Ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος νέος πρόεδρος του ΔΣΑ – Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση

O Ανδρέας Κουτσόλαμπρος αναδέιχθηκε σε νικητή στις εκλογές του ΔΣΑ.

Με την καταμέτρηση να έχει πλέον ολοκληρωθεί συγκέντρωσε το 61,29% των ψήφων έναντι του Δημήτρη Αναστασόπουλου που συγκέντρωσε το 38,71%.

Στον πρώτο γύρο ο Δημήτρης Αναστασόπουλος είχε συγκεντρώσει το 22,49% των ψήφων και ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος το 18,84%.

Η συμμετοχή ανήλθε στο 40,61%.

