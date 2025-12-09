Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η παλιά γνωριμία της Συρεγγέλα με την Καλλιόπη «Φερράρι» Σεμερτζίδου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Είναι το ματς (και αυτής) της εξεταστικής «στημένο»; Της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο λόγος.
Υπό την εξής έννοια: Όταν η πρόεδρος της επιτροπής είναι γνωστή από παλιά και έχει συνεργαστεί στενά (κομματικά) με μία βασική μάρτυρα, όπως η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, αναρωτιέται κανείς εάν μπορεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της. Να ρωτά με τον τρόπο που πρέπει, να τηρεί τη διαδικασία όσο γίνεται τυπικά και αντικειμενικά, να μην λουφάρει τέλος πάντων τη μάρτυρα, κατά το κοινώς λεγόμενο.
Δύσκολο ερώτημα, εύκολη η απάντηση μάλλον, αν ανατρέξει κάθε ενδιαφερόμενος στο πώς διηύθυνε (λέμε τώρα) τη διαδικασία η Μαρία Συρεγγέλα τη συνεδρίαση της εξεταστικής όταν κατέθετε η «Φερράρι» για τις παράνομες επιδοτήσεις – και λίγες μέρες μετά ο σύντροφός της Χρήστος Μαγειρίας.
Πώς το έλεγε ο Αλαβάνος; Βρε καλώς τα παιδιά…
Διαβάστε επίσης:
Όταν η Άννα Διαμαντοπούλου τραγούδησε παραδοσιακό τραγούδι
Ανάρτηση με… νόημα από Δούκα για τη νίκη του Κουτσόλαμπρου
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.