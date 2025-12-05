Σάκης Αρναούτογλου στην Επιτροπή Αλιείας: «Η παράνομη αλιεία στο Αιγαίο πρέπει να σταματήσει»

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά την παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Προόδου από τον Επίτροπο Αλιείας και Ωκεανών Κώστα Καδή, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου ανέδειξε με σαφήνεια τις πραγματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι έλληνες αλιείς.

Όπως σημείωσε στην τοποθέτησή του, «οι αλιείς μας βρίσκονται μπροστά σε μια διπλή πίεση: την ανάγκη να προστατεύσουμε τις θάλασσές μας και την ανάγκη να μπορέσουν να ζήσουν από τη δουλειά τους».

Ο έλληνας ευρωβουλευτής τόνισε ότι, ενώ οι νέες ευρωπαϊκές πολιτικές -ψηφιοποίηση των ελέγχων, εργαλεία για τη μικρής κλίμακας αλιεία, αυστηρότερη ιχνηλασιμότητα- μπορούν να οδηγήσουν σε πιο δίκαιο σύστημα, για τους μικρούς επαγγελματίες αλιείς το κόστος προσαρμογής είναι μεγάλο.

Γι’ αυτό και κάλεσε την Κομισιόν να προχωρήσει σε:

Ενίσχυση με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για ψηφιακό εξοπλισμό και νέες τεχνολογίες.

Πραγματική απλούστευση διαδικασιών, ώστε οι μικροί επαγγελματίες να μπορούν να ανταποκριθούν.

Κατοχύρωση των παραδοσιακών αλιευτικών ζωνών στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.

Ουσιαστική συμμετοχή των αλιέων στη διαμόρφωση πολιτικών που τους αφορούν άμεσα.

Ο Σάκης Αρναούτογλου έθεσε επίσης, για ακόμα μια φορά, με έμφαση το ζήτημα της συστηματικής παράνομης αλιείας από Τουρκικές μηχανότρατες στο Αιγαίο:

«Δεν μπορεί η “βιωσιμότητα” να σημαίνει ότι οι Έλληνες επαγγελματίες που τηρούν τους κανόνες βρίσκονται συνεχώς υπό πίεση, ενώ η παράνομη αλιεία από Τουρκικά σκάφη συνεχίζεται σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Αυτό δεν είναι ούτε δίκαιο, ούτε βιώσιμο».

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι οι Έλληνες αλιείς ζητούν μόνο δύο πράγματα: καθαρές θάλασσες και ένα επάγγελμα που να μπορούν να ασκούν με αξιοπρέπεια. «Αν θέλουμε πραγματικά βιώσιμη αλιεία, πρέπει να δούμε όχι μόνο τους αριθμούς, αλλά και τους ανθρώπους πίσω από αυτούς», κατέληξε.

