03.12.2025 23:39

ΠΑΣΟΚ για Τσίπρα: «Στο παρελθόν μάς συστήθηκε αγκαλιά με τα ψέματα, σήμερα επιστρέφει αγκαλιά με τα συμφέροντα»

pasok new

«Ο κ. Τσίπρας επανέλαβε στερεότυπα και παπαγάλισε τη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας ότι ‘δεν υπάρχει αντίπαλος’», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, σε ανακοίνωση του με αφορμή την αποψινή ομιλία του πρώην πρωθυπουργού.

«Ξεχνά ότι είναι ο υπαίτιος των δύο νικών Μητσοτάκη; Ξεχνά πως ως αξιωματική αντιπολίτευση, έχασε το μισό της εκλογικής του δύναμης ανεβάζοντας τη Νέα Δημοκρατία στο 41% λειτουργώντας ως μέγας χορηγός της πιο διεφθαρμένης κυβέρνησης όλων των εποχών;» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας ότι «στο παρελθόν μας συστήθηκε αγκαλιά με τα ψέματα, σήμερα επιστρέφει αγκαλιά με τα συμφέροντα παίζοντας το παιχνίδι του κ. Μητσοτάκη».

Αναφέρει ακόμη ότι ο κ. Τσίπρας «μίλησε για ιδιοτέλειες ενώ ο ίδιος χωρίς δισταγμό διέλυσε το κόμμα του και συκοφάντησε τους συντρόφους του» και πως «αντί να καταγγείλει την κυβερνητική πολιτική, επέλεξε να της βάλει πλάτη αντιπολιτευόμενος… την αντιπολίτευση».

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή για στιβαρό κοινωνικό κράτος, ισχυρούς θεσμούς και κοινωνική δικαιοσύνη». Υποστηρίζει ότι «ο κ. Τσίπρας είναι ταυτισμένος με το χθες, με τις μεγάλες περικοπές στις συντάξεις, τις αυξήσεις στα όρια ηλικίας, την κατάργηση του ΕΚΑΣ, την κατάργηση του ν. 3869/2010, τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, την παράδοση των δανείων στα ξένα funds, την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, τη φοροεπιδρομή στη μεσαία τάξη, τα παιχνίδια χειραγώγησης των θεσμών».

«Το rebranding αποδείχτηκε rewriting της μεγάλης εξαπάτησης του ελληνικού λαού», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

