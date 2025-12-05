Σφοδρή κόντρα Ζωής – Λαμπρόπουλου για τα αγροτικά μπλόκα: «Εγώ δεν δέρνω κανέναν» – «Δεν υπήρξε αστυνομική βία»

Σφοδρή αντιπαράθεση για τα επεισόδια με αστυνομικούς στα μπλόκα των αγροτών είχαν Ζωή Κωνσταντοπούλου και Γιάννης Λαμπρόπουλος.

Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη απέρριψε τις κατηγορίες περί ακραίας αστυνομικής βίας, κάλεσε τους αγρότες σε διάλογο και επέμεινε ότι ορισμένοι εξ αυτών προέβησαν σε έκνομες ενέργειες σε βάρος αστυνομικών και υπηρεσιακού εξοπλισμού.

Σαφή θέση υπέρ του κλεισίματος των δρόμων πήρε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και συνδέοντας τους αγώνες των αγροτών με τα όσα διημείφθησαν στην κατάθεση Μαγειρία χθες στην εξεταστική επιτροπή, έστρεψε τα πυρά της στην κυβέρνηση.

Κωνσταντοπούλου: Λαμόγια ο Μαγειρίας, η Σεμερτζίδου

«Βεβαίως και στηρίζουμε τα μπλόκα των αγροτών, είναι ο μόνος δρόμος που έχουν οι πραγματικοί αγρότες και όχι τα λαμόγια, ο Μαγειρίας, η Σεμερτζίδου, ο Ντογκούλης αλλά και ο φραπές και ο χασάπης που έχουν φάει με χρυσά κουτάλια αλλά δεν τους σπάτε τα πλευρά», είπε και επέμεινε ότι ο Χρήστος Μαγειρίας είναι «κακοποιός» και χθες ζητούσε και τα ρέστα γιατί είχε πολύ ισχυρές πλάτες.

«Αυτές τις ημέρες σύρονται στα δικαστήρια αγρότες, ξυλοκοπούνται από αστυνομικές δυνάμεις, τους ρίχνουν χημικά όπως στον κόμβο της Νίκιας ή τους διεμβολίζουν με κλούβες, όπως στις Σέρρες προχθές», είπε για να προσθέσει ότι «στις Σέρρες ο Κώστας Καραμανλής κυκλοφορεί ελεύθερος και οι κλούβες δεν τον συλλαμβάνουν, αλλά οι αστυνομικοί επιτίθενται σε αγρότες, παραιτηθείτε».

Η ένταση χτύπησε κόκκινο όταν η κ. Κωνσταντοπούλου διέκοπτε τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη με εκείνον να της λέει ότι την άκουσε με σεβασμό.

«Σας περίμενα μισή ώρα, δεν σας διέκοψα και σας άκουσα σεβασμό… Εγώ, δεν δέρνω κανέναν εγώ, εσείς απειλείτε τους πάντες και τα πάντα», υποστήριξε και επέμεινε ότι κάποιοι λίγοι αγρότες προκάλεσαν επεισόδια τα οποία κατά την άποψή του η πλειοψηφία αγροτών δεν εγκρίνει. Σημείωσε δε, ότι έχει διαταχθεί έρευνα για τυχόν ευθύνες αστυνομικών.

Λαμπρόπουλος: Δεν υπήρξε αστυνομική βία

«Δεν υπήρξε αστυνομική βία, ούτε εξαπολύσαμε αστυνομικές δυνάμεις για να ασκήσουν βία των κατά αγροτών, ήταν εκεί ΕΛΑΣ για να κρατήσει δρόμους ανοιχτούς», είπε και πρόσθεσε ότι κάποιοι επιτέθηκαν με πυροσβεστήρα σε αστυνομικούς και άλλοι επιχείρησαν να αναποδογυρίσουν την κλούβα, ενώ ένας συνελλήφθη γιατί γρονθοκόπησε τον αστυνομικό διευθυντή Λάρισας.

Ο Γιάννης Λαμπρόπουλος υποστήριξε ότι η κ. Κωνσταντοπούλου δεν είναι πιο ευαίσθητη από εκείνος που μεγάλωσε σε φτωχή αγροτική οικογένεια για τους αγρότες.

«Δεν είστε πιο ευαίσθητη εσείς για τους αγρότες, εγώ μεγάλωσα σε αγροτική οικογένεια… Αλλού μεγάλωσα εγώ και αλλού εσείς, με άλλες προϋποθέσεις μεγαλώσατε εσείς, εγώ έχω μεγαλύτερη ευαισθησία, έχω ζήσει και ξέρω αγωνία αγρότη, εσείς πολιτικολογείτε αυτή τη στιγμή», είπε και αναφέρθηκε σε μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για τη στήριξη των αγροτών, λέγοντας ότι γίνεται ό,τι είναι δυνατόν στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων της χώρας.

