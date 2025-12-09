search
09.12.2025 19:51

Νέο καρφί Καμμένου για Σαμαρά: «Γιατί με κοιτάει, ξέρει αυτός»

09.12.2025 19:51
kammenos

Νέο καρφί κατά του Αντώνη Σαμαρά εκτόξευσε ο πρώην υπουργός Άμυνας Πάνος Καμμένος.

Ο Πάνος Καμμένος δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Χ μία φωτογραφία στην οποία ο Σαμαράς «λοξοκοιτάει» ενώ εκείνος και ο Κώστας Καραμανλής ανταλλάσσουν χειραψία στην εκδήλωση της εφημερίδας «Δημοκρατίας» «Γιατί με κοιτάει έτσι ο Σαμαράς ξέρει αυτός», σχολίασε.

Ο Πάνος Καμμένος έχει επανειλημμένα εκφράσει την αντιπάθεια του για τον Αντώνη Σαμαρά και μάλιστα έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην πολιτική, αν ο πρώην πρωθυπουργός επιστρέψει με νέο κόμμα. 

