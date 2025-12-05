ΜέΡΑ25 για Eurovision: Να αποχωρήσει άμεσα η Ελλάδα από τον διαγωνισμό που κλείνει τα μάτια στη γενοκτονία στη Γάζα

Ανακοίνωση, με την οποία ζητά την αποχώρηση της Ελλάδας από τη Eurovision 2026, μετά την απόφαση να επιτραπεί στο Ισραήλ να συμμετέχει κανονικά στον μουσικό διαγωνισμό, εξέδωσε το ΜέΡΑ25.

Η απόφαση για κανονική συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό τραγουδιού για το 2026 έγινε γνωστή την Πέμπτη, 4/12, με τέσσερις χώρες να ανακοινώνουν άμεσα την αποχώρησή τους, και συγκεκριμένα τις Ολλανδία, Ιρλανδία, Σλοβενία και Ισπανία.

Στην ανακοίνωσή του, το ΜέΡΑ25 κάνει λόγο για «τεράστιο σκάνδαλο», τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι «η EBU αγνόησε τις ενστάσεις αρκετών χωρών και έκλεισε τα μάτια στη γενοκτονία που συνεχίζει να συντελείται στη Γάζα σε ζωντανή μετάδοση».

«Με αυτή την κίνηση και μόνο, ο θεσμός που διαφημίζει το No Politica ως θέση, παίρνει στην πραγματικότητα θέση», επισημαίνει ακόμα το ΜέΡΑ25, και απαιτεί «απ’ την ελληνική επιτροπή να ανακοινώσει άμεσα την αποχώρηση της χώρας απ’ τον διαγωνισμό αλλά και να ασκήσει πίεση στις άλλες συμμετοχές για ακύρωσή τους».

ΜέΡΑ25: «Καμία συναναστροφή με δολοφόνους, καμία ανοχή στον θάνατο»

Αναλυτικά, το ΜέΡΑ25 αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή του:

«Cancel Eurovision – Να αποχωρήσει άμεσα η Ελλάδα από τον διαγωνισμό που κλείνει τα μάτια στη γενοκτονία

Η απόφαση της EBU να συμμετάσχει κανονικά το γενοκτόνο κράτους του Ισραήλ στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision αποτελεί ένα τεράστιο σκάνδαλο, το οποίο αφαιρεί από τη διοργάνωση οποιαδήποτε σχέση με τον πολιτισμό. Η EBU αγνόησε τις ενστάσεις αρκετών χωρών και έκλεισε τα μάτια στη γενοκτονία που συνεχίζει να συντελείται στη Γάζα σε ζωντανή μετάδοση.

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, χαιρέτισε την απόφαση συμμετοχής της χώρας του στον μουσικό θεσμό της Eurovision, τονίζοντας τη σημασία της ως πλατφόρμα πολιτισμού, μουσικής και φιλίας μεταξύ των εθνών. Παρέβλεψε βέβαια να αναφερθεί στο γεγονός πως η χώρα του συντελεί μια γενοκτονία σε έναν λαό, εδώ και 2,5 τουλάχιστον χρόνια, και έχει καταστήσει ένα έθνος υπό διωγμό.

Η Eurovision έχει αναγνωριστεί ως ένας ευρωπαϊκός μουσικός διαγωνισμός, που μέσα σ’ όλα τα άλλα φέρνει κοντά χώρες και πληθυσμούς. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονη αποδοκιμασία από θεατές της Eurovision, που έχουν διαμαρτυρηθεί για τη συμμετοχή του γενοκτόνου κράτους του Ισραήλ. Θυμόμαστε πολύ καλά τις προηγούμενες χρονιές, που οι διοργανωτές προχωρούσαν σε πιεστικούς ελέγχους για να αποτρέψουν την είσοδο σε παλαιστινιακά αντικείμενα ή σύμβολα.

Με αυτή την κίνηση και μόνο, ο θεσμός που διαφημίζει το No Politica ως θέση, παίρνει στην πραγματικότητα θέση απαγορεύοντας σε μια χώρα (την Παλαιστίνη) να υπάρχει ανάμεσα στις άλλες χώρες.

Όπως ανακοίνωσε η EBU, το Ισραήλ θα συμμετάσχει κανονικά στη φετινή Eurovision, απορρίπτοντας το αίτημα 7 χωρών για πραγματοποίηση ψηφοφορίας. Με αποτέλεσμα ήδη 4 χώρες να αποχωρούν από τη διοργάνωση σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Η τελική καταστροφή της Γάζας –και η επιχειρούμενη καταστροφή και πλήρης εποίκιση της Δυτικής Όχθης– με τον ισραηλινό στρατό να δολοφονεί και να λιμοκτονεί αμάχους ακόμα και μετά την ψευδεπίγραφη εκεχειρία δεν αφήνει περιθώρια. Η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία, και η Ολλανδία έδειξαν τον σωστό δρόμο.

Η απόφαση της EBU στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα: η διοργάνωση της Eurovision επιδοκιμάζει τη γενοκτονία.

Την ώρα που μεσολαβεί μια γενοκτονία, ο καθένας και η καθεμιά είναι υποχρεωμένος και υποχρεωμένη να παίρνει θέση και να σπάει τη συνενοχή.

Ως ΜέΡΑ25 απαιτούμε απ’ την ελληνική επιτροπή να ανακοινώσει άμεσα την αποχώρηση της χώρας απ’ τον διαγωνισμό αλλά και να ασκήσει πίεση στις άλλες συμμετοχές για ακύρωσή τους.

Καμία συναναστροφή με δολοφόνους, καμία ανοχή στον θάνατο».

