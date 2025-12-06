search
ΣΑΒΒΑΤΟ 06.12.2025 13:29
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.12.2025 12:28

Τοπικές ομάδες υποστήριξης για τον Αλέξη Τσίπρα – Το μοντέλο της αυτοοργάνωσης

06.12.2025 12:28
alexis-tsipras

Με τη συγκρότηση τοπικών οργανώσεων ή ομάδων υποστήριξης θα γίνει η περίφημη «αυτοοργάνωση» που διακήρυξε ο Αλέξης Τσίπρας για νέο «κίνημα» ή οτιδήποτε άλλο, αλλά πάντως «μη κόμμα», που θέλει να κάνει.

Το εγχείρημα λοιπόν προχωρά με ταχείς ρυθμούς, μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης» και το πολιτικό πλαίσιο που περιέγραψε ο πρώην πρωθυπουργός.

Στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας θα είναι οι εκδηλώσεις που θα οργανωθούν σε κάποιες, όχι πολλές, πόλεις, για να μιλήσει ο Τσίπρας για το βιβλίο του και τη νέα πολιτική πλατφόρμα.

Παράλληλα εργάζονται και τα think tank, που λέμε, για την εκπόνηση προγραμματικών θέσεων.

Το ερώτημα είναι ποιοι θα βγαίνουν μπροστά και θα εκπροσωπούν στα πάνελ τον Αλέξη Τσίπρα.

Διαβάστε επίσης:

Χάρης Δούκας: Το «ευχαριστώ» στους εργαζόμενους του δήμου και τα fake news

«Ιθάκη»: Οι στιγμές που ξεχώρισε ο Αλέξης Τσίπρας από την ομιλία στο Παλλάς 

Τελικά διάβασε ο Μητσοτάκης την «Ιθάκη» του Τσίπρα;

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kouretas agrotes (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουρέτας από το μπλόκο στα Τρίκαλα: «Που πήγαν τα 50 εκατ. ευρώ της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών;»

pasok new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ΠΑΣΟΚ «φρενάρει» τον Τσίπρα

tsolka_kalyva_antwna
LIFESTYLE

Τσόλκα για Μαρία Αντωνά: «Είναι της μόδας να βγαίνεις χωρίς παντελόνι;» – Η αντίδραση της Καλύβα (Video)

mitsotakis-markopoylo (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Μαρκόπουλο: «Οι αγρότες ας έρθουν με συγκεκριμένα αιτήματα και εμείς εδώ είμαστε να τα δούμε» – «Η Ελλάδα σήμερα είναι καλύτερη από το 2019»

tsitsipas-service
ΕΛΛΑΔΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Καλείται να παραδώσει το δίπλωμά του μέχρι την επόμενη Παρασκευή – Δεν έπεισε την Τροχαία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aftias_2911_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρμόδιος επίτροπος σε Γιώργο Αυτιά: Εντός 12 εβδομάδων αποζημιώσεις στο 95% από φυσικές καταστροφές

ftoxeia-1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Eurostat εκθέτει τον κυβερνητικό μύθο για το εισόδημα των Ελλήνων: 28% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, το 27,6 στον κίνδυνο φτώχειας

ford-raptor-eu-04_P703_Wildtrak_Ext_Side_Profile_Dynamic_RGB_01b4-16×9-2160×1215-sog.jpg.renditions.extra-large
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέα έκδοση για το διάσημο αγροτικό που καίει 6,2 lt/100km - Πότε έρχεται στην Ελλάδα (photos)

konstantarou-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου για Βουγιουκλάκη: «Η Αλίκη ήταν σπουδαία ηθοποιός, ήθελε και έπαιζε τη Barbie» (Video)

evelina-skitsko-new
LIFESTYLE

Εβελίνα Σκίτσκο: Συγκλονίζει για τη μάχη της με τον καρκίνο - «Είχα έντονα συμπτώματα που αγνοούσα» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 06.12.2025 13:28
kouretas agrotes (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουρέτας από το μπλόκο στα Τρίκαλα: «Που πήγαν τα 50 εκατ. ευρώ της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών;»

pasok new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ΠΑΣΟΚ «φρενάρει» τον Τσίπρα

tsolka_kalyva_antwna
LIFESTYLE

Τσόλκα για Μαρία Αντωνά: «Είναι της μόδας να βγαίνεις χωρίς παντελόνι;» – Η αντίδραση της Καλύβα (Video)

1 / 3