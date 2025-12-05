Μητσοτάκης για ελληνοτουρκικά: Έρχεται Ανώτατο Συμβούλιο μέσα στο 2026

Την πραγματοποίηση εντός του σ’ τριμήνου του 2026 της συνεδρίασης του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας προανήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τον δημοσιογράφο Γιάννη Πρετεντέρη.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «το έδαφος είναι ώριμο για να μπορούμε να έχουμε το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας το πρώτο τρίμηνο του 2026» στην Άγκυρα.

Υπενθυμίζεται ότι το ΑΣΣ ήταν να πραγματοποιηθει τον Ιανουάριο του 2025 ωστόσο πήγε πίσω… ένα χρόνο με ευθύνη κυρίως της Τουρκίας, αλλά και λόγω συγκυριών – π.χ. εκλογή Τραμπ.

Ο Κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι «τον τελευταίο χρόνο είχαμε πολλές εκκρεμότητες. Αλλά ξέρετε, πολλές φορές θεωρούμε ότι και μια τέτοια συνάντηση πρέπει ντε και καλά να συνοδεύεται από κάποια θεαματική εξαγγελία. Δεν είναι προϋπόθεση αυτό. Μπορεί κανείς κάλλιστα να κάνει μια επισκόπηση των υφιστάμενων σχέσεων».

«Έχουμε πολλούς τομείς συνεργασίας σε αυτό το οποίο αποκαλούμε “θετική ατζέντα”. Κάποιοι το λένε “θέματα χαμηλής πολιτικής” αν και θεωρώ ότι είναι λάθος αυτή η ορολογία», προσέθεσε.

Σημείωσε δε ότι «το να μπορούμε να συνομιλούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα με την Τουρκία σε πολλά διαφορετικά επίπεδα, θεωρώ επί της αρχής ότι είναι θετικό, όσο είμαστε τελείως ξεκάθαροι στη θέση μας, όσο έχουμε και ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας οι οποίοι πάντα είναι χρήσιμοι, γιατί και στην περίπτωση που μπορεί να συμβεί κάποιο απρόοπτο, πρέπει κάποιοι άνθρωποι να μπορούν να σηκώσουν ένα τηλέφωνο, να επικοινωνούν και να εκτονώνουν την όποια κρίση μπορεί να πάει να εξελιχθεί».

