Τοπικές ομάδες υποστήριξης για τον Αλέξη Τσίπρα – Το μοντέλο της αυτοοργάνωσης

Με τη συγκρότηση τοπικών οργανώσεων ή ομάδων υποστήριξης θα γίνει η περίφημη «αυτοοργάνωση» που διακήρυξε ο Αλέξης Τσίπρας για νέο «κίνημα» ή οτιδήποτε άλλο, αλλά πάντως «μη κόμμα», που θέλει να κάνει.

Το εγχείρημα λοιπόν προχωρά με ταχείς ρυθμούς, μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης» και το πολιτικό πλαίσιο που περιέγραψε ο πρώην πρωθυπουργός.

Στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας θα είναι οι εκδηλώσεις που θα οργανωθούν σε κάποιες, όχι πολλές, πόλεις, για να μιλήσει ο Τσίπρας για το βιβλίο του και τη νέα πολιτική πλατφόρμα.

Παράλληλα εργάζονται και τα think tank, που λέμε, για την εκπόνηση προγραμματικών θέσεων.

Το ερώτημα είναι ποιοι θα βγαίνουν μπροστά και θα εκπροσωπούν στα πάνελ τον Αλέξη Τσίπρα.

