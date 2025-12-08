search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025
08.12.2025 21:14

Ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος νέος πρόεδρος του ΔΣΑ – Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση

08.12.2025 21:14
koutsolampros

O Ανδρέας Κουτσόλαμπρος αναδέιχθηκε σε νικητή στις εκλογές του ΔΣΑ

Με την καταμέτρηση να έχει πλέον ολοκληρωθεί συγκέντρωσε το 61,29% των ψήφων έναντι του Δημήτρη Αναστασόπουλου που συγκέντρωσε το 38,71%.

Στον πρώτο γύρο ο Δημήτρης Αναστασόπουλος είχε συγκεντρώσει το 22,49% των ψήφων και ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος το 18,84%.

Η συμμετοχή ανήλθε στο 40,61%.

