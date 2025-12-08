Καλώδιο: Μεικτά μηνύματα από τον ανασχηματισμό στην Κύπρο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ασάφεια σχετικά με τις προθέσειες της Λευκωσίας για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδάς – Κύπρου, προκύπτει από τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης του προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη.
Ο οποίος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας διατήρησε στη θέση του τον υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό, ο οποίος έχει δηλώσει ότι το έργο είναι μη βιώσιμο, ωστόσο, στη θέση του υπουργού Ενέργειας τοποθέτησε τον αντιπρόεδρο του ΔΗΚΟ, Μιχάλη Δαμιανό, ο οποίος είναι υπέρμαχος της υλοποίησης της διασύνδεσης.
«Μεικτές τάσεις» και να δούμε ποια θα υπερισχύσει τελικά…
Διαβάστε επίσης
Εκλογές ΔΣΑ: Κουτσολάμπρο στηρίζει ο Κώστας Τσουκαλάς
Λαφαζάνης: «Στον ΣΥΡΙΖΑ είναι σε πανικό λόγω Τσίπρα, τους έκανε τον επικήδειο στο Παλλάς»
Απειλεί… να επιστρέψει ο Καμμένος στην πολιτική – «Δεν μετάνιωσα για τίποτα από τη συγκυβέρνηση με Τσίπρα»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.