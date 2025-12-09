Πολλές αβρότητες…

Όσοι γκρινιάζουν για την έλλειψη πολιτικού πολιτισμού στις μέρες μας, καλό θα είναι να δουν προσεκτικά τα όσα συνέβησαν στη χθεσινή εκδήλωση στο Καπνεργοστάσιο για τα 15 χρόνια από την πρώτη έκδοση της εφημερίδας «Δημοκρατία».

Άνθρωποι προερχόμενοι από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, που στο παρελθόν είχαν συγκρουστεί με σκληρότατο τρόπο, όχι μόνο συμβρέθηκαν στην ίδια εκδήλωση, αλλά αντάλλαξαν και αβρότητες – ενίοτε και απρόβλεπτες.

Για παράδειγμα, το να αποκαλέσει ο Βαγγέλης Βενιζέλος τον Αντώνη Σαμαρά «φίλε Αντώνη» δεν προκαλεί εντύπωση, οι δυο τους είχαν συνεργαστεί πολύ αρμονικά στη συγκυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ κατά το διάστημα 2012-2015.

Ωστόσο, π.χ. τα καλά λόγια Βενιζέλου για τον Κώστα Καραμανλή και η ανταπόδοση από τον πρώην πρωθυπουργό ήταν κάτι το όχι και τόσο αναμενόμενο. Φαίνεται, όμως, ότι τελικά ο χρόνος και η πολιτική συγκυρία είναι οι καλύτεροι γιατροί…

Διαβάστε επίσης

Ανάρτηση με… νόημα από Δούκα για τη νίκη του Κουτσόλαμπρου

Μπηχτή Σαμαρά: «Οι αγρότες που είναι στα μπλόκα δεν κέρδισαν το Τζόκερ»

Τα γενέθλια της Ζωής και οι ευχές-εφόδιο