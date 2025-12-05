Αιχμές Καλπάκη για «εξώστη»: Αντί να συζητάμε για το Bing Bang, γίνεται μια χαμηλού επιπέδου συζήτηση – Έχει οδηγήσει σε «στοχοποίηση» και «ανθρωποφαγία»

Ευθύνες στη διοργάνωση της εκδήλωσης στο «Παλλάς», δηλαδή στην πλευρά Τσίπρα ουσιαστικά, φαίνεται να επιρρίπτει ο Γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ Στέργιος Καλπάκης, για το θέμα του «εξώστη».

Αυτό που αφήνει να εννοηθεί το εν λόγω στέλεχος είναι πως η εικόνα αυτή επέτρεψε «να υπάρξει στοχοποίηση και ανθρωποφαγία» και από τη Δεξιά και από «συστήματα που στηρίζουν τον Α. Τσίπρα» και να κατευθυνθεί η συζήτηση μακριά από τα ουσιώδη, όπως η ανάγκη ενός Bing Bang στην κεντροαριστερά. «Είναι λάθος και άδικο», σημείωσε, μεταξύ άλλων. Παράλληλα, ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνει τη διαφωνία του για το «τσουβάλιασμα» της ομιλίας Τσίπρα, με το οποίο απέδωσε ευθύνες και ιδιοτελή κίνητρα σε όλους συλλήβδην για τον κατακερματισμό στον προοδευτικό χώρο.

Ειδικότερα, σε σημερινή ραδιοφωνική του συνέντευξη στον Real FM και τους δημοσιογράφους Ρίτσα Μπιζόγλη και Νίκο Ρογκάκο ο Στέργιος Καλπάκης ανέφερε πως, για τον εξώστη, «καταλληλότεροι να απαντήσουν είναι οι διοργανωτές της εκδήλωσης, για το αν είχε τα επιθυμητά για αυτούς αποτελέσματα και για το τι θέλουν να συμβολίσουν. Εμάς δεν μας νοιάζει πού θα καθόμαστε, αν θα είμαστε μπροστά, πίσω, στη μέση ή πάνω».

«Αυτές τις δύο ημέρες», συνέχισε, «αντί να συζητάμε για τα σημαντικά που είπε ο Αλέξης Τσίπρας, για το bing bang στον προοδευτικό χώρο και για την φορολόγηση του πλούτου, γίνεται μια χαμηλού επιπέδου συζήτηση».

Καταλήγοντας: «Επίσης όλο αυτό έχει οδηγήσει στο να υπάρξει στοχοποίηση και ανθρωποφαγία κυρίως από τη Δεξιά, αλλά και από άλλα συστήματα, ανθρώπων που στήριξαν και στηρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα και πρόσφεραν πολλά και στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και στον ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό είναι λάθος και άδικο».

Σε χθεσινή του συνέντευξη στην Naftemporiki TV, επανέλαβε τα όσα είχε πει και το πρωί (MegaNews) για το «τσουβάλιασμα» που έκανε ο πρώην πρωθυπουργός στην ομιλία του και φαίνεται να έχει ενοχλήσει πολλούς στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ.

«Δεν συμφωνώ με το τσουβάλιασμα, ότι φταίμε όλοι το ίδιο, ότι είμαστε όλοι ιδιοτελείς και ότι κοιτάμε να είμαστε πρώτοι στο χωριό, διότι αποδόθηκαν ευθύνες συλλήβδην σε όλους, οι οποίες δεν αναλογούν». Υπενθύμισε ότι «για περισσότερο από ένα χρόνο ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ο πρόεδρός του παλεύουν για την υπόθεση της συνεργασίας και της ενότητας του προοδευτικού χώρου».

Υπερασπίστηκε τον Σωκράτη Φάμελλο, λέγοντας πως «εκλέχθηκε πρόεδρος και ένα μήνα μετά την εκλογή του είπε “ελάτε να κάνουμε κάτι όλοι μαζί”. Αν ήταν στη λογική να είμαι πρώτος στο χωριό, θα έλεγε ας μείνω στο 6, 7, 8% που είχε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και να είμαι πρόεδρος ενός κόμματος που θα έβγαζε 20 – 25 βουλευτές στη Βουλή. Δεν είπε αυτό. Είπε από την πρώτη στιγμή ελάτε να κάνουμε όλοι μαζί ένα ενιαίο, ένα κοινό, ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο απέναντι στη ΝΔ και αυτή η αναγκαιότητα συνεχίζει και υπάρχει σήμερα».

«Η αντιπαράθεση ανάμεσα σε Αριστερά και ΠΑΣΟΚ δε θα δώσει λύση στη χώρα»

Επίσης, διαφώνησε με το μέτωπο που φαίνεται να ανοίγει ο πρώην πρωθυπουργός με το ΠΑΣΟΚ, καλώντας και τη Χαριλάου Τρικούπη να ρίξει τους τόνους:

«Εγώ δεν θεωρώ ότι μια λογική αντιπαράθεσης ανάμεσα στον χώρο της Αριστεράς και στο ΠΑΣΟΚ για το ποιος θα είναι δεύτερος σε χαμηλά διψήφια ποσοστά θα δώσει λύση στη χώρα. Άκουσα τον κ. Μαραντζίδη, ο οποίος είναι συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, να λέει ότι ο Τσίπρας θα χάσει όσες φορές χρειαστεί μέχρι να κερδίσει. Οι ανάγκες της κοινωνίας δεν μπορούν να περιμένουν πολλές ακόμη θητείες της ΝΔ».

Και επέμεινε στην ανάγκη συνεργασιών, μεταξύ πολιτικών σχηματισμών: «Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να επιμείνουμε στην υπόθεση της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων. Και το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κατεβάσει τους τόνους του απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν χρειάζονται τόσο υψηλοί τόνοι, διάλογος πρέπει να γίνει και να συζητήσουμε πάνω σε προγραμματικά ζητήματα. Είναι πολύ σημαντικό ότι γίνονται ήδη κάποιες μικρές κινήσεις. Είναι καλό ότι ξεκινήσαμε και στη Βουλή κοινές παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Αυτή είναι η δική μας θέση και νομίζω ότι αυτή είναι και πλειοψηφική στην κοινωνία».

