Σαμαρά: «Γιατί με κοιτάει, ξέρει αυτός»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nea dimokratia998- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία: Ανακοινώθηκαν οι νέοι αναπληρωτές γραμματείς Οργανωτικού

eurovision-2026_austria_1808_1920-1080_new
MEDIA

Eurovision 2026: Ποιες χώρες αποχωρούν από τον διαγωνισμό – Οι απειλές για μποϊκοτάζ και οι νέοι κανόνες

bolos2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Mπλόκα: Απέκλεισαν από στεριά και θάλασσα το λιμάνι του Βόλου – Τελεσίγραφο να αποχωρήσουν μέχρι τη μία το μεσημέρι (Video/Photos)

maxairi 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Διαρρήκτης μαχαίρωσε αστυνομικό που πήγε να τον συλλάβει

limani_elefsina_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαδικασίες-εξπρές για το λιμάνι της Ελευσίνας: Ο διαγωνισμός ανοίγει νέο μέτωπο στον ανταγωνισμό ΗΠΑ – Κίνας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpeos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ποινική δίωξη σε Μπέο και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου Βόλου για κακουργηματική απιστία

tarantino dano
LIFESTYLE

«Ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»: Ο Ντάνιελ Ντέι-Λούις υπερασπίζεται τον Πολ Ντέινο μετά τo «θάψιμο» από τον Ταραντίνο

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

fourna eurutanias
ΕΛΛΑΔΑ

Τα Φουρνά υιοθετούν χωριό της Βοιωτίας μετά τη Ζίτσα Ιωαννίνων - Η προσπάθεια δασκάλας και παπά να μην ερημώσει η ύπαιθρος 

agrotes
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαλάζια ανταρσία για τις αγροτικές πληρωμές - Έξι βουλευτές ΝΔ καταγγέλλουν καταχρηστικούς αποκλεισμούς δικαιούχων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 12:45
nea dimokratia998- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία: Ανακοινώθηκαν οι νέοι αναπληρωτές γραμματείς Οργανωτικού

eurovision-2026_austria_1808_1920-1080_new
MEDIA

Eurovision 2026: Ποιες χώρες αποχωρούν από τον διαγωνισμό – Οι απειλές για μποϊκοτάζ και οι νέοι κανόνες

bolos2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Mπλόκα: Απέκλεισαν από στεριά και θάλασσα το λιμάνι του Βόλου – Τελεσίγραφο να αποχωρήσουν μέχρι τη μία το μεσημέρι (Video/Photos)

1 / 3