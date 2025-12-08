search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 23:58
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

08.12.2025 22:10

Ανάρτηση με… νόημα από Δούκα για τη νίκη του Κουτσόλαμπρου

08.12.2025 22:10
Τα αποτελέσματα των εκλογών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, που ανέδειξαν νέο πρόεδρο του Συλλόγου τον Ανδρέα Κουτσόλαμπρο, σχολίασε με μία ανάρτηση «όλο νόημα» ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

«Μεγάλη νίκη του Ανδρέα Κουτσόλαμπρου στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Συγχαρητήρια! Όταν ενώνουμε δυνάμεις καταφέρνουμε πολύ σημαντικά αποτελέσματα», έγραψε χαρακτηριστικά στο Χ ο δήμαρχος Αθηναίων, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία του νέου προέδρου του ΔΣΑ.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

