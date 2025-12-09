Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η παλιά γνωριμία της Συρεγγέλα με την Καλλιόπη «Φερράρι» Σεμερτζίδου

Είναι το ματς (και αυτής) της εξεταστικής «στημένο»; Της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο λόγος.

Υπό την εξής έννοια: Όταν η πρόεδρος της επιτροπής είναι γνωστή από παλιά και έχει συνεργαστεί στενά (κομματικά) με μία βασική μάρτυρα, όπως η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, αναρωτιέται κανείς εάν μπορεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της. Να ρωτά με τον τρόπο που πρέπει, να τηρεί τη διαδικασία όσο γίνεται τυπικά και αντικειμενικά, να μην λουφάρει τέλος πάντων τη μάρτυρα, κατά το κοινώς λεγόμενο.

Δύσκολο ερώτημα, εύκολη η απάντηση μάλλον, αν ανατρέξει κάθε ενδιαφερόμενος στο πώς διηύθυνε (λέμε τώρα) τη διαδικασία η Μαρία Συρεγγέλα τη συνεδρίαση της εξεταστικής όταν κατέθετε η «Φερράρι» για τις παράνομες επιδοτήσεις – και λίγες μέρες μετά ο σύντροφός της Χρήστος Μαγειρίας.

Πώς το έλεγε ο Αλαβάνος; Βρε καλώς τα παιδιά…

