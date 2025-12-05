«Ιθάκη»: Οι στιγμές που ξεχώρισε ο Αλέξης Τσίπρας από την ομιλία στο Παλλάς 

Τέσσερα αποσπάσματα από την προχθεσινή του ομιλία στο Παλλάς δίνει ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από τους λογαριασμούς του στα social media.

Την αναφορά στο «σοκ εντιμότητας», την ανάγκη για ένα ολιστικό Εθνικό Σχέδιο Αναγέννησης και τη «νέα ηθική διακυβέρνησης» που θα περιλαμβάνει «σχέδιο ρήξεων με μεγάλα συμφέροντα», το μήνυμα «Είμαι περήφανος για την αποφασιστικότητα, την εντιμότητα, την ανιδιοτέλεια της διαδρομής μας».

Και τέλος την αναφορά ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η «εντιμότερη» στην πολιτική ιστορία του τόπου.

Αναλυτικά τα αποσπάσματα:

«Η πραγματικότητα «φωνάζει» ότι η πατρίδα μας χρειάζεται άμεσα ένα σοκ εντιμότητας, δικαιοσύνης και δημοκρατίας.

Ξέρετε δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι υπάρχουν λύσεις μαγικές. Όχι, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις.

Υπάρχουν όμως έντιμες, καθαρές και δίκαιες λύσεις».

«Και η πατρίδα μας σήμερα χρειάζεται περισσότερο από κάθε τι, μια νέα ηθική της διακυβέρνησης.

Που δεν θα εκλαμβάνει το τεράστιο χάσμα ανάμεσα στη μειοψηφία του πλούτου και την κοινωνική πλειοψηφία, ως φυσικό φαινόμενο.

Ένα σχέδιο ρήξεων με μεγάλα συμφέροντα, και ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων σε όλο το φάσμα της οικονομικής, κοινωνικής και θεσμικής συγκρότησης του ελληνικού κράτους.

Ένα ολιστικό Εθνικό Σχέδιο Αναγέννησης».

Απο την ομιλία μου στην παρουσίαση της «Ιθάκης» στο θέατρο Παλλάς #ιθάκη pic.twitter.com/uCKcguD1Jy — Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) December 5, 2025

«Είμαι υπερήφανος.

Ναι αυτή είναι η σωστή λέξη, περήφανος.

Υπερήφανος για την αποφασιστικότητα, την εντιμότητα, την ανιδιοτέλεια της διαδρομής μας.

Υπερήφανος γιατί εμείς οι άπειροι, που δεν κρατούσαμε από κανένα τζάκι, αλλά και δεν μας κρατούσε κανείς, τα καταφέραμε εκεί που απέτυχαν οι επαγγελματίες της εξουσίας.

Υπερήφανος γιατί φτάσαμε τελικά στην Ιθάκη».

«Γιατί πολλά μπορούν να μου καταλογίσουν οι πολιτικοί μου αντίπαλοι, αλλά δυο πράγματα δεν μπορούν με τίποτα να αποδομήσουν:

Ότι εμείς τελικά πετύχαμε εκεί όπου αυτοί αποτύχανε, και μάλιστα δις.

Το δεύτερο που δεν μπορούν να ξεγράψουν είναι ότι η δική μας κυβέρνηση ήταν η εντιμότερη στην πολιτική ιστορία του τόπου. Και αυτό δεν ξεγράφει».

