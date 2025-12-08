search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 14:52
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

08.12.2025 14:05

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Νεαρή γυναίκα «γειώνει» τον «κοινωνικό αυτοματισμό» και στηρίζει τα μπλόκα (Video)

agrotika bloka

Μπορεί η κυβέρνηση να «επενδύει» στον κοινωνικό αυτοματισμό – δηλάδη, στην κούραση/ενόχληση των πολιτών – από πιθανές παρατεταμένα προβλήματα στις μετακινήσεις τους λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, ωστόσο, υπάρχει μεγάλος αριθμός πολιτών που στηρίζει κανονικά τα μπλόκα και τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου.

Όπως, για παράδειγμα, μια νεαρή γυναίκα που έκανε δηλώσεις στο Mega σχετικά με το αγροτικό μπλόκο στα λεγόμενα «πράσινα φανάρια» στη Θεσσαλονίκη. Η κοπέλα δήλωσε ότι πηγαίνει στη δουλειά της με τα πόδια, περπατώντας περίπου 15 λεπτά, αφού το λεωφορείο που παίρνει έχει αλλάξει δρομολόγιο.

Κι όταν ρωτήθηκε αν την ενοχλεί, δήλωσε ξεκάθαρα ότι «δεν πειράζει, υπάρχει λόγος και σκοπός…», προφανώς στηρίζοντας τις κινητοποιήσεις των αγροτών.

Και κάπως έτσι ξεφουσκώνει και το αφήγημα περί «κοινωνικού αυτοματισμού»…

