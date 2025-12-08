Ανάρτηση με… νόημα από Δούκα για τη νίκη του Κουτσόλαμπρου

Τα αποτελέσματα των εκλογών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, που ανέδειξαν νέο πρόεδρο του Συλλόγου τον Ανδρέα Κουτσόλαμπρο, σχολίασε με μία ανάρτηση «όλο νόημα» ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

«Μεγάλη νίκη του Ανδρέα Κουτσόλαμπρου στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Συγχαρητήρια! Όταν ενώνουμε δυνάμεις καταφέρνουμε πολύ σημαντικά αποτελέσματα», έγραψε χαρακτηριστικά στο Χ ο δήμαρχος Αθηναίων, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία του νέου προέδρου του ΔΣΑ.

Μεγάλη νίκη του Ανδρέα Κουτσόλαμπρου στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.



Συγχαρητήρια!



Όταν ενώνουμε δυνάμεις καταφέρνουμε πολύ σημαντικά αποτελέσματα. pic.twitter.com/lDW5H9RCjH — Haris Doukas (@h_doukas) December 8, 2025

