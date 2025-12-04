Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Χορεύοντας με τα… λαχεία – Ο Μαγειρίας με τη ferrari καταθέτει σήμερα και εξηγεί την… τύχη του 

Ο Χρήστος Μαγειρίας, ο σύντροφος της «αγρότισσας με τη Ferrari», Πόπης Σεμερτζίδου, αναμένεται να καταθέσει σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και ένα από τα βασικά ζητήματα για τα οποία αναμένεται να ερωτηθεί αφορά και στα κέρδη του από τυχερά παίγνια, το ύψος των οποίων η ίδια δήλωσε ότι δεν γνώριζε.

Γενικά, η… τύχη, τόσο του συντρόφου της Π. Σεμερτζίδου, όσο και της κόρης του έτερου μάρτυρα που κατέθεσε στην Εξεταστική, του Ανδρέα Στρατάκη, γνωστού και ως «Χασάπη», είναι αξιοσημείωτη, καθώς, όπως δήλωσε ο μάρτυρας, κι εκείνη είχε σημαντικά κέρδη από τυχερά παιχνίδια (λαχεία), όχι μία αλλά τρεις φορές.

Μάλιστα, η «τύχη» αυτή φαίνεται ότι έχει… ενδημικό χαρακτήρα καθώς εμφανίζεται και σε άλλα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων: σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, κτηνοτρόφος της Κεντρικής Ελλάδας δήλωσε 6.000 κερδισμένα δελτία τυχερών παιχνιδιών. Βέβαια, όταν άρχισαν οι έλεγχοι, ο ίδιος έκανε διορθωτική δήλωση και εμφάνισε 300.000 ευρώ ως γονική παροχή από την μητέρα του, που δεν φορολογείται.

Εξηγώντας πώς μέσα από τέτοιου είδους νόμιμα τυχερά παιχνίδια μπορεί κάποιος να «ασπρίσει» κέρδη προερχόμενα από, ας πούμε, μη νόμιμες πηγές, ο δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου εξήγησε ότι κάποια λογιστικά γραφεία συλλέγουν κερδισμένα, φορολογημένα στην πηγή και μη ονομαστικοποιημένα δελτία παιχνιδιών και «περνούν» τα ποσά στις δηλώσεις πελατών τους που επιδιώκουν να «καθαρίσουν» ποσά προερχόμενα από δραστηριότητες που δεν είναι νόμιμες.

Οι καταθέσεις Στρατάκη και Σεμερτζίδου (καθώς και η αναμενόμενη κατάθεση Μαγειρία), αλλά και στοιχεία από τις έρευνες των αρχών που φαίνεται ότι βρίσκουν κι άλλους… «τυχερούς» μεταξύ των ερευνώμενων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποχρέωσαν την ΝΔ να στείλει στη δικαιοσύνη και στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και τον πρόεδρό της, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, τις επίμαχες καταθέσεις, αλλά και να απευθυνθεί στο ΣΔΟΕ προκειμένου να ελεγχθούν τα περιουσιακά τους στοιχεία και ο τρόπος με τον οποίο αυτά αποκτήθηκαν.

Μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ με όλα αυτά που αποκαλύπτονται σημείωσε σκωπτικά ότι «είναι συχνό το φαινόμενο για παραγωγούς που είναι και στελέχη της ΝΔ, όπως ο κ. Στρατάκης και η κ. Σεμερτζίδου, ή μέλη της οικογένειάς τους να κερδίζουν σε τυχερά παιχνίδια, και μάλιστα να μην θυμούνται, το πότε και τα ακριβή ποσά. Είναι μάλλον υπερβολικά “τυχερά” τα στελέχη της ΝΔ», με την πλειοψηφία να απαντά ότι προχωρεί στην κίνηση να στείλει τις υποθέσεις για περαιτέρω διερεύνηση στη Δικαιοσύνη ώστε να αποκρούσει τα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης.

Πάντως, η αντιπολίτευση καυτηρίασε τη σπουδή της ΝΔ να στείλει τις καταθέσεις σε δικαιοσύνη και Βουρλιώτη, κατηγορώντας την για προσπάθεια αποπροσανατολισμού και ζητώντας ουσιαστικό έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων των μαρτύρων. «Το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης τι φοβούνται; Γιατί δεν θέλουν να παραπεμφθούν ο “Χασάπης” και η “αγρότισσα με τη Ferrari” στη Δικαιοσύνη; Γιατί δεν θέλουν να ελεγχθεί αν τα λαχεία που φέρεται να κέρδισαν οι ίδιοι ή συγγενικά τους πρόσωπα ήταν θέμα καθαρής τύχης ή προϊόν άλλης δραστηριότητας; Φοβούνται κάτι;» ανταπάντησε η ΝΔ.

Οπότε σήμερα αναμένονται εξελίξεις…

