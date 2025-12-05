Νέα Δημοκρατία για Τσίπρα: Απαξίωση και «πυρ ομαδόν» η στρατηγική μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης»

Με τη φράση «μία από τα ίδια» σχολίασε στο topontiki.gr κυβερνητική πηγή τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στη διάρκεια της ομιλίας του στο «Παλλάς» κατά την παρουσίαση του βιβλίου του, «Ιθάκη», και ταυτόχρονα της έκθεσης της «πλατφόρμας» του για τις επόμενες κινήσεις του.

Η φράση αυτή φαίνεται ότι συμπυκνώνει σε μεγάλο βαθμό και το πρώτο στάδιο της στρατηγικής της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της επιστροφής του πρώην πρωθυπουργού στο προσκήνιο της πολιτικής – μιας επιστροφής που αναμένεται να μετουσιωθεί σε μελλοντικό χρόνο και σε ένα πολιτικό σχηματισμό. Εν ολίγοις, η «γραμμή» που σε πρώτη φάση μοιάζει να υιοθετείται είναι αυτή της απαξίωσης των πρωτοβουλιών που ο Α. Τσίπρας μοιάζει να αναλαμβάνει.

Για παράδειγμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, περιέγραψε την εκδήλωση ως «αποτυχημένο reunion παλιών συντρόφων», και έκανε λόγο για μια συζήτηση «παρωχημένη. Τα ίδια συνθήματα, τα ίδια μηνύματα, οι ίδιες διαχωριστικές γραμμές, δήθεν κάποιοι είναι οι προοδευτικοί, κάποιοι ανήκουν στην προοδευτική παράταξη και κάποιοι άλλοι είναι οπισθοδρομικοί. Το χουμε δει το έργο ξανά και ξανά και μάλιστα με πρωταγωνιστή τον κ. Τσίπρα».

Μάλιστα, σημείωσε ότι «μένει να δούμε τι θα πει, μέχρι τώρα πάντως λέει ακριβώς τα ίδια, με τον ακριβώς ίδιο τρόπο και με τους ακριβώς ίδιους ανθρώπους», προσθέτοντας δηκτικά ότι «θα μπορούσε πολύ απλά να συγκαλέσει μία κοινή συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς, όλων των κομματιδίων τέλος πάντων που έχουν δημιουργηθεί και κινούνται στο όριο της εισόδου στη Βουλή, για να μην μπει σε όλη αυτή τη διαδικασία».

Σε ακριβώς το ίδιο «μήκος κύματος» κινήθηκε και ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, ο οποίος έγραψε στο Facebook ότι «όλοι έχουμε δικαίωμα στο λάθος και στην ειλικρινή διόρθωση. Όλοι έχουμε δικαίωμα στη δεύτερη ευκαιρία. Στην περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα όμως η δεύτερη ευκαιρία δόθηκε και χάθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015. Για να ακολουθήσει η τρίτη ευκαιρία στις εκλογές του 2019. Και μετά η τέταρτη ευκαιρία στις εκλογές του 2023, όταν επέστρεψε με εξοργιστικό τρόπο με ένα νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης 85 δισ. ευρώ που είχε ξεχάσει να κοστολογήσει, σαν αυτό που μας είχε σερβίρει 10 χρόνια πριν. Πόσες ευκαιρίες ακριβώς χρειάζεται ο Αλέξης Τσίπρας για να μας αποδείξει ότι δεν μπορεί να αλλάξει;».

«Ώδινεν όρος και έτεκεν μυν», σχολίασε στο Action 24 ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. «Είδατε στο Παλλάς κάποιον επιπλέον από το 2023; Αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ του 2023 που είδαμε στο Παλλάς εμετρήθη από τον λαό; Οι άνθρωποι έχουν ζυγιστεί από τον λαό και τους έδωσε ο λαός το 17,7%. Η ίδια ακριβώς ομάδα του 2023 έχασε με 23 μονάδες από τον Μητσοτάκη. Για να κάνεις rebranding πρέπει να φέρεις κάτι καινούργιο. Όλη αυτή η φασαρία ήταν για να φάνε τον Πολάκη. Δεν τον τρώγανε από μόνοι τους, έπρεπε να κάνουν αυτή τη φασαρία;», συνέχισε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, ο Ά. Γεωργιάδης φάνηκε να αντιμετωπίζει πιο… γλαφυρά την εκδήλωση, λέγοντας ότι ««πήγε ο μέγας ηγέτης Σαντάμ Τσίπρας και είπε “εγώ είμαι παιδιά όλοι οι άλλοι είστε μηδέν όποιος γουστάρει αλλιώς σας εξαφανίζω κι εσύ Φάμελλε μπες τιμωρία” και οι άλλοι χαμογελούσαν από τον εξώστη. Εγώ πιστεύω ότι ο μόνος που θα κατέβει στις εκλογές με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Πολάκης. Ο μόνος που θα υπερασπιστεί την τιμή του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ο Πολάκης όπως οι Ιάπωνες στρατιώτες στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο με τους Αμερικανούς».

Ακόμα και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, φάνηκε να κάνει μια έμμεση αναφορά στον πρώην πρωθυπουργό, σημειώνοντας στην ομιλία του σε εκδήλωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, ότι «έχουμε βρεθεί πια σε μία κατάσταση δημόσιου διαλόγου όπου κανείς δεν μπορεί να αναγνωρίσει οτιδήποτε καλό γίνεται στη χώρα, με μία, θα έλεγα, ψυχική γενναιοδωρία, η οποία είναι απαραίτητη για να μπορεί και η κυβέρνηση, τελικά, να γίνει καλύτερη. Γιατί κι αυτό είναι μέρος της κριτικής την οποία πρέπει να ασκεί η αντιπολίτευση αλλά και τα ΜΜΕ. Υπερισχύουν, δυστυχώς, συνθήματα που με ευκολία διακινούν δήθεν αδιέξοδα, απελπισία, οργή. Αυτό το ψέμα, ότι “τίποτα δεν λειτουργεί”, απλώνεται πιο γρήγορα από την αλήθεια, ότι τα πράγματα βελτιώνονται».

Συνοπτικά, η τρέχουσα «γραμμή» είναι ότι ο Α. Τσίπρας του 2025 είναι ίδιος με τον Α. Τσίπρα του 2023, ότι ακολουθεί μια μηδενιστική κριτική προς την κυβέρνηση, χωρίς, προς το παρόν να παρουσιάζει μια εναλλακτική – πολλώ δε μάλλον μια άλλη πρόταση διακυβέρνησης – και ότι μοιάζει να απευθύνεται με τον ίδιο τρόπο στους πολίτες που το 2023 έριξαν τον ΣΥΡΙΖΑ στο 18% από το 32% του 2019. Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι η τακτική αυτή θα αλλάξει – με την έμφαση να στρέφεται στα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και ιδίως στο πρώτο εξάμηνο του 2015, αλλά όχι μόνο – όταν ο πρώην πρωθυπουργός θα αρχίσει να διαμορφώνει το νέο πολιτικό του σχήμα.

