08.12.2025 20:17

Μπηχτή Σαμαρά: «Οι αγρότες που είναι στα μπλόκα δεν κέρδισαν το Τζόκερ»

08.12.2025 20:17
samaras

Στην πρώτη σειρά της εκδήλωσης της εφημερίδας «Δημοκρατία» κάθεται ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Ο Μεσσήνιος πολιτικός έδειξε εξαρχής ότι δεν ήρθε με διάθεση για ανακωχή με την κυβέρνηση.

«Το σίγουρο είναι ότι αυτοί που βρίσκονται στα μπλοκα δεν κερδίζουν το Τζόκερ κάθε τόσο», σχολίασε, μπαίνοντας στο χώρο αναφερόμενος στους υπερτυχερούς Μαγειρία, Σεμερτζίδου, Στρατάκη.

