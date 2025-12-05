search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

05.12.2025

Ανδρουλάκης: «Η ΝΔ θέλει ψεκασμένο αντίπαλο, ο Τσίπρας έχει φιλοδοξία αυτοδικαίωσης»

Με δεικτικό τρόπο θέλησε να απαντήσει στον Αλέξη Τσίπρα και όσα είπε στην παρουσίαση του βιβλίου του την Τετάρτη (03.12.2025), περιγράφοντας μία κατάσταση ανυπαρξίας αντιπολίτευσης στην χώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ένα μόλις 24ωρο αργότερα, και με αφορμή τη δική του πρόταση για συμπόρευση με τα άλλα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης στην προσπάθεια αλλαγής του άρθρου 86, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παραδέχθηκε, μιλώντας στο Mega, ότι «πρέπει να μάθουμε να συζητάμε». Στην ερώτηση όμως αν αυτό μπορεί να γίνει με όλους, ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε ότι «εξαρτάται από τα θέματα» και σε πιο συγκεκριμένη για το αν μπορεί να κάτσει και ο Αλέξης Τσίπρας σε αυτή τη συζήτηση, αποκρίθηκε με νόημα: «Στο φουαγιέ;».

Ήταν άλλωστε η στιγμή που η… ταξιθεσία που επιφύλαξε ο Αλέξης Τσίπρας σε πρώην συντρόφους του στο θέατρο Παλλάς βρισκόταν στο επίκεντρο της συζήτησης για τα μηνύματα που τους έστειλε, ενώ είχε ήδη προκαλέσει μεγάλη αμηχανία, αν όχι δυσαρέσκεια σε πολλούς εξ αυτών, που είχαν προεξοφλήσει μάλιστα καλή τη πίστη την συμπόρευση με τον πρώην πρωθυπουργό πριν ακόμα τους ζητηθεί.

Επί της ουσίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μία φιλοδοξία αυτοδικαίωσης, συμπληρώνοντας όμως ότι το μέλλον της χώρας δεν μπορεί να εξαρτάται από αυτήν. «Πρέπει να αλλάξουμε κυβέρνηση», είπε, ξορκίζοντας το ενδεχόμενο μίας τρίτης θητείας Μητσοτάκη, με τα πεπραγμένα που έχουν να επιδείξουν οι δύο προηγούμενες. Εκτιμώντας μάλιστα ότι η ΝΔ γνωρίζει πως το μόνο κόμμα στα αριστερά που μπορεί να αποσπάσει κομμάτι της είναι το ΠΑΣΟΚ, της καταλόγισε πως κάνει ό,τι μπορεί για να μη “σηκώσει κεφάλι” η Χαριλάου Τρικούπη. Ο ίδιος, ωστόσο, εκτίμησε ότι αν το ΠΑΣΟΚ επιδείξει συνεπή στάση ως τις εκλογές, επενδύοντας στο πρόγραμμά του, μπορεί να φέρει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα στις κάλπες και μαζί την “πολιτική αλλαγή” που ευαγγελίζεται.

Μηνύματα και στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης πάντως, έστειλε μηνύματα και στο εσωτερικό του κόμματός του, “απαντώντας” στις όποιες παραφωνίες στελεχών θολώνουν το στίγμα του ΠΑΣΟΚ. Απαντώντας, για παράδειγμα, στην κριτική του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου ότι η επανεμφάνιση Τσίπρα έχει στοιχεία και της αδυναμίας του ΠΑΣΟΚ, αλλά πως κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τον Νίκο Ανδρουλάκη, εκτός αν ο ίδιος θελήσει να αναλάβει κάποια πρωτοβουλία είτε πριν είτε μετά από τις εκλογές, υποστήριξε ότι «την πρωτοβουλία που όφειλα να πάρω, την πήρα και μαζί ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ πήρε την απόφαση να δώσουμε μαζί τον αγώνα για να νικήσουμε τη ΝΔ».

Προειδοποίησε μάλιστα ότι «το πώς κάθε στέλεχος αγωνίζεται, θα κριθεί» και δεσμεύθηκε ότι αυτή η εικόνα διαφορετικών φωνών στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ που πιθανώς θολώνει το στίγμα του κόμματος προς τα έξω, θα βελτιωθεί άμεσα, μετά από σχετικές πρωτοβουλίες. Σε κάθε περίπτωση, επέμεινε ότι «ενωμένοι μπορούμε να φέρουμε αποτελέσματα», καλώντας στην πραγματικότητα σε πανστρατιά.

Παρατήρησε δε, ότι όλοι ασχολούνται με το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, αλλά στην πραγματικότητα εσωκομματικά, το ΠΑΣΟΚ έχει τα λιγότερα προβλήματα, αφού στον πρωθυπουργό δεν μιλούν, όπως είπε, οι δύο πρώην πρόεδροι της ΝΔ, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ, που εξελέγη ως αξιωματική αντιπολίτευση, διαλύθηκε…

