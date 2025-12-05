search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025 15:22
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.12.2025 12:30

Δηλητήριο Πολάκη κατά Τσίπρα για τον… εξώστη: Δεν πήγα στο Παλλάς γιατί έχω υψοφοβία, δεν είναι έντιμο να κρεμάς στα μανταλάκια τους συνεργάτες σου

05.12.2025 12:30
polakis_0409_1920-1080_new

Δηλητήριο έχυσε ο Παύλος Πολάκης για τον Αλέξη Τσίπρα. Χαραχτήρισε ανεντιμη τη στάση του «να κρεμάσει στα μανταλάκια τους συνεργάτες του» ενώ εξήγησε γιατί δεν πήγε στην παρουσίαση του βιβλιου του

Με τη φράση «έχω υψοφοβία από τις εξέδρες και τα θεωρεία» απάντησε το πρωί της Παρασκευής ο Παύλος Πολάκης στο ερώτημα για την απουσία του από την παρουσίαση του βιβλίου Τσίπρα ενώ πρόσθεσε : «Δεν μου άρεσε η εικόνα» για Φάμελλο και Χαρίτση ενώ παράλληλα διεμήνυσε ότι «εγώ δεν κάνω παρακάλια» για το ενδεχόμενο συμπόρευσης με τον πρώην πρωθυπουργό.

Μιλώντας στο ΟΡΕΝ υπερασπίστηκε, δε, και τη δήλωση-προγραφή δημοσιογράφων, δικαστικών και τραπεζιτών την οποία επικρίνει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του αλλά και τη θέση του για τα εμβόλια, στην οποία επίσης κάνει αναφορά ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του.

Όταν, δε, ερωτήθηκε για το ενδεχόμενο συμπόρευσης με τον πρώην πρωθυπουργό απάντησε «εγώ ανήκω στον ΣΥΡΙΖΑ και θεωρώ ότι έχει τον οργανωτικό πανελλαδικό ιστό και την κυβερνητική εμπειρία για ένα πρόγραμμα για να ρίξουμε τον Μητσοτάκη. Δεν με αφορά η λογική να κάνω παρακάλια, ξέρω μοναχός από τις πορτοκαλιές να κάνω πορτοκάλια

«Εγώ είμαι στον ΣΥΡΙΖΑ, εμείς έχουμε πρόεδρο πρόσφατα εκλεγμένο. Εγώ θα μείνω ΣΥΡΙΖΑ, τα εάν θα φανούν τότε» είπε ακόμα ο Παύλος Πολάκης ενώ όσον αφορά τα σχόλια του κ. Τσίπρα για τους πρώην συνεργάτες του απάντησε.

«Προφανώς δεν είναι έντιμο να κρεμάς στα μανταλάκια τους συνεργάτες σου. Όταν φτιάχνεις μια ομάδα εσύ έχεις την πρώτη ευθύνη των επιλογών και όταν κάποιος δεν περπατεί τον αλλάζεις. Προφανώς δεν τους δίνεις στην πυρά της λαϊκής κρίσης για να προφυλαχθείς εσύ»

Διαβάστε επίσης

Σφοδρή κόντρα Ζωής – Λαμπρόπουλου για τα αγροτικά μπλόκα: «Εγώ δεν δέρνω κανέναν» – «Δεν υπήρξε αστυνομική βία»

Ανδρουλάκης: «Η ΝΔ θέλει ψεκασμένο αντίπαλο, ο Τσίπρας έχει φιλοδοξία αυτοδικαίωσης»

Νέα Δημοκρατία για Τσίπρα: Απαξίωση και «πυρ ομαδόν» η στρατηγική μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Stelios Kerasidis (1920 x 1080 px Landscape)
ADVERTORIAL

Ο Στέλιος Κερασίδης στο Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

mask
ΚΟΣΜΟΣ

Πρόστιμο της ΕΕ στον Έλον Μασκ για παραβιάσεις των νέων ψηφιακών κανόνων

mpampa-1
ADVERTORIAL

Από το «Μα» στο «Μαμά» και από το «Μπα» στο «Μπαμπά» – Η νέα καμπάνια της Choose για το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για το δημογραφικό

haritsis-exostis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτσης απαντά σε Τσίπρα: Λαϊκό μέτωπο του ενός δεν υπήρξε ποτέ – Λάθος η προσπάθεια να παρουσιαστούν όλοι «ανεπαρκείς»

netflix_warner_0512_1920-1080_new
MEDIA

Το Netflix εξαγοράζει τη Warner Bros Discovery για σχεδόν 83 δισεκατομμύρια δολάρια (videos/audio)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
konstantarou-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου για Βουγιουκλάκη: «Η Αλίκη ήταν σπουδαία ηθοποιός, ήθελε και έπαιζε τη Barbie» (Video)

kimberly kalpakis dourou
ΚΑΛΧΑΣ

Η μανία με το 112, η γραβάτα με τσολιαδάκια στην Κίμπερλι, τα απόνερα της Ιθάκης και εξηγήσεις για τον εξώστη, και η αντίστροφη εφαρμογή ενός παλιού θεωρήματος

sef-plimires
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τι έγινε με το ΣΕΦ; Η αναβολή που ντρόπιασε τη χώρα και ξεγύμνωσε ευθύνες

akis-pavlopoulos-new
MEDIA

Αποχώρησε εκτάκτως ο Δημήτρης Οικονόμου από το πλατό της εκπομπής - Όσα είπε ο Άκης Παυλόπουλος (Video)

eurovision-israel
MEDIA

Κανονικά η συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision - Αποχωρούν Ολλανδία, Ιρλανδία, Σλοβενία και Ισπανία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025 15:22
Stelios Kerasidis (1920 x 1080 px Landscape)
ADVERTORIAL

Ο Στέλιος Κερασίδης στο Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

mask
ΚΟΣΜΟΣ

Πρόστιμο της ΕΕ στον Έλον Μασκ για παραβιάσεις των νέων ψηφιακών κανόνων

mpampa-1
ADVERTORIAL

Από το «Μα» στο «Μαμά» και από το «Μπα» στο «Μπαμπά» – Η νέα καμπάνια της Choose για το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για το δημογραφικό

1 / 3