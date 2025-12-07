Απειλεί… να επιστρέψει ο Καμμένος στην πολιτική – «Δεν μετάνιωσα για τίποτα από τη συγκυβέρνηση με Τσίπρα»

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην πολιτική ο Πάνος Καμμένος.

Ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας και πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, μιλώντας στην ΕΡΤ το πρωί της Κυριακής, είπε πως διάβασε την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα και είπε ότι θεωρεί πως «βγαίνουν αρκετά σοβαρά πράγματα πέραν του κουτσομπολιού, τα οποία πρέπει ο ελληνικός λαός να τα κατανοήσει».

Είπε πως στις σελίδες του βιβλίου αποκαλύπτονται οι δυσκολίες που αντιμετώπισε και οι προσωπικές επιλογές Τσίπρα και δήλωσε πως δεν έχει μετανιώσει. «Αυτό το οποίο δεν μπόρεσα να ανατρέψω και γι’ αυτό έφυγα από την πολιτική ήταν η “Συμφωνία των Πρεσπών” και θεωρώ ότι ήταν το μεγαλύτερο λάθος και γι’ αυτό αποσύρθηκα», εξήγησε.

Ο πρώην υπουργός έκανε λόγο για έντιμη σχέση με τον Τσίπρα. «Αυτά που συμφωνήσαμε τα κάναμε, με μία μαύρη σελίδα, τη συμφωνία των Πρεσπών, όπου και αποχώρησα έντιμα και καθαρά και το αποδέχεται», πρόσθεσε.

«Πήγα με τον Τσίπρα διότι ο Σαμαράς επέλεξε να νομιμοποιήσει τον Γιώργο Παπανδρέου και να συγκυβερνήσει με τον Βενιζέλο. Πήγα γιατί έπρεπε να υπάρχει μια αντίδραση απέναντι στη Γερμανία, η οποία ήθελε να βάλει τη χώρα μας υπό κατοχή στην Ευρώπη, δηλαδή σε μία Ευρωπαϊκή Ένωση διεφθαρμένη, που από τότε μας πολέμαγε. Αυτός ήταν ο πραγματικός μας εχθρός», εξήγησε μεταξύ άλλων.

«Αν ο χώρος δεν καλύπτεται, θα επιστρέψω στην πολιτική», διαμήνυσε!

Διαβάστε επίσης:

Νέο… «έπος» από την Καθημερινή: Άλλαξε διατύπωση άρθρου για να χτυπήσει τον Χάρη Δούκα – Η θεωρία του λουκάνικου

Nέοι κανόνες στις αυτοδιοικητικές

Τοπικές ομάδες υποστήριξης για τον Αλέξη Τσίπρα – Το μοντέλο της αυτοοργάνωσης