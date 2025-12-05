Μητσοτάκης: Εξαιρετικές οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ – Αν βρούμε φυσικό αέριο, αλλάζουν τα πάντα

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, επί προεδρίας Τραμπ, επέλεξαν να εμπλακούν στην επίλυση του Παλαιστινιακού με τρόπο πιο επιθετικό σε σύγκριση με προηγούμενες προεδρίες», ανέφερε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, πλαίσιο του Συνεδρίου «Αθήνα: Διάλογοι για την Πολιτική», με ειδικό τίτλο «Η Ανατολική Μεσόγειος Αλλάζει», κατά τη συζήτηση που είχε με τον Γιάννη Πρετεντέρη.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται η πρώτη απόπειρα εξόρυξης, κάτι που, αν αποδώσει, μπορεί να αλλάξει ριζικά τα δεδομένα. Όπως είπε, η πιθανή ανακάλυψη φυσικού αερίου θα αναβαθμίσει θεαματικά την ενεργειακή θέση της Ελλάδας, ανοίγοντας ένα τελείως νέο κεφάλαιο για τον ρόλο της χώρας στην περιοχή και στην ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια.

Για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, υποσήτιρξε ότι «είναι αρκετά σύνθετη με πολλές χώρες να ασκούν τη δική τους ενεργή εξωτερική πολιτική, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Οι συνθήκες μεταβάλλονται, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις, νέα περιθώρια περιφερειακής συνεργασίας τα οποία η χώρα μας έχει σκοπό να αξιοποιήσει προς όφελος της αλλά και προς όφελος της περιφερειακής σταθερότητας και ειρήνης».

«Στρατηγική η σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ»

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η στρατηγική σχέση Ελλάδας με το Ισραήλ έχει πλέον βαθιές ρίζες και είναι διαχρονική, με ενδεικτικό παράδειγμα το σχήμα 3+1.

Τόνισε πως από την πρώτη στιγμή της εφιαλτικής επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς, η Ελλάδα υπερασπίστηκε το δικαίωμα του Ισραήλ να αμυνθεί.

Παράλληλα, όμως, αναγνώρισε ότι «η κυβέρνηση ήταν ιδιαίτερα επικριτική, δημόσια αλλά και κατ΄ιδίαν σε συζητήσεις που είχα με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η χρήση της βίας στη Γάζα είχε ξεπεράσει τα όρια της αναλογικής αντιμετώπισης μιας φρικτής τρομοκρατικής επίθεσης».

«Πιστεύουμε στη λογική των δύο κρατών. Η αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους θα πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις και να είναι ένα επόμενο στάδιο σε μια μακρά διαδικασία. Δεν είμαστε η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που δεν έχει αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης. Θα γίνει κάποια στιγμή, αλλά πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις», ξεκαθάρισε ο κ. Μητσοτάκης.

Συμπλήρωσε ότι «όσα χρόνια είμαι Πρωθυπουργός, η Ελλάδα έχει αναπτύξει ένα εξαιρετικά πλούσιο και πυκνό δίκτυο με τις Αραβικές χώρες. Η Ελλάδα έχει ανακτήσει την αξιοπιστία της στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, μπορεί να προσελκύει επενδύσεις».

Για το ζήτημα της Λιβύης

«Στο ζήτημα της Λιβύης υπάρχει μια συνθετότητα, για να το πω κομψά. Οφείλω να επισημάνω ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει κατορθώσει να έχει έναν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας και με τις δύο πλευρές, και την Τρίπολη και τη Βεγγάζη», σχολίασε ο κ. Μητσοτάκης.

Στη συνέχεια, διαμήνυσε ότι «και με τη Ανατολική και τη Δυτική Λιβύη η χώρα μας έχει σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης».

«Ως προς τα ζητήματα που αφορούν τις διμερείς μας σχέσεις, όπως το μεταναστευτικό, είμαστε σε σαφώς καλύτερη κατάσταση», είπε.

Για τα ελληνοτουρκικά

Ο Πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι πριν από τη Διακήρυξη των Αθηνών το κλίμα με την Τουρκία ήταν ανησυχητικά τεταμένο.

Η Διακήρυξη των Αθηνών, όπως είπε, επιβεβαίωσε ότι οι δύο χώρες μπορούν να διατηρούν μια λειτουργική σχέση, να συμφωνούμε ότι διαφωνούμε και να διαφωνούμε πολιτισμένα, όπως έγινε με τις μεταναστευτικές ροές οι οποίες έχουν μειωθεί κατά παραπάνω από 50% στο Ανατολικό Αιγαίο. Αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα της VISA στα ελληνικά νησιά, το οποίο είχε θετικό αντίκτυπο στον ελληνικό τουρισμό.

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι όπου χρειάστηκε, η Ελλάδα έθεσε όρια, επαναλαμβάνοντας ότι η Τουρκία δεν μπορεί να μπει στο SAFE.

«Αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την Ελλάδα είναι η διαρκής ενίσχυση και ο εκσυχγρονισμός των Ενόπλων Δυνάμεων».

Σχετικά με μια ενδεχόμενη συνάντηση με τον Ερντογάν, ξεκαθάρισε ότι «το έδαφος είναι ώριμο για να μπορούμε να έχουμε το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας το πρώτο τρίμηνο του 2026».

Εξαιρετικές οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι, πέρα από το πότε θα γίνει η επίσκεψη στην Ουάσινγκτον, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το συνολικό πλαίσιο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

Υπογράμμισε πως οι σχέσεις Ελλάδας–ΗΠΑ ήταν και παραμένουν εξαιρετικές, επιχειρώντας έτσι να δείξει ότι η στρατηγική συνεργασία δεν επηρεάζεται από ζητήματα συγκυρίας ή χρονοδιαγράμματα.

Για το ενεργειακό

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται η πρώτη απόπειρα εξόρυξης, κάτι που, αν αποδώσει, μπορεί να αλλάξει ριζικά τα δεδομένα.

Η πιθανή ανακάλυψη φυσικού αερίου θα αναβαθμίσει θεαματικά την ενεργειακή θέση της Ελλάδας, ανοίγοντας ένα τελείως νέο κεφάλαιο για τον ρόλο της χώρας στην περιοχή και στην ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια.

Για το Κυπριακό

Για το Κυπριακό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι με την προηγούμενη τουρκοκυπριακή ηγεσία του ψευδοκράτους δεν υπήρχε ουσιαστικό περιθώριο για πρόοδο.

Παράλληλα, επισήμανε πως η θέση της Άγκυρας για «λύση δύο κρατών» είναι αδιανόητη, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για κανέναν που συμμετέχει στη διαδικασία.

«Δεν είμαι απαισιόδοξος με το Κυπριακό, αλλά είμαι ρεαλιστής», τόνισε.

Μητσοτάκης: Ψάχναμε λεφτά από τη Ρωσία και πήγαμε να τινάξουμε τη χώρα στον αέρα

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις σχέσεις της Ελλάδας με τη Ρωσία, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι, πέρα από την αρχή πως η Ελλάδα στηρίζει τον αμυνόμενο, υπάρχει και μια βαθιά ριζωμένη νοοτροπία ότι «οι άλλοι πρέπει να βοηθούν εμάς και όχι εμείς εκείνους» — μια αντίληψη με την οποία ο ίδιος δηλώνει ότι δεν συμφωνεί.

Με σαφή αναφορά στην ανάγκη ξεκάθρισης στρατηγικής ταυτότητας, τόνισε πως η λογική «και με τον αστυφύλακα και με τον χωροφύλακα» δεν μπορεί να αποτελεί οδηγό για τη χώρα.

Ο Μητσοτάκης υπενθύμισε με αιχμή ότι «πριν από δέκα χρόνια ψάχναμε λεφτά από τη Ρωσία και πήγαμε να τινάξουμε τη χώρα στον αέρα»

Μητσοτάκης: Είμαστε υπέρ των μονοκομματικών κυβερνήσεων

Σε ερώτηση για το αν η πολιτική σταθερότητα κινδυνεύει, ο Μητσοτάκης απάντησε ότι δεν ανησυχεί προ εκλογών.

Υποστήριξε πως η κυβέρνηση διαθέτει άνετη πλειοψηφία και παραμένει πρώτη σε όλες τις δημοσκοπήσεις, παρουσιάζοντας τη Νέα Δημοκρατία ως «άγκυρα σταθερότητας» του πολιτικού συστήματος.

Τόνισε επίσης ότι αυτή η σταθερότητα δεν είναι δεδομένη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και πως, αν η κυβέρνηση έπρεπε να διαπραγματεύεται κάθε μεταρρύθμιση με άλλους εταίρους, δεν θα μπορούσε να κινηθεί με τον ίδιο ρυθμό.

Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση παλεύει με την φυσιολογική φθορά του χρόνου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι μια τρίτη εκλογική νίκη θα ήταν πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα, τονίζοντας όμως ότι η δική του πολιτική ατζέντα κοιτάζει ήδη την τρίτη τετραετία.

Μίλησε για το 2030 ως το μεγάλο εθνικό ορόσημο —200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους— και κάλεσε να σκεφτούμε πού θέλουμε να βρίσκεται η χώρα τότε.

Πολλές από τις μεταρρυθμίσεις, είπε, εντάσσονται ακριβώς σε αυτό το μακροπρόθεσμο σχέδιο.

Παραδέχτηκε, όμως, ότι η κυβέρνηση παλεύει με τη φυσιολογική φθορά του χρόνου, σημειώνοντας πως για αυτόν τον λόγο είναι αναγκαία η συνεχής ανανέωση.

