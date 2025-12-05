Πυραυλικά συστήματα από το Ισραήλ παίρνει η Ελλάδα – Έγκριση από τη Βουλή σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση

Οι Έλληνες βουλευτές ενέκριναν αργά την Πέμπτη την αγορά 36 συστημάτων πυραυλικού πυροβολικού PULS από το Ισραήλ έναντι περίπου 650 εκατομμυρίων ευρώ, δήλωσαν στο Reuters δύο αξιωματούχοι που γνωρίζουν το θέμα.

Η Ελλάδα έχει δηλώσει ότι θα δαπανήσει περίπου 28 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2036 για τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεών της, καθώς εξέρχεται από την κρίση χρέους του 2009-2018 και προσπαθεί να συμβαδίσει με τον ιστορικό της αντίπαλο, την Τουρκία.

«Σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση, η επιτροπή άμυνας του κοινοβουλίου ενέκρινε την αγορά του PULS», δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος. Ένας δεύτερος αξιωματούχος επιβεβαίωσε την έγκριση του κοινοβουλίου, προσθέτοντας ότι το κόστος θα είναι περίπου 650 έως 700 εκατομμύρια ευρώ. Το Reuters ανέφερε τον Νοέμβριο ότι η Ελλάδα βρισκόταν σε συνομιλίες με το Ισραήλ για τα συστήματα.

Η Ελλάδα και το Ισραήλ έχουν ισχυρούς οικονομικούς και διπλωματικούς δεσμούς, έχουν πραγματοποιήσει αρκετές κοινές ασκήσεις τα τελευταία χρόνια και λειτουργούν ένα κέντρο αεροπορικής εκπαίδευσης στη νότια Ελλάδα. Η Ελλάδα βρίσκεται επίσης σε συνομιλίες με το Ισραήλ για την ανάπτυξη ενός θόλου αντιαεροπορικής και πυραυλικής άμυνας αξίας 3 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Το σύστημα PULS, που κατασκευάζεται από την ισραηλινή Elbit, έχει εμβέλεια έως και 300 χλμ. και θα βοηθήσει στην προστασία των βορειοανατολικών συνόρων της Ελλάδας με την Τουρκία και των ελληνικών νησιών στο Αιγαίο, δήλωσαν αξιωματούχοι. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή εξαρτημάτων στην Ελλάδα.

