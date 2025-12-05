Δηλητήριο Πολάκη κατά Τσίπρα για τον… εξώστη: Δεν πήγα στο Παλλάς γιατί έχω υψοφοβία, δεν είναι έντιμο να κρεμάς στα μανταλάκια τους συνεργάτες σου

Δηλητήριο έχυσε ο Παύλος Πολάκης για τον Αλέξη Τσίπρα. Χαραχτήρισε ανεντιμη τη στάση του «να κρεμάσει στα μανταλάκια τους συνεργάτες του» ενώ εξήγησε γιατί δεν πήγε στην παρουσίαση του βιβλιου του

Με τη φράση «έχω υψοφοβία από τις εξέδρες και τα θεωρεία» απάντησε το πρωί της Παρασκευής ο Παύλος Πολάκης στο ερώτημα για την απουσία του από την παρουσίαση του βιβλίου Τσίπρα ενώ πρόσθεσε : «Δεν μου άρεσε η εικόνα» για Φάμελλο και Χαρίτση ενώ παράλληλα διεμήνυσε ότι «εγώ δεν κάνω παρακάλια» για το ενδεχόμενο συμπόρευσης με τον πρώην πρωθυπουργό.

Μιλώντας στο ΟΡΕΝ υπερασπίστηκε, δε, και τη δήλωση-προγραφή δημοσιογράφων, δικαστικών και τραπεζιτών την οποία επικρίνει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του αλλά και τη θέση του για τα εμβόλια, στην οποία επίσης κάνει αναφορά ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του.

Όταν, δε, ερωτήθηκε για το ενδεχόμενο συμπόρευσης με τον πρώην πρωθυπουργό απάντησε «εγώ ανήκω στον ΣΥΡΙΖΑ και θεωρώ ότι έχει τον οργανωτικό πανελλαδικό ιστό και την κυβερνητική εμπειρία για ένα πρόγραμμα για να ρίξουμε τον Μητσοτάκη. Δεν με αφορά η λογική να κάνω παρακάλια, ξέρω μοναχός από τις πορτοκαλιές να κάνω πορτοκάλια

«Εγώ είμαι στον ΣΥΡΙΖΑ, εμείς έχουμε πρόεδρο πρόσφατα εκλεγμένο. Εγώ θα μείνω ΣΥΡΙΖΑ, τα εάν θα φανούν τότε» είπε ακόμα ο Παύλος Πολάκης ενώ όσον αφορά τα σχόλια του κ. Τσίπρα για τους πρώην συνεργάτες του απάντησε.

«Προφανώς δεν είναι έντιμο να κρεμάς στα μανταλάκια τους συνεργάτες σου. Όταν φτιάχνεις μια ομάδα εσύ έχεις την πρώτη ευθύνη των επιλογών και όταν κάποιος δεν περπατεί τον αλλάζεις. Προφανώς δεν τους δίνεις στην πυρά της λαϊκής κρίσης για να προφυλαχθείς εσύ»

