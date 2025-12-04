Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «H Ferrari είναι δώρο της μητέρας μου» κατέθεσε ο Μαγειρίας – Πώς δικαιολόγησε την προέλευση των χρημάτων

Με αθώα περιστερά παρομοίασε τον εαυτό του ο Χρήστος Μαγειρίας, σύντροφος της Πόπης Σεμερτζίδου, γνωστής και ως αγρότισσας με τη Ferrari, στην κατάθεση του στην εξεταστική επιτροπή.

Ο 50χρονος κτηνοτρόφος του οποίου περιουσιακά στοιχεία έχουν δεσμευθεί στο πλαίσιο της έρευνας της Αρχής του ξεπλύματος μαύρου χρήματος κι ο οποίος κλήθηκε να δώσει απαντήσεις για τα κέρδη που είχε από τυχερά παιχνίδια, κατέθεσε ότι συνολικά ανέρχονται σε περίπου 25.000 ευρώ.

«Δεν έχω κερδίσει 6.000 φορές που ακούγεται. Έχω κερδίσει συνολικά το πολύ 25.000 σε διάφορα δελτία, τα περισσότερα είναι τζόκερ. Και πριν από το 2019 κέρδισα κάποια ποσά, 2000 ή 800 ευρώ, όχι δεκάδων χιλιάδων ευρώ», είπε.

Η Ferrari δώρο της μητέρας μου

Σε ότι αφορά στη Ferrari την οποία αναρτούσε σε φωτογραφίες της στα social media η σύντροφός του Πόπη Σεμερτζίδου ο μάρτυρας κατέθεσε πως προέρχεται από αναγκαστική απαλλοτρίωση σε οικόπεδο της μητέρας του. «Αυτό το αυτοκίνητο αγοράστηκε το 2004 και δεν έχει αποκτηθεί από πόρους της εργασίας μου ή από κοινοτικούς πόρους. Προέρχεται από αναγκαστική απαλλοτρίωση σε οικόπεδο της μητέρας μου, μου το έκανε η μητέρα μου σαν δώρο», είπε και πρόσθεσε πως δεν το έχει κλέψει και δεν χρωστάει σε κανέναν.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο Χρήστος Μαγειρίας μίλησε για λάσπη που έχει δεχθεί ο ίδιος και η οικογένεια του. «Θάβουμε μια οικογένεια, ρίχνουμε λάσπη. Είμαστε τίμιοι κτηνοτρόφοι. Δεν έχω υποβάλει ποτέ ψευδή δήλωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όσες φορές έχω ελεγχθεί. Τον Οκτώβριο ήρθε η ΣΔΟΕ και δίωξη οικονομικού εγκλήματος και μου έκαναν αιφνίδιο έλεγχο και αποδείχθηκε πως ό,τι δηλώνουμε το έχουμε», κατέθεσε.

Σε ερώτηση για ποιο λόγο ελέγχεται ενώ όλα είναι όπως είπε, καλώς καμωμένα, χαρακτήρισε «βιαστικό» το πόρισμα του Χαράλαμπου Βουρλιώτη, το οποίο «βασίζεται μόνο και μόνο σε υπόνοιες» που προήλθαν από ψευδή δημοσιεύματα. Έκανε δε, λόγο για «παραπληροφόρηση».

Γονικές παροχές και … επιδοτήσεις

Ο μάρτυρας κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις της Μιλένας Αποστολάκη για τις γονικές παροχές από τη μητέρα του.

Μ. Αποστολάκη: Η μητέρα σας δίνει και 275.000 το 2023 γονικές παροχές. Θέλετε να εξηγήσετε αυτές τις γονικές παροχές;

Χρ. Μαγειρίας: Για να κάνει γονική παροχή πρέπει να έχει απόθεμα ανάλωσης. Όταν το έχει νόμιμα, μπορεί να το δώσει

Έκανε μάλιστα, το σταυρό του όταν η Μιλενα Αποστολάκη επέμεινε στο θέμα των γονικών παροχών.

Μ. Αποστολάκη: Η μητέρα σας παίρνει επιδοτήσεις και σας κάνει επιδοτήσεις, ποσό επιδοτήσεων

Χρ. Μαγειρίας: Όχι, δουλεύει από γεννοφάσκια της. Από έλεγχο που έγινε το ‘18 είχε 700.000 αποθεματικό να κάνει επενδύσεις. Εσείς εννοείτε ότι πήρε παράνομες επιδοτήσεις. Από τα νόμιμα εισοδήματά της…

Μ. Αποστολάκη: Από πού;

Χρ. Μαγειρίας: Από το νόμιμο εισόδημά της, να την ρωτάω που πήρε 5 και 7 ευρώ; (σταυροκοπιέται)

Μ. Αποστολάκη Αν είναι για 7 ευρώ εγώ τη μαμά μου δεν τη ρωτάω. Αν είναι 250.000 ρωτάω.

Χρ. Μαγειρίας: Θα την ρωτήσω από πού τα έχει. Από τράπεζα είναι, από το σεντούκι είναι να τη ρωτήσω τα έχει κλεμμένα… Είναι στο βιβλιάριο της, κατατεθειμένα στην τράπεζα.

Απαντώντας νωρίτερα, σε ερωτήσεις του Μακάριου Λαζαρίδη σχετικά με τις επιδοτήσεις που της τελευταίας 6ετίας (2019-2025) απάντησε πως έλαβε 593.000 και κάτι ευρώ.

Καταγγελίες για αρχαιοκαπηλία

Μ. Αποστολάκη: Βλέπω ότι έχετε απασχολήσει και στο παρελθόν. Υπήρξαν έρευνες στο σπίτι σας, υπήρξαν όπλα και ανιχνευτής μετάλλων. Καταγγελίες για διακίνηση εικόνων στο εξωτερικό

Χρ. Μαγειρίας: Εάν δεν ανακαλέσετε, δεν υπάρχει δικογραφία, θέλω να είμαι σαφής, αν ξαναναφέρετε αρχαιοκαπηλία.

Μ. Αποστολάκη: Εγώ δεν είπα δικογραφία. Είπα έγινε κάποια έρευνα και υπήρχαν δημοσιεύματα. Μου κάνει εντύπωση, ενώ φέρεστε να είστε θύμα σωρείας δημοσιευμάτων δεν σας βλέπω δικαστικά.

Χρ. Μαγειρίας: Το 2015, ήρθε μεικτό κλιμάκιο από Αθήνα δίωξης αρχαιοκαπηλίας έκαναν έφοδο σε όλους μου τους στάβλους. Ρωτώντας τους γιατί; Αρχαία τους είπα δεν θα βρείτε εδώ εκτός αν μου φύτεψαν τίποτα. Έψαξαν δεν βρήκαν τίποτα, μόνο 3 πιστόλια του πατέρα μου από το ’45. Αθωώθηκα γιατί ήταν κειμήλια, ζήτησαν να μου δοθούν πίσω, τους έπεισα και όταν ρώτησα γιατί τέτοια έρευνα εναντίον μου, μου είπαν μην ζητάτε τα ρέστα είχαμε μια πληροφορία δεν σας δίνω το λόγο

Μ. Αποστολάκη: Ποιος θα μπορούσε να σας τα έχει φυτέψει;

Χρ. Μαγειρίας: Είναι όλοι αθώες περιστερές; Δεν ζούμε στη χώρα της Παρθενόπης.

Ο… κακός ο λύκος

Ένταση υπήρξε όταν ρωτήθηκε για τον αριθμό των ζώων που έχει.

Μ. Αποστολάκη: Μην φωνάζετε.

Χρ. Μαγειρίας: Δεν φωνάζω έτσι είναι η φωνή μου.

Μ. Αποστολάκη: Χαμηλώστε τη φωνή σας

Χρ. Μαγειρίας: Δεν είναι τηλεόραση να τη χαμηλώσω

Μ. Αποστολάκη: Να καθίσετε πιο μακριά από το μικρόφωνο

Μ. Αποστολάκη: Ο «κακός» ο λύκος πόσα σας έφαγε;

Χρ. Μαγειρίας: Μπορεί να φάει από 12 έως 15.

Μ. Αποστολάκη: Έχουμε ανύπαρκτα ζώα γιατί τα έφαγε ο λύκος. Αυτό δεν είπατε; Υπάρχει αντίστοιχο έγγραφο που να τα βεβαιώνει αυτά;

Χρ. Μαγειρίας: Θα τα ζητήσω από τον ΕΛΓΑ να σας τα φέρω.

Τα δύσκολα παιδικά χρόνια

Νωρίτερα ανέφερε πάντως, πως πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια. «Έχουν ακουστεί πάρα πολλά για την οικογένειά μου. Έχουμε βιώσει δύσκολα χρόνια, είναι δύσκολη η ζωή του κτηνοτρόφου στα βουνά. Η μητέρα μου μας είχε στείλει σε ορφανοτροφείο για να μορφωθούμε και να προστατευτούμε. Χάσαμε την αδερφή μου 4 χρονών πάνω στα βουνά από το κρύο. Έχασα τον πατέρα μου πάνω στο βουνό την ώρα που βοσκούσε τα πρόβατα από ανακοπή καρδιάς», είπε.

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Προκλητικός στην Εξεταστική Επιτροπή ο Μαγειρίας, εμπλεκόμενος στο «γαλάζιο» κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Παρακολουθούμε και σήμερα σε απευθείας μετάδοση μια ακόμα κακοστημένη παράσταση των εμπλεκόμενων στο «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κτηνοτρόφος με την Porsche και τη Ferrari, σύντροφος της πρώην «γαλάζιας» πολιτεύτριας, Πόπης Σεμερτζίδου, «από παιδί νεοδημοκράτης», Χρήστος Μαγειρίας, ακολουθώντας το παράδειγμα της συντρόφου του, προσήλθε στην Εξεταστική Επιτροπή έχοντας ξεχάσει βασικά έγγραφα για τους ελέγχους και τις διώξεις σε βάρος του. Κρύβεται διαρκώς πίσω από την επίκληση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου, προκειμένου να μην απαντήσει στις κομβικές ερωτήσεις των βουλευτών – μελών της Εξεταστικής Επιτροπής.

Έφτασε στο σημείο να απαξιώσει ακόμα και το πόρισμα που οδήγησε σε δέσμευση περιουσιακών του στοιχείων ύψους 1,5 εκατ. Ευρώ λέγοντας ότι «το πόρισμα ήταν λάθος». Ενώ έχει προαναγγείλει αγωγές και μηνύσεις κατά όσων των «συκοφαντούν», ακόμα δεν έχει προβεί σε καμία κίνηση που να αποδεικνύει την αθωότητά του.

Μετά από ερωτήσεις του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, καταδείχθηκε ότι ο κ. Μαγειρίας έκανε εικονικές μεταβιβάσεις ζώων προκειμένου να λαμβάνει παράνομες επιδοτήσεις και να προσπερνά τους ελέγχους.

Σε καμία περίπτωση δεν μπόρεσε να αποδομήσει το πόρισμα Βουρλιώτη σύμφωνα με το οποίο, οι ενισχύσεις που έπαιρναν ο κ. Μαγειρίας και η κα Σεμερτζίδου για την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής, αντί να κατευθυνθούν σε επενδύσεις για ζωικό κεφάλαιο, σε καλλιέργειες ή σε βελτιώσεις εκμεταλλεύσεων, μεταφέρθηκαν σε μεγάλο βαθμό από λογαριασμό σε λογαριασμό, μέσα στην ίδια οικογένεια και κατέληξαν να χρηματοδοτούν αγορές που καμία σχέση δεν είχαν με τις καλλιέργειες και την κτηνοτροφία.

Έγινε φανερό ότι το «γαλάζιο» κύκλωμα, μπροστά στον πανικό για τις αποκαλύψεις, δεν έχει άλλον δρόμο πέρα από τη δήλωση άγνοιας, τα μισόλογα και τα ψέματα που οδηγούν στην αυτογελοιοποίηση του».

