Καλώδιο: Μεικτά μηνύματα από τον ανασχηματισμό στην Κύπρο

Ασάφεια σχετικά με τις προθέσειες της Λευκωσίας για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδάς – Κύπρου, προκύπτει από τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης του προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη.

Ο οποίος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας διατήρησε στη θέση του τον υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό, ο οποίος έχει δηλώσει ότι το έργο είναι μη βιώσιμο, ωστόσο, στη θέση του υπουργού Ενέργειας τοποθέτησε τον αντιπρόεδρο του ΔΗΚΟ, Μιχάλη Δαμιανό, ο οποίος είναι υπέρμαχος της υλοποίησης της διασύνδεσης.

«Μεικτές τάσεις» και να δούμε ποια θα υπερισχύσει τελικά…

Διαβάστε επίσης

Εκλογές ΔΣΑ: Κουτσολάμπρο στηρίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

Λαφαζάνης: «Στον ΣΥΡΙΖΑ είναι σε πανικό λόγω Τσίπρα, τους έκανε τον επικήδειο στο Παλλάς»

Απειλεί… να επιστρέψει ο Καμμένος στην πολιτική – «Δεν μετάνιωσα για τίποτα από τη συγκυβέρνηση με Τσίπρα»