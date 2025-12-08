Ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος νέος πρόεδρος του ΔΣΑ – Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
O Ανδρέας Κουτσόλαμπρος αναδέιχθηκε σε νικητή στις εκλογές του ΔΣΑ.
Με την καταμέτρηση να έχει πλέον ολοκληρωθεί συγκέντρωσε το 61,29% των ψήφων έναντι του Δημήτρη Αναστασόπουλου που συγκέντρωσε το 38,71%.
Στον πρώτο γύρο ο Δημήτρης Αναστασόπουλος είχε συγκεντρώσει το 22,49% των ψήφων και ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος το 18,84%.
Η συμμετοχή ανήλθε στο 40,61%.
